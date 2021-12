Comment cet homme de 33 ans vit en Afrique du Sud avec 88 dollars par jour

En 2018, elle a lancé sa deuxième entreprise, une entreprise de gestion des talents appelée Rebelle Management. Diriger deux entreprises, cependant, est devenu épuisant pour Colon-Bibb et à la fin de 2018, elle dit qu’elle se sentait « coincée » à New York. « J’avais l’impression que tout mon temps et toute mon énergie étaient consacrés à la création de mon entreprise », note-t-elle. « J’ai réalisé que je voulais découvrir de nouvelles choses et voyager davantage. »

« J’ai vraiment essayé de travailler avec des personnes talentueuses qui veulent utiliser leur voix pour de bon », a déclaré Colon-Bibb à CNBC Make It. « Cela m’a amené à travailler avec de nombreuses voix minoritaires, qu’il s’agisse de femmes, de personnes noires et brunes ou de membres de la communauté LGBTQ … cela me fait vraiment plaisir d’aider à donner la parole aux personnes marginalisées. »

L’entrepreneur de 33 ans a grandi à Harlem comme le plus jeune de quatre enfants. Après avoir obtenu son diplôme du Spelman College en 2010, elle a lancé sa première entreprise, Rebelle Agency, aidant les clients des domaines du divertissement, des organisations à but non lucratif et autres à coordonner leurs stratégies de marketing et de publicité.

Un voyage au Cap allait changer sa vie. En novembre 2019, Colon-Bibb s’est rendue dans la capitale législative de l’Afrique du Sud pour le mariage de son amie et a rencontré son petit ami Malusi Siboto, un joueur de cricket professionnel du Cap. « Il y a eu un feu d’artifice instantané, ce fut le coup de foudre », se souvient-elle. Ils ont passé les prochains mois à voyager ensemble en Afrique et en Europe avant que la pandémie de coronavirus ne frappe.

Le couple a vécu une relation longue distance et un décalage horaire de sept heures pendant plusieurs mois jusqu’à ce que les restrictions aux frontières internationales soient levées en octobre 2020. Colon-Bibb a déménagé à Johannesburg, où vit Siboto, ce mois-là. « Ce n’était même pas une seconde pensée pour moi de venir ici, de vivre avec lui et de construire notre relation », dit-elle. « Je dirais certainement que l’amour m’a fait déménager en Afrique du Sud. »

Colon-Bibb a obtenu un visa de 90 jours qui a été prolongé jusqu’en septembre 2021 en raison de l’augmentation des cas de coronavirus sur tout le continent et des problèmes de sécurité. Elle s’est rendue aux États-Unis pour rendre visite à sa famille et à ses amis à la fin du mois et a obtenu un nouveau visa de 90 jours afin qu’elle puisse continuer à rester à Johannesburg après son retour.

À l’automne 2020, les voyageurs en provenance des États-Unis étaient toujours considérés comme à haut risque de transmission de coronavirus par le gouvernement sud-africain, de sorte que Colon-Bibb ne pouvait pas voler directement de New York à Johannesburg. Elle s’est mise en quarantaine pendant deux semaines au Ghana avec un ami et s’est ensuite envolée pour Johannesburg.

Avant son déménagement, Colon-Bibb dit qu’elle avait souvent l’impression de vivre « de chèque de paie » à New York, mais vivre à Johannesburg l’a aidée à économiser plus d’argent et à augmenter sa cote de crédit. « Tous ceux qui vivent à New York savent que chaque fois que vous sortez, vous finissez par dépenser au moins 100 $ », a déclaré Colon-Bibb. « Déménager en Afrique du Sud m’a donné beaucoup plus de liberté financière. »

En avril, elle et Siboto ont emménagé dans un appartement de trois chambres et deux salles de bain et demie où ils ont partagé le coût du loyer et des services publics. Colon-Bibb paie environ 979 $ de loyer par mois, ce qui est sa plus grosse dépense. Mais elle a économisé de l’argent en éteignant cellulaire à son numéro de téléphone américain et passer aux appels Wi-Fi, ce qui lui coûte environ 150 $ par mois.

Elle consacre également une partie de son budget (environ 565 $ par mois) à des activités de soins personnels comme les soins des ongles et des salons de coiffure. Pour lutter contre le mal du pays, Colon-Bibb dépense 26 $ chaque mois pour un service VPN et un abonnement Netflix afin qu’elle puisse regarder des émissions de télévision américaines comme « Grey’s Anatomy » et « Law & Order ».

Alors que Colon-Bibb prépare principalement ses repas à la maison, elle aime également explorer différents restaurants à Johannesburg et dans ses environs chaque semaine avec des amis. « Il y a une énergie si vive en Afrique du Sud », dit-elle. « J’aime vraiment sauter entre différents bars et restaurants pendant que je sors et manger de nouveaux aliments. »

D’autres éléments du budget de Colon-Bibb incluent un don récurrent à son église à New York et des paiements pour ses prêts étudiants, un prêt personnel et d’anciennes factures de services publics qu’elle continue de payer depuis son ancien appartement de New York.