Comment cette citation populaire de Jeff Bezos motive les objectifs climatiques d’Amazon

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, annonce la cofondation de The Climate Pledge au National Press Club le 19 septembre 2019 à Washington.

“Jeff Bezos a – ce qui est devenu sur Amazon et plus largement cité – une expression qui, à mon avis, est vraiment très belle”, a déclaré Daniel Gross d’Amazon lors d’une interview avec la correspondante de CNBC Diana Olick jeudi lors de l’événement ESG Impact de CNBC.

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos (via Daniel Gross)

En 2020, Amazon a annoncé qu’il avait acheté les droits de dénomination d’une arène intérieure de taille moyenne à Seattle et l’avait renommé “Climate Pledge Arena”. Cela devait être “un rappel régulier du besoin urgent d’action climatique”, a écrit Bezos sur son propre Instagram en même temps.

En 2019, Amazon a pris son propre engagement volontaire de décarbonation d’ici 2040, une décennie avant l’échéance de l’Accord de Paris sur le climat. Le géant du commerce électronique a également invité d’autres entreprises à s’engager sur leurs propres objectifs climatiques et à devenir membre de l’organisation, qu’Amazon a lancée avec Christiana Figueras et Tom Rivett-Carnac les architectes de l’accord historique de Paris de 2015.

“Nous sommes sortis, nous avons acheté les droits de dénomination du principal stade de hockey et de la salle de concert de Seattle. Et nous ne l’avons pas nommé Amazon Arena. Nous l’avons appelé Climate Pledge Arena. Vous conduisez dans le centre-ville de Seattle et vous voyez Climate Engagez-vous dans d’énormes lettres”, a déclaré Gross.

“D’une certaine manière, c’est comme si nous avions créé un mécanisme où il serait tellement impossible de remettre le dentifrice dans le tube sans nous humilier que nous respectons cet engagement”, a déclaré Gross.

Un autre mécanisme qu’Amazon a mis en place est le Climate Pledge Fund, qui verse 2 milliards de dollars pour investir dans des startups climatiques qui résolvent les problèmes auxquels Amazon elle-même est confrontée.

“Nous ne devrions pas rester les bras croisés en attendant que d’autres personnes développent les technologies et les modèles commerciaux qui peuvent aider à décarboniser nos opérations, n’est-ce pas ? Sinon, nous pourrions attendre jusqu’en 2040 avant que quelqu’un ait un avion à hydrogène. ou quelque chose comme ça, qui fonctionne pour nos opérations”, a déclaré Gross à CNBC.

“Au lieu de cela, ce que nous devrions faire, c’est mettre de l’argent au travail, et plus important encore, faire tout ce que nous pouvons pour investir dans les entreprises avec notre temps avec notre énergie avec nos engagements à acheter auprès d’eux”, a déclaré Gross.

Les investissements d’Amazon dans les solutions technologiques climatiques doivent à la fois être viables selon les normes conventionnelles du capital-risque, mais ils doivent également résoudre un problème pour Amazon.

“Nous pouvons voir une entreprise fantastique qui résout un problème de carbone. Mais si ce n’est pas un problème de carbone d’Amazon, nous ne pouvons vraiment rien faire pour aider cette entreprise. Et nous nous limitons donc aux entreprises où il existe une technologie que nous pouvons adopter, ” Gross a déclaré à CNBC.

La startup doit également sembler avoir une voie vers la rentabilité.

“Nous ne sommes pas une organisation philanthropique. Nous sommes absolument là pour le profit”, a déclaré Gross. Cela dit, s’il semble que le pouvoir d’achat d’Amazon permettra à la startup d’atteindre la rentabilité, c’est aussi une option.

L’un des exemples les plus connus de ce type de partenariat est celui avec le constructeur automobile électrique Rivian, dans lequel Amazon détient une participation. “Nous nous sommes engagés à acheter 100 000 camionnettes de livraison électriques et, sans surprise, nous avons choisi d’investir dans l’entreprise avant l’introduction en bourse.”