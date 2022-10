Comment c’est en Ukraine en ce moment

Kyiv, Ukraine –

Les Ukrainiens ont un surnom pour les drones de fabrication iranienne que la Russie tire maintenant sur leurs villes et cités : les cyclomoteurs volants.

Ils sonnent comme des motos aéroportées alors qu’ils tombent du ciel, la nouvelle arme de choix, ou de désespoir, pour l’armée russe agitée. Beaucoup de bruit; pas beaucoup de puissance de feu et relativement facile à abattre.

Six d’entre eux ont frappé la ville de Bila Tserkva, non loin de Kyiv, en une nuit. “Il y a eu un rugissement puis un boum”, comme l’a décrit un homme de 80 ans qui a survécu intact, à l’exception de la terreur de tout cela.

L’Iran a bien sûr nié de manière flagrante et ridicule son rôle de fournisseur, ce qui ne fait qu’ajouter à sa réputation de tromperie et de méfiance.

Le nom officiel du drone est Shahed-136, autrement décrit comme une “munition en essaim qui traîne”. La version qui envahit maintenant l’Ukraine a été repeinte aux couleurs russes et rebaptisée avec un nom russe, le Geran-2.

À en juger par le bruit, cela ressemble à une bombe à buzz V-1 ou “doodlebug” utilisée par les nazis pour terroriser Londres vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, nous les appelons des missiles de croisière, même technologie, mais plus rapides, plus précis et plus meurtriers qu’un simple doodlebug.

L’Ukraine affirme qu’elle a abattu 60 % de tous les drones kamikazes tirés sur elle. Pourtant, c’est une arme de peur qui complique la vie civile avec un autre niveau de danger.

En regardant la situation dans son ensemble, le ministère britannique de la Défense affirme que le Shahed est peu susceptible d’être le type d’outil de “frappe en profondeur” que la Russie espérait. Déconcertant peut-être, mais pas un changeur de jeu.

Quoi qu’il en soit, alors que des drones et des missiles mortels ciblaient des civils cette semaine, des Ukrainiens se cachaient dans le métro de la ville en chantant l’hymne national du pays. Cela dit : « La gloire de l’Ukraine n’a pas encore péri, ni sa liberté.

C’était une rediffusion abrupte et effrayante de ce que la ville a traversé pendant les premiers jours de l’invasion. Jusqu’à ce moment, les gens étaient presque revenus à leurs anciennes habitudes et à leur mode de vie confortables. Bercé peut-être dans un faux sentiment de normalité.

Les rues autour de la place de l’Indépendance grouillaient juste un jour avant que les Russes ne débarquent avec leur attaque de vengeance aérienne massive. Si le but était la soumission ; le résultat était un majeur levé.

En quelques heures, les rues ont été débarrassées des débris de bombes et les magasins ont rouvert, mais avec un sentiment de méfiance renouvelé.

Même la perspective d’une attaque nucléaire russe a eu un effet libérateur et stimulant. Quinze mille personnes se sont inscrites pour rejoindre une orgie de masse au sommet d’une célèbre colline de Kyiv, si Vladimir Poutine décide de larguer la bombe.

C’est devenu un cri de défi et de bravade, plus qu’un rendez-vous avec le destin.

« C’est le contraire du désespoir », comme l’a dit une femme à Radio Free Europe. “Même dans le pire des scénarios, les gens recherchent quelque chose de bien.”