Comment c’est d’assister à la Coupe du monde à Doha, au Qatar

DOHA, Qatar – Le WorldView d’aujourd’hui n’est pas souvent sur le terrain pour les grands événements mondiaux, alors voici une revue de ma semaine jusqu’à présent à la Coupe du monde, sous forme de journal.

lundi soir — Il faisait nuit lorsqu’une navette m’a emmené de l’aéroport au complexe d’appartements où sont logés mes collègues du Washington Post et d’autres journalistes attachés à l’équipe de football américaine. Le trajet lui-même était une sorte de portail vers la Coupe du monde. Nous avons emprunté de larges autoroutes qui venaient juste d’être achevées avant le tournoi. Ils se sont enroulés dans l’obscurité du désert, avec de petites poches de travailleurs déplaçant des machines désaffectées et s’occupant des panneaux indiquant les routes d’accès avec des étiquettes telles que “Spectateurs” ou “VVIP”.

Le Qatar est moins un État-nation traditionnel qu’une sorte d’empire mondial, dirigé par une famille monarchique dominante dont l’édifice du pouvoir est construit sur la richesse du gaz naturel du pays. Sa petite cohorte d’environ 350 000 citoyens ne représente qu’une fraction de sa plus grande population étrangère.

Pendant que nous roulions, on pouvait voir clignoter au loin de vastes nouvelles constructions : la toute nouvelle ville satellite de Lusail, remplie d’une phalange de gratte-ciel en grande partie vacants et l’immense bol du stade qui accueillera la finale de la Coupe du monde ; le brillant Education City Stadium, qui se trouve à proximité des campus financés par le Qatar d’universités américaines comme Georgetown et Northwestern et est conçu pour ressembler à un diamant scintillant captant la lumière ; la Torch Tower, la plus haute structure du Qatar dont la charpente métallique change de couleurs et d’images et la nuit, de loin, ressemble à un phare solitaire sur le plan qatari plat.

En réalité, la tour domine un tout nouvel ensemble de quartiers construits à temps pour la Coupe du monde, y compris notre immeuble. Notre appartement fait face à un boulevard où de nouvelles entreprises et boutiques – un grand supermarché, un Krispy Kreme, un KFC, un restaurant égyptien, une société de recrutement de travailleurs migrants, un salon de massage miteux réservé aux hommes (où, selon la coutume conservatrice et l’inégalité entre les sexes dans la main-d’œuvre, les masseurs sont également tous des hommes), et un stand de doner kebab.

En une seule soirée de balade pour m’orienter, j’entends près d’une dizaine de langues différentes dans la rue, dont le pendjabi, l’ourdou, le bengali, le turc, le tagalog, le swahili, le dari, le malayalam et, bien sûr, l’arabe. J’aurai plus à dire la semaine prochaine sur l’expérience des migrants au Qatar, mais dans mes conversations initiales, deux choses semblent venir au premier plan : une véritable admiration devant l’ampleur de ce que les travailleurs migrants du pays ont construit au cours de la dernière décennie et qui ronge inquiétude quant à ce qui pourrait suivre après la Coupe du monde, de nombreux travailleurs étant confrontés à des contrats expirants et aucune certitude quant à la possibilité de trouver un nouvel emploi.

La Coupe du monde, c’est toujours bien plus que la Coupe du monde

mardi matin – Ce n’est pas une Coupe du monde s’il n’y a pas un processus bureaucratique complexe pour faire quoi que ce soit et je me dirige donc vers le caverneux Qatar National Convention Center, où la FIFA a installé ses opérations centrales pour les quelque 16 000 journalistes qui sont arrivés pour le tournoi. Après avoir erré dans un dédale de parkings, d’escalators, de tunnels et de points de contrôle de sécurité, j’émerge dans un hall central où les journalistes se précipitent pour finaliser les accréditations et les billets pour les matches.

Personne ne semble être dérangé par la sculpture géante en métal bronze d’une araignée qui est assise en plein milieu de tout, mais je suis transpercé. Il est de feu l’artiste franco-américaine Louise Bourgeois et est censé être une ode à sa mère, qui fabriquait des tapisseries. “C’était ma meilleure amie”, a déclaré l’artiste. « Comme une araignée, ma mère était tisserande. Les araignées sont des présences amicales qui sont utiles et protectrices, tout comme ma mère.

Près d’une des pattes de l’araignée, j’entends un journaliste anglais interroger anxieusement un volontaire sur l’emplacement de l’Oasis, une salle du centre des congrès où les étrangers sont supposés pouvoir boire de l’alcool – un endroit rare compte tenu de la difficulté de trouver de l’alcool en dehors des magasins de Doha. nos hôtels cinq étoiles. Me voyant lui sourire, il plaisante : “J’ai besoin de m’énerver.” Je suis arrivé neuf jours après le début du tournoi.

mardi soir – Le reste de la journée est consacré aux préparatifs du match d’embrayage entre les États-Unis et l’Iran, que les États-Unis remportent dans un affrontement nerveux 1-0. (Vous pouvez lire les articles de mes collègues et mes reportages sur le match ici, ici et ici.) À l’extérieur du stade Al Thumama, j’ai rencontré pas mal de supporters iraniens venus des États-Unis au Qatar. Ils ont souligné que leur soutien à l’équipe iranienne n’avait rien à voir avec le régime politique de Téhéran qu’ils méprisaient. Lorsque l’hymne de la République islamique est joué, des huées et des huées audibles se font entendre dans le stade.

Bien que je ne l’aie pas vu moi-même, de nombreux rapports ont par la suite fait état de partisans pro-régime se bagarrant avec des Iraniens qui ont exprimé leur soutien aux manifestations anti-régime en cours. Un expatrié vivant au Qatar me suggère que la sortie de l’Iran de la Coupe du monde est une source de soulagement tranquille pour les autorités qataries en raison des conditions de sécurité uniques que leurs matchs ont provoquées.

Après avoir enduré insultes et menaces, l’équipe iranienne quitte la Coupe du monde

mercredi matin – Pour changer de décor, je rencontre une source sur l’île d’Al Maha, une langue de terre en forme de fer à cheval près du complexe de Lusail qui abrite une grande roue et un parc d’attractions nocturnes populaires et une collection variée de restaurants américains célèbres et chics. Vous n’arrivez pas à avoir une table au Carbone à Manhattan ? Vous avez probablement de meilleures chances chez Carbone au Qatar.

mercredi après midi — Plus tard dans la journée, je me dirige vers le sud dans une zone élégante connue sous le nom de Pearl, perchée le long de la mer. Contrairement à de grandes étendues de Doha, elle contient de nombreux quartiers propices aux piétons, avec des places verdoyantes et un véritable bosquet de cafés. Sur une place nommée d’après l’Alhambra, le palais emblématique de l’Espagne musulmane, je rencontre un couple tunisien bien nanti qui pose pour des selfies. Ils se dirigent vers un match contre la France, l’actuel champion du monde, et sont portés par la solidarité panarabe que leur pays reçoit. “Tout le Qatar est avec nous”, dit le mari.

mercredi soir – J’apparais pour un bref coup sur CNN International, qui tourne spécialement cette semaine sur place dans le charmant Souq Waqif, une partie pittoresque de la ville près de la Corniche côtière. Juste au moment où la présentatrice Becky Anderson et moi sommes sur le point de commencer le segment, un rugissement éclate derrière nous. La Tunisie fait l’impensable et bat la France. Je retraverse le souk parmi une foule de fans mexicains et saoudiens en chemise verte. Ils sont prêts à s’affronter, avec une qualification pour le prochain tour en jeu. Mais tout est léger et convivial – un groupe mixte de Saoudiens et de Mexicains tente même une danse en cercle de dabka levantine sur un morceau de Bad Bunny diffusé par un restaurant voisin.

Même si la Tunisie gagne finalement, leur victoire n’est pas suffisante pour les faire avancer. Ni l’Arabie saoudite ni le Mexique ne parviennent non plus à se qualifier pour les huitièmes de finale.

Placer la Coupe du monde dans le minuscule Qatar

mercredi soir — Le stade 974 de Doha tire son nom du nombre de conteneurs maritimes qui forment sa structure. À un moment donné après la fin du tournoi, le Qatar a l’intention de démanteler les 44 000 places et d’expédier ses composants à une nation non désignée en Afrique. Avant même le début du match entre l’Argentine et la Pologne, on a l’impression que les hinchas de l’Argentine veulent commencer tôt la relocalisation.

Ils sont largement plus nombreux que le petit contingent de Polonais présents et le stade se soulève presque au son de leurs chansons et de leurs sauts rythmiques fréquents. Ils chantent leurs talismans légendaires Lionel Messi et le regretté Diego Maradona. Ils chantent les soldats tombés lors de la guerre des Malouines. Ils chantent d’aimer l’Argentine chaque jour, de plus en plus.

L’anxiété s’installe après que Messi ait montré sa mortalité et raté un penalty en première mi-temps. Mais les choses se redressent rapidement en seconde période et l’Argentine se dirige vers la victoire et la qualification pour le tour suivant, surmontant le choc désormais lointain de la défaite face à l’Arabie saoudite lors de son match d’ouverture. La Pologne termine le match sans agitation – la courte victoire du Mexique sur les Saoudiens signifie qu’ils sont également qualifiés à la différence de buts.

jeudi soir — Espérant éviter un autre coucher tardif, je décide de sauter le coup d’envoi de 22h et de me concentrer sur un match de début de soirée. Cela finit par être une erreur : le Japon remporte une victoire palpitante sur l’Espagne, décrochant son groupe et éliminant l’Allemagne des poids lourds européens. Il couronne un premier tour époustouflant de bouleversements qui voient une nation africaine et asiatique gagner leurs groupes.

J’ai assisté au Canada contre le Maroc, non pas parce que c’était une compétition particulièrement intrigante, mais à cause du spectacle de tout match impliquant une nation nord-africaine. Les Marocains, comme les Tunisiens, sont ici à Doha par milliers et bondés au stade Al Thumama. Ils sont bruyants en première mi-temps alors que leur équipe s’assure une confortable avance de 2-0 sur le Canada, qui a déjà été éliminé et joue simplement pour la fierté. Mais les Canadiens en retirent un et les deux journalistes marocains assis à côté de moi dans la tribune de presse commencent à paniquer, jetant des yeux méfiants sur leurs écrans au match Croatie contre Belgique tout en injuriant bruyamment leurs propres joueurs.

Au final, le Maroc tient le coup, devenant la seule équipe arabe à accéder au second tour. La vidéo montre l’émir du Qatar dans les gradins, agitant le drapeau marocain. A l’extérieur du stade, je parle à Maryam Rochdi, 35 ans, marocaine expatriée à Doha. “Cette ville est généralement très calme”, ​​m’a-t-elle dit, “mais nous, à la Coupe du monde, lui avons donné une nouvelle âme.”