Comment c’était en janvier 1992 ?

Le Lions de Détroit sont de retour dans le match de championnat NFC, et le monde est certainement très différent de leur dernière apparition.

La date était 12 janvier 1992. Détroit a affronté Washington pour avoir une chance de se qualifier pour le Super Bowl, mais il a été dominé en une défaite de 31 points au futur champion de la ligue. Après cela, les Lions ont passé 31 saisons sans jamais atteindre la ronde de championnat ni remporter un autre match éliminatoire. Mais avec des victoires en wild card et en ronde de division, Détroit est de retour à une victoire du Super Bowl.

Entre les apparitions au championnat NFC, le monde a radicalement évolué, alors revenez sur ce que c’était la dernière fois que Détroit jouait pour un titre de conférence :

Quelle était la chanson n°1 la dernière fois que les Lions participaient au match de championnat NFC ?

La chanson n°1 du Billboard aux États-Unis, c’était “Black or White” de Michael Jackson. Au Grammy Awards 1992“Tears In Heaven” d’Eric Clapton remporterait le disque et la chanson de l’année.

Quel était le film n°1 la dernière fois que les Lions participaient au match de championnat NFC ?

Le film n°1 aux États-Unis était « La main qui fait bouger le berceau ». Au Oscars 1992“Le Silence des agneaux” remporterait le prix du meilleur film, Anthony Hopkins celui du meilleur acteur et Jodie Foster celui de la meilleure actrice pour leurs rôles dans le film.

À quoi ressemblait la technologie la dernière fois que les Lions participaient au match de championnat NFC ?

Vous ne pouviez même pas envoyer de SMS à qui que ce soit lorsque les Lions ont participé au match de championnat de la NFC au cours de la saison 1991. La messagerie texte existait même jusqu’en décembre 1992. Encore plus fou, il restait encore quatre ans avant que le téléphone à clapet soit introduit.

Vous n’auriez pas non plus pu simplement rechercher les Lions ; Google était à six ans de sa création. Si vous vouliez jouer avec l’équipe des Lions dans un jeu vidéo, vous aviez besoin d’un système de divertissement Nintendo pour jouer au jeu vidéo de football emblématique de l’époque – Tecmo Super Bowl – ou de la Sega Genesis pour jouer à John Madden Football ’92, qui était tout simplement le deuxième volet de ce qui allait devenir la première franchise de jeux vidéo publiée chaque année.

Quel âge avaient les entraîneurs et les joueurs des Lions la dernière fois que les Lions ont participé au match de championnat NFC ?

L’entraîneur-chef actuel, Dan Campbell, commençait tout juste sa carrière de footballeur au lycée Glen Rose High School au Texas.

Quant aux stars actuelles des Lions, elles n’étaient même pas là pour regarder le dernier match pour le titre Detroit NFC. Jared Goff, Amon-Ra St. Brown, Sam LaPorta, David Montgomery, Jahmyr Gibbs et Aiden Hutchinson n’étaient pas encore nés. En fait, le joueur de longue date Jake McQuaide est le seul joueur de la liste actuelle qui était en vie lorsque Détroit a participé pour la dernière fois au match pour le titre de conférence.

La NFL ne comptait que 28 équipes

La NFL n’était pas la même ligue que les gens connaissent à l’époque. Seules 28 équipes existaient, les Houston Oilers étaient toujours là, les Raiders étaient à Los Angeles, les Cardinals étaient connus sous le nom de Phoenix Cardinals et la NFC West était composée des Los Angeles Rams, des San Francisco 49ers, des Atlanta Falcons et des New Orleans Saints. .

La dernière fois que les Lions participaient au match de championnat de la NFC, les Titans du Tennessee, les Panthers de la Caroline, les Jaguars de Jacksonville, les Ravens de Baltimore et les Texans de Houston n’existaient pas encore.