Comment cette entreprise basée à Pune transforme les emballages en plastique en accessoires de mode

Selon un rapport de 2019 du Central Pollution Control Board (CPCB), l’Inde génère près de 8 grammes de plastique par habitant et par jour. Cela représente 3,3 millions de tonnes métriques par an. De plus, des rapports indiquent qu’environ 80 % du total du plastique produit dans le monde pénètre dans notre environnement.

En regardant les faits susmentionnés, il est clair que le plastique est l’un des pires ennemis de l’environnement. Cependant, quelques visionnaires ont identifié le problème et formulé des moyens uniques et créatifs de faire face à ce méchant vil et vicieux.

Une de ces visions nobles et tout aussi créatives a fait surface à un moment où le monde assistait à une grande perte de vies et de moyens de subsistance. EcoKaari, une entreprise sociale basée à Pune, recycle les déchets plastiques en articles attrayants et esthétiques allant des sacs à main aux accessoires de mode, en passant par les articles de papeterie, les produits de bureau et la décoration intérieure. Et l’outil central dont le processus a besoin est le représentant le plus approprié de notre culture swadeshi, le charkha (broche en bois).

L’initiative a été lancée par Nandan Bhat, qui visait à préserver l’environnement et à offrir des opportunités d’emploi aux artisans locaux vivant dans l’arrière-pays, en particulier les femmes et les jeunes. Il visait également à sensibiliser les masses aux terribles effets de la pollution plastique.

Les produits fabriqués par EcoKaari sont fabriqués en transformant des types spécifiques de plastique en tissu. Cela comprend les sacs en polyéthylène, les emballages multicouches de biscuits, chips, détergent, etc., les emballages cadeaux, les paquets de pain, le papier bulle et les cassettes audio/vidéo. EcoKaari n’utilise pas de sachets d’huile et de lait, de pailles, de petits sachets de shampoing, de sauce, etc., de pailles et de CD.

L’entreprise s’approvisionne en déchets plastiques auprès de petites entreprises qui utilisent du plastique pour emballer des produits alimentaires et d’ONG travaillant avec des récupérateurs. La collaboration avec de telles ONG donne également naissance à un canal de revenus alternatif. Ils collectent également le plastique de nombreux citoyens conscients qui font don de leurs déchets plastiques ménagers.

Le processus de transformation des déchets en trésor commence par la collecte des déchets plastiques de diverses sources. La collecte passe ensuite par l’eau et plusieurs nettoyants. Ensuite, le plastique propre est séché, coupé en lanières et roulé sur un charkha traditionnel avant d’être tissé dans un métier à tisser. Une fois ces étapes terminées, le produit fini est confié aux designers et aux tailleurs qui donnent vie aux fils de déchets plastiques morts. L’ensemble du processus ne nécessite aucun produit chimique, électricité et chaleur, et est donc entièrement respectueux de l’environnement.

En parlant sur les réalisations et les objectifs, EcoKaari a, en moins d’un an, recyclé plus de 2 unités lakh de sacs et emballages en plastique. En outre, l’entreprise a soutenu 22 artisans ruraux et prévoit d’augmenter leur nombre à 50 d’ici la fin de l’année prochaine. EcoKaari détient des partenaires d’exportation dans des pays comme Dubaï, la France, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, l’Allemagne, le Royaume-Uni, Singapour et les États-Unis.

Ainsi, la prochaine fois que vous aurez un paquet en plastique vide, envisagez de le donner à EcoKaari, plutôt que de le jeter à la poubelle, ou Dieu nous en préserve, à l’air libre. Vous pourriez finir par posséder un sac à main exquis ou des gousses de plantes.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici