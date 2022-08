Comment cet homme brésilien a survécu 5 jours sur une île déserte n’est rien de moins qu’un miracle

Beaucoup d’entre nous ont grandi en lisant des classiques comme Robinson Crusoé ou The Swiss Family Robinson et se sont interrogés sur le fait d’être bloqués sur une île déserte loin de la civilisation. Alors que ces œuvres fictives opposent le protagoniste contre vents et marées mais qu’elles finissent par trouver de l’aide, en réalité, être bloqué loin n’est pas une blague. Nelson Nedi, 51 ans, du Brésil, peut jurer par cette déclaration puisqu’il y a fait face dans la vraie vie et a survécu pour raconter l’histoire.

Nelson a miraculeusement survécu cinq jours sur une île déserte en survivant avec seulement deux citrons et du charbon. Jardinier de profession, Nelson était en vacances près de la plage de Grumari le 8 août mais malheureusement, il est tombé d’une falaise et a été emporté par le courant océanique, qui l’a jeté à terre sur une île déserte. Sonne tout droit d’une œuvre de fiction d’aventure, non? Eh bien, ce n’était certainement pas agréable, cependant. L’île, identifiée comme l’île de Palmas, était complètement inhabitée et une bataille pour la survie a commencé.

S’adressant au site d’information brésilien GI, Nelson a déclaré : « La vague m’a frappé et je n’ai rien vu d’autre ». Selon lui, le courant de l’île l’y a attiré, où il a découvert une grotte pour passer la nuit. Il a été contraint de rester toute la nuit sans manger. Il a trouvé une tente et une couverture qui avaient été abandonnées par les pêcheurs le lendemain. Il a également découvert deux bouteilles d’eau et deux citrons. Pour s’assurer qu’il ne manquerait rien, il a fait remarquer: “Je les ai mangés avec la peau et tout.”

Avec un drapeau qu’il avait construit à partir d’une couverture, l’homme a tenté d’attirer l’attention, mais en vain. Nedi a tenté de nager jusqu’à la plage de Grumari, mais il n’a pu nager qu’un demi-mile. Il s’est retrouvé coincé dans le courant et s’est retrouvé sur l’île. L’homme a commencé à consommer du charbon de bois et à boire de l’eau de mer à cause de la faim et de la soif. Il a observé des singes agissant de la même manière. Le Brésilien était cependant désolé de ce choix. “Ça m’a desséché la bouche et j’en ai aussi eu des morceaux coincés dans les dents”.

Cette épreuve s’est poursuivie pendant cinq jours avant que la chance ne le favorise et que les touristes en jet-ski ne s’approchent suffisamment de l’île pour pouvoir apercevoir Nelson agitant sa chemise. Ils ont informé les autorités, qui ont alors envoyé un hélicoptère de sauvetage sur l’île. Nelson Nedi a été transféré dans un hôpital de Barra da Tijuca et plus tard dans la journée, il a obtenu son congé.

