‘Comment c’est passé ton week-end?’ L’Ukraine demande alors que des bombardiers font exploser un navire russe

Un bombardier Su-24 de l’armée de l’air ukrainienne. Photo de l’armée de l’air ukrainienne

Les navires de guerre russes ne sont en sécurité nulle part à proximité de l’Ukraine. Pas même sur leurs quais et dans leurs cales sèches.

Peut être en particulier à leurs quais et dans les cales sèches.

Samedi, les bombardiers Sukhoi Su-24 de l’armée de l’air ukrainienne ont lancé au moins trois missiles de croisière – des Storm Shadows de fabrication britannique ou des SCALP de fabrication française – sur la corvette de missiles de la flotte russe de la mer Noire. Demanderquai de Kertch, à la limite ouest de la Crimée occupée par la Russie.

Les images publiées par le gouvernement ukrainien indiquent clairement la présence de missiles gravement endommagé les 220 pieds Demanderl’un des navires de guerre les plus récents de la flotte de la mer Noire, de plus en plus battue.

“Confirmé”, direction des communications stratégiques de Kiev déclaré. « Le porte-missile russe Demander—le navire le plus récent du Karakurt projet avec une technologie « furtive » – a été endommagé.

“Comment c’est passé ton week-end?” l’armée de l’air ukrainienne plaisanté dans une publication sur les réseaux sociaux qui comprend une photo d’un missile SCALP.

Demander n’est que la victime la plus récente des bombardiers armés de missiles ukrainiens. Une frappe de missile ukrainienne sur le port de Sébastopol, dans l’ouest de la Crimée, a touché un sous-marin et un navire de débarquement dans leur cale sèche le 13 septembre.

En 22 mois de durs combats contre un ennemi dépourvu de grands navires de guerre, la flotte de la mer Noire a perdu au moins un croiseur, trois navires amphibies, un sous-marin et un navire de ravitaillement ainsi que plusieurs patrouilleurs et péniches de débarquement – et maintenant Demander.

Une douzaine de frégates lance-missiles, de corvettes et de patrouilleurs anti-sous-marins survivants possèdent la majorité de la puissance de feu de surface restante de la flotte de la mer Noire. Mais ces navires doivent faire preuve d’une extrême prudence pour éviter les attaques de missiles, de roquettes, de véhicules aériens sans pilote, de bateaux robots et de saboteurs ukrainiens.

Les missiles de croisière de Kiev pourraient être la plus dangereuse de ces menaces. Les missiles de 2 900 livres et d’une portée de 155 milles sont dotés d’ogives tandem qui peuvent faire exploser les navires de guerre de l’intérieur. Kertch est à portée des Storm Shadows et des SCALP lancés juste à l’intérieur des lignes ukrainiennes dans le sud de l’Ukraine.

“Askold” explose. Via les réseaux sociaux

Lorsqu’un SCALP ou Storm Shadow volant à basse altitude, guidé par une combinaison de GPS, d’adaptation du terrain et d’imagerie infrarouge, frappe sa cible, une fusée dans le nez déclenche d’abord une petite ogive à charge creuse. Cette ogive fait un trou dans la couche la plus externe de terre, de béton ou de métal, ouvrant ainsi la voie au missile. deuxième l’ogive plongera à l’intérieur de la cible avant d’exploser.

“Cette conception d’ogive permet aux missiles de croisière d’atteindre le degré de pénétration de cibles dures qui n’était auparavant possible qu’avec des bombes gravitationnelles à guidage laser”, expliqué Fabian Hoffmann, chercheur sur la prolifération à l’Université d’Oslo. “En tant que tel, Storm Shadow constitue une arme incroyablement efficace contre des cibles endurcies, si elle peut être amenée vers sa cible.”

Il est évident que les cibleurs ukrainiens recherchent délibérément les navires de guerre russes alors qu’ils sont inactifs sur leurs quais ou dans leurs cales sèches. Un navire de guerre immobile est évidemment beaucoup plus facile à toucher qu’un navire de guerre en route et en manœuvre.

Plus facile mais pas forcément facile. Si les déclarations du Kremlin sont fiables – et il y a des raisons évidentes pour lesquelles elles pourraient ne pas le être – les Ukrainiens ont pointé 15 missiles sur Kertch samedi, et les défenses aériennes locales en ont abattu 13.

Ce n’est pas pour rien que les forces ukrainiennes ciblent également les défenses aériennes russes en Crimée et dans ses environs, en particulier les batteries de missiles sol-air à longue portée S-400. Percer des trous dans le réseau de défense aérienne est généralement une condition préalable à la réussite d’un raid de missiles de croisière.

La scène au-dessus de Kertch samedi était apocalyptique avec les tirs de missiles. vidéos montrent des missiles ukrainiens ciblés par la défense aérienne russe dans le ciel, ainsi que de la fumée s’élevant à l’horizon », a déclaré l’équipe indépendante de renseignement sur les conflits. noté. “Le bruit des missiles volants et de multiples explosions peut également être entendu.”

Une vidéo montre les missiles frappant autour et sur Demander. Une photo diffusée par la direction ukrainienne des communications prétend montrer les dommages causés à la corvette de 800 tonnes. « Au minimum, de graves dommages à bâbord, y compris la superstructure », a observé un analyste. affilié avec CNA en Virginie.

Frappant Demander est une grande aubaine pour les efforts continus de l’Ukraine visant à contrôler l’ouest de la mer Noire et à empêcher la flotte russe d’interdire les cargos transportant des céréales depuis les ports ukrainiens.

C’est aussi un soulagement pour les civils ukrainiens. Demander est l’un des navires d’attaque terrestre de la flotte de la mer Noire. Et elle a principalement tiré ses missiles de croisière Kalibr sur des villes ukrainiennes.

Chaque tireur Kalibr que les Ukrainiens endommagent ou détruisent, en mer ou dans les ports, sauve des vies sur terre.