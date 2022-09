Comment cet enseignant utilise TikTok pour éduquer et divertir les élèves

Étincelle53:53552 : Leçons sur la pandémie dans les technologies de l’éducation

Un jour, alors qu’elle enseignait à sa classe de 1re année, Sharon Saw a entendu une histoire d’un élève qu’elle savait devoir partager.

“Il dit : ‘Saviez-vous que je peux manger une boîte entière de sucettes glacées tout seul ?'”, se souvient l’enseignante d’Edmonton.

“Et j’ai dit: ‘C’est beaucoup de sucettes glacées, mon ami.’ Et il dit : ‘Oui, et puis j’ai la diarrhée.'”

Saw était “mort de rire”, mais ne pouvait ni entendre ni voir personne d’autre faire de même. C’est parce que c’était une leçon de l’ère de la pandémie et que tout le monde était à l’écran lors d’une réunion virtuelle. Peut-être que certaines réactions étaient en sourdine ou hors caméra. Peut-être que certains enfants ne savaient tout simplement pas ce que signifiait la diarrhée.

“Alors je pensais, tu sais quoi? Cela ferait la vidéo TikTok parfaite”, a-t-elle déclaré Étincelle.

Avec le nom d’utilisateur sharonbeteaching , elle a ouvert un nouveau compte sur la plateforme de micro-vlogging très populaire auprès des jeunes. Elle a mis en ligne une vidéo avec elle-même jouant à la fois elle-même et l’étudiant mangeur de popsicle.

Il a décollé. Depuis, elle a réalisé des dizaines de vidéos centrées sur l’école sur TikTok et a amassé plus de 47 000 abonnés.

Les enseignants utilisant des vidéos TikTok ont ​​​​explosé pendant la pandémie alors que les éducateurs cherchaient de nouvelles façons – et à distance – d’éduquer et de divertir leurs élèves. Les hashtags #teacher et #teachersoftiktok cumulent des milliards de vues sur la plateforme, selon Câblé .

Et un article 20Thanksa21 sur le blog officiel de TikTok mettre en lumière certains des professeurs TikTok les plus populaires aux États-Unis, certains comptant des millions d’abonnés dans le monde.

Pour Saw, il est rapidement devenu plus que des blagues amusantes en classe – virtuelles ou non.

“J’ai commencé à me diversifier dans la publication de certains de mes points forts de cours ou de choses que je ferais dans ma classe en ligne, comme les chansons que je jouerais sur le ukulélé, ou comme les stratégies de gestion de classe ou les nouvelles applications technologiques que j’ai essayées avec mes étudiants qui ont été assez efficaces », a-t-elle déclaré.

“Et même à ce jour, je les utilise toujours dans ma classe.”

Bonnie Stewart est professeure agrégée d’apprentissage en ligne à l’Université de Windsor à Windsor, en Ontario. (Soumis par Bonnie Stewart)

Bonnie Stewart, professeure agrégée et experte en éducation numérique à l’Université de Windsor, affirme que les éducateurs ont repris des outils de l’ère pandémique qui améliorent leur travail dans les salles de classe, mais ont cessé d’utiliser d’autres applications ou plates-formes qui étaient principalement des substituts à ce qu’ils pouvaient faire dans -la personne.

Certains de ces outils “laissent de la flexibilité aux étudiants, [or] même minimiser le temps qu’ils passent en classe, mais permettre aux élèves de travailler ensemble et de collaborer en dehors des cours », a-t-elle déclaré.

Les professeurs dans les établissements d’enseignement supérieur, par exemple, conservent des heures de bureau virtuelles afin que les étudiants n’aient pas besoin de se rendre au bureau réel si cela ne leur convient pas. Et beaucoup mettent leurs supports de cours en ligne afin que les étudiants puissent les consulter, qu’ils aient participé à un cours en personne ou non.

Bouleversement massif de l’éducation

L’audience croissante de Saw sur TikTok ne se limite pas non plus à sa communauté locale. Depuis, elle est en contact avec d’autres enseignants du monde entier, échangeant des idées de vidéos et de leçons.

Les efforts de collaboration ont aidé à naviguer dans la nouvelle réalité dans laquelle Saw et ses collègues enseignants se sont retrouvés pendant la pandémie, après que les confinements ont soudainement remodelé le paysage de l’éducation.

“Enseigner pendant la pandémie était très difficile… Nous naviguions chaque jour dans cette réalité inconnue, sans savoir ce qui allait se passer le lendemain”, a-t-elle déclaré.

“Et nous avons donc dû réinventer la roue avec toutes nos leçons, les adapter à l’apprentissage en ligne. Et chaque jour, vous ne faites que prier et espérer que votre ordinateur ne tombe pas en panne.”

Prachi Srivastava, professeur d’éducation et de développement mondial à la faculté d’éducation de l’Université Western, affirme que nous avons besoin d’un plan de relance de l’éducation à l’échelle du système pour compenser la perte d’apprentissage due à la pandémie. (Université Western)

Prachi Srivastava, professeur agrégé à l’Université Western de Londres, en Ontario, décrit la pandémie comme “la plus grande perturbation massive de l’éducation de l’histoire humaine que nous ayons connue”.

Au début de la pandémie, Srivastava a travaillé sur une carte des fermetures d’écoles dans le monde. Les chiffres qu’elle a trouvés étaient stupéfiants : 90 % de toutes les écoles du monde ont été fermées, affectant près de 1,7 milliard d’élèves.

“Cela a touché environ 92% de tous les apprenants. Nous parlons donc vraiment de toute une génération ici”, a-t-elle déclaré.

Problèmes de confidentialité

En tant qu’enseignante d’élèves plus jeunes, Saw ne présente jamais réellement d’enfants dans ses TikToks ou d’autres sketchs sur les réseaux sociaux.

Selon Filaire le Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) aux États-Unis n’interdit pas explicitement de mettre en ligne des enregistrements pris pendant les cours, tant qu’ils ne contiennent pas d’informations susceptibles d’identifier par inadvertance un mineur contre son consentement.

Au Canada, les lignes directrices pour la protection des renseignements et de la vie privée des étudiants sont supervisées par la province ou le territoire.

La Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) de l’Ontario, par exemple, stipule que lorsqu’ils utilisent des services en ligne en classe, les éducateurs “s’assurer que ces services ne collectent, n’utilisent ou ne divulguent pas de manière inappropriée les informations personnelles des étudiants.” Cependant, il n’a pas de directives spécifiques pour l’utilisation des plateformes de médias sociaux comme TikTok, qui ne sont pas principalement utilisées comme outils éducatifs.

Lignes directrices de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario dit que les médias sociaux peuvent fournir “des opportunités innovantes d’enseignement et d’apprentissage”, mais conseille également aux éducateurs de “garder des interactions professionnelles, comme vous le feriez en classe, et de créer une présence en ligne positive”.

Ce n’est qu’une nouvelle question dans le paysage en constante évolution de la confidentialité numérique en ce qui concerne l’éducation.

Comme le note Stewart, le simple fait d’allumer une webcam pendant les cours virtuels pendant la pandémie pourrait soulever des problèmes de confidentialité, car cela peut offrir une fenêtre sur la situation familiale d’un élève qui serait autrement gardée privée.

Et cela ne veut rien dire sur la question toujours présente de savoir quelles données les applications et les plates-formes utilisent ou collectent pendant que nous comptons sur elles pour la communication.

Saw, cependant, est reconnaissante pour bon nombre de ces outils – tant qu’ils sont utilisés consciemment et de manière responsable pour le bénéfice de ses élèves.

“Je pense à ce que ça aurait été si j’avais dû enseigner pendant une pandémie comme il y a 50 ou 60 ans. Et je ne pense pas que j’aurais survécu”, a-t-elle déclaré.

“Le fait que nous ayons encore été en mesure de proposer tout un programme d’études et de donner à ces étudiants l’éducation qu’ils méritaient pendant une pandémie … est assez impressionnant pour moi.”

Produit par Olsy Sorokina et Nora Young.