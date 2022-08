Comment cette famille de quatre partenaires gère les finances dans une relation non traditionnelle

Rachel, Kyle, Ashley et Yair sont deux couples mariés dans une relation non monogame. Ils partagent une maison, une voiture, un chien, un chat, des partenaires et des finances. Ils envisagent également d’avoir des enfants ensemble.

Ils ont rencontré plusieurs obstacles liés à leurs droits et avantages en tant que quatre partenaires. Cela les a incités à rencontrer un avocat pour divorcer et conclure un accord de cohabitation.

Regardez cette vidéo pour savoir comment ils gèrent leurs finances dans leur relation non traditionnelle.