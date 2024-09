Comment cet aventurier-photographe canadien saisit chaque instant

Photographe et aventurier, Jody MacDonald est en quelque sorte Indiana Jones dans la vraie vie. Recevez les dernières nouvelles d’Aleesha Harris directement dans votre boîte de réception S’inscrire Photographie de Troy Barmore / Veille citoyenne

Contenu de l’article Les avis et recommandations sont impartiaux et les produits sont sélectionnés de manière indépendante. Postmedia peut percevoir une commission d’affiliation sur les achats effectués via les liens sur cette page. Pour de nombreuses personnes, un diagnostic médical terminal inspire la volonté de profiter au maximum de chaque instant qui leur reste. Mais Jody MacDonald fait cela depuis longtemps. « On m’a dit qu’il me restait entre un et quatre ans à vivre », se souvient MacDonald à propos du diagnostic de 2019, après la découverte d’une grosse tumeur dans son abdomen. « Mais je vivais déjà ma vie à fond, en poursuivant ce que je voulais faire. »

Contenu de l’article Née à Ottawa, cette aventurière et photographe professionnelle a vécu plusieurs années en Colombie-Britannique et réside aujourd’hui dans l’Idaho. Elle a passé la majeure partie de ces vingt dernières années à parcourir le monde en quête d’aventure. Elle a voyagé dans le monde entier lorsqu’elle était enfant, lorsque sa famille a déménagé en Arabie saoudite. Elle a grandi avec une appréciation et une fascination pour les merveilles naturelles. Et elle n’allait pas laisser un diagnostic de santé l’empêcher d’explorer cette voie. « Je suis allée me faire opérer. Le chirurgien m’a dit : « Pendant l’opération, nous allons le récupérer et nous allons faire une analyse pathologique dessus. Et nous saurons immédiatement si c’est bénin ou malin ». Ils étaient assez certains que c’était malin, c’est pourquoi ils m’ont donné ce diagnostic », dit-elle. « Il m’a dit : « Si c’est le cas, nous allons retirer autant de tissu interne que possible pour vous donner, espérons-le, quatre ans. » » Lorsqu’elle s’est réveillée après l’opération, la première chose qu’elle a demandée était de savoir quelle était cette masse. « Il a dit qu’il ne savait pas. Il fallait envoyer le dossier à Harvard », raconte MacDonald, qui raconte deux semaines d’attente et de doutes interminables avant de savoir ce que les tests avaient révélé. Lorsque les résultats sont finalement arrivés, ils ont provoqué une surprise inimaginable. « (Le chirurgien) m’a appelé et m’a dit : « Vous êtes l’une des huit personnes au monde à avoir développé cette tumeur. Et c’est totalement bénin », raconte MacDonald. « Il m’a dit que vous alliez parfaitement bien. »

Contenu de l’article

Contenu de l’article S’exprimant lors d’une randonnée le long d’une crête des montagnes Purcell en Colombie-Britannique, avec une vue saisissante sur la chaîne de montagnes Bugaboos juste au-delà, MacDonald a expliqué comment la peur de la santé a servi de rappel frappant de la valeur de la vie. C’était un rappel solennel qu’elle avait déjà reçu auparavant. Amoureuse de la nature depuis longtemps, MacDonald s’est retrouvée en Colombie-Britannique, en Alberta et en Alaska après l’université, travaillant sur des circuits qui emmenaient des gens dans la nature sauvage qu’elle adorait tant. Et partout où elle allait, son appareil photo l’accompagnait. « Je prenais des photos tout au long du chemin, mais je n’ai jamais pensé que cela pourrait devenir quelque chose », admet MacDonald. Finalement, fatiguée de guider les aventures des autres – et ressentant la pression de se contenter d’un « vrai travail » d’une certaine sorte – elle a déménagé à Vancouver où elle a accepté un emploi chez Mountain Equipment Company (MEC), travaillant d’abord avec du matériel avant de passer au rôle d’éditeur de photos. « J’ai fait ça pendant quelques années, ce qui s’est avéré très bénéfique pour moi par la suite, car cela m’a permis de comprendre le côté éditorial des choses », explique MacDonald. Pendant son séjour à Vancouver, MacDonald a commencé à sortir avec un « gars vraiment aventureux » de l’Oregon qui venait lui rendre visite en ville.

Contenu de l’article « Il venait dans mon bureau et me disait : « Mon Dieu, ce travail me vide l’âme », raconte MacDonald. « C’était bien pendant quelques années, parce que j’apprenais, mais quand cela ne m’a plus posé de problèmes, c’était un travail tellement confortable et très convoité… les gens ne partaient plus. » « Et ça a commencé à me faire très peur parce que je voyais toute ma vie passer sous mes yeux. » Encouragée par son partenaire, MacDonald a décidé de quitter son emploi pour partir à l’aventure le long de la côte ouest des États-Unis, en surfant et en parapente pour découvrir ce qu’elle voulait faire ensuite. Et puis elle a reçu un appel téléphonique qui a tout changé : son compagnon est décédé dans un accident de parapente. « C’était mon dernier jour de travail. Il était 13 heures et je crois que j’avais fini à 14 heures. J’avais quitté mon emploi et j’avais cédé mon appartement à ma colocataire », raconte MacDonald. Sous le choc et en deuil, MacDonald se demandait ce qu’elle devait faire ensuite. Ses amis et sa famille l’ont encouragée à essayer de récupérer son emploi et son appartement et de rester à Vancouver. Mais elle a plutôt décidé de poursuivre le voyage qu’elle avait prévu de faire avec son petit ami. Cette fois, seule.

Contenu de l’article « Des moments comme ceux-là amplifient totalement la façon dont je veux passer mon temps, et les personnes avec qui je veux le passer », dit-elle. Photographie de Garrett Jones Après avoir passé quelques mois à explorer le pays, MacDonald a été invitée à participer à un voyage en voilier dans l’océan Pacifique Sud. Elle a accepté immédiatement, s’est envolée pour la Nouvelle-Zélande et a travaillé sur un voilier pour renforcer son expérience en mer. « Nous avons navigué de la Nouvelle-Zélande au Vanuatu, et ce voyage de 10 jours a été la pire expérience de navigation de ma vie », dit MacDonald à propos du voyage malheureux qui était le sujet de son article. Conférence TEDx à Vancouver en 2016. « Nous avons été pris dans une énorme tempête, nous avons failli démâter, aucun d’entre nous n’a mangé pendant 10 jours, on avait l’impression que tout le bateau s’effondrait. « C’était horrible. » Lorsqu’ils sont finalement arrivés aux Fidji, MacDonald a brièvement envisagé de se diriger vers l’aéroport et de ne plus jamais regarder en arrière. Au lieu de cela, elle est retournée au bateau et a passé les 10 années suivantes à naviguer autour du monde, créant finalement une entreprise de kitesurf et d’aventure sur un catamaran de 60 pieds, « suivant les alizés, faisant du kitesurf, du surf et du parapente dans des endroits reculés », dit-elle. Aujourd’hui, MacDonald est une aventurière, une exploratrice et une photographe primée pour des médias internationaux, dont National Geographic. Elle a également récemment été nommée membre de l’équipe Promaster, une équipe de passionnés de plein air qui sont les ambassadeurs de la nature. Montres Citizen de la série Promaster qui fêtent leurs 35 ans cette année.

Contenu de l’article Citoyen Aux côtés de son compatriote canadien Will Gadd, grimpeur sur glace, du plongeur et photographe sous-marin américain William Drumm et du parapentiste américain Jeff Shapiro, MacDonald est la seule femme de la liste des aventuriers de l’extrême. C’est un fait qui la fait légèrement grincer des dents quand on lui en parle. « Dans tout ce que je fais, je ne pense pas au genre. Pas du tout », dit MacDonald. « Je me sens simplement comme un être humain, et je peux faire certaines choses ou pas en fonction de mes capacités physiques, de ma santé, de ma masse musculaire — ce sont mes limites. Pour moi, il n’y a aucune forme, aucune forme, aucun rôle de genre en jeu. » « Et je pense que cela me permet de faire beaucoup plus. Je pense que cela me profite vraiment. » Plutôt que d’être considérée comme un modèle pour les femmes et les filles, MacDonald espère que son aventures et photographies — que ce soit dans les magazines, en ligne et sur les réseaux sociaux — inspirer les autres à sortir et à se connecter avec le monde naturel. « Pouvoir partager à quel point ces lieux sont spéciaux avec des gens qui n’ont pas la chance de les découvrir par eux-mêmes, c’est tout simplement une partie de ma responsabilité d’avoir cette plateforme et d’avoir le privilège d’être dans ces endroits », explique MacDonald. « Je veux simplement donner aux gens un aperçu de ces lieux et, je l’espère, les inciter à faire un voyage pour y aller et en faire l’expérience par eux-mêmes. Car je pense qu’une fois qu’ils l’auront fait, cela changera leur vie, de la meilleure des manières. »

Un dîner-mystère populaire à Vancouver Cette marque de mode canadienne approuvée par Kate Middleton vient de sortir le design de collaboration ultime

