Comment cet homme a utilisé le niveau à bulle pour donner une coupe de cheveux à sa femme, la vidéo devient virale

Assis à la maison pendant les fermetures de COVID-19, beaucoup d’entre nous ont essayé d’explorer des choses que nous n’avions jamais essayées. Les cafés et les restaurants étaient fermés, nous sommes donc devenus des chefs pour essayer de nouveaux plats pour satisfaire nos envies. Les salons ne pouvaient pas fonctionner, alors nous sommes devenus barbier pour les membres de notre famille et bien que couper les cheveux puisse sembler facile, bien faire les choses est un travail difficile. Cependant, le hack de cet homme pour donner la coupe de cheveux parfaite à votre partenaire pourrait vous faciliter la tâche. L’homme qui a figuré dans une vidéo virale TikTok avec sa femme a utilisé un niveau à bulle pour lui faire une coupe de cheveux et se débarrasser des pointes fourchues des cheveux. L’expérience unique de coupe de cheveux a été partagée en ligne par la femme de l’homme.

le vidéo partagé par @RamboAve sur TikTok commence par le couple discutant de la longueur des cheveux avant que le mari ne prenne le niveau à bulle – un outil généralement utilisé pour monter des étagères. Il le place sur le dos de la femme pour marquer le point où il doit commencer à tailler en ligne droite. Saisissant les ciseaux, l’homme coupe les pointes fourchues en ligne droite donnant un résultat impressionnant.

Alors qu’au départ, la femme n’était pas trop confiante quant à l’utilisation du niveau à bulle pour la coupe de cheveux, le résultat l’a ravie et elle a complimenté son mari en disant « Cloué !

Cette utilisation d’un outil inhabituel pour une coupe de cheveux est devenue virale avec plus de 1,1 million de vues et des centaines de commentaires des utilisateurs sur l’application de partage de courtes vidéos. Réagissant à la vidéo, les utilisateurs ont salué l’idée et l’effort du mari. Commentant la vidéo, une coiffeuse a déclaré qu’elle ne pouvait pas croire à quel point cet homme avait fait un travail soigné. Pendant ce temps, un autre utilisateur a déclaré que la vidéo l’avait inspirée à se faire couper les cheveux par son mari.

Quelle est votre réaction à cette utilisation du niveau à bulle pour les coupes de cheveux ?

