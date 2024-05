comment c’est arrivé — RT World News

L’ancien président a été reconnu coupable de 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux, à l’issue d’un procès qu’il a qualifié d’« arnaque » à motivation politique.

L’ancien président américain Donald Trump a été reconnu coupable jeudi de falsification de documents commerciaux, un jury de Manhattan reconnaissant que cette infraction, normalement mineure, a influencé les élections de 2016. Trump a condamné le résultat du « procès truqué » et juré de faire appel.

Comment Trump s’est-il retrouvé devant le tribunal ?Trump a été accusé d’avoir ordonné à son ancien avocat, Michael Cohen, d’étiqueter à tort 130 000 $ de paiements « secrets » à la star du porno Stormy Daniels comme étant « frais juridiques. » Les procureurs ont soutenu que cette décision comptable équivalait à « fraude électorale » car la divulgation de ces paiements aurait pu influencer négativement les élections de 2016. L’affaire a été rejetée comme juridiquement infondée par le district sud de New York en 2021 et par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, en 2022. Cependant, Bragg est revenu sur sa décision antérieure et a porté l’affaire en 2023, quatre mois après que Trump a annoncé sa campagne électorale de 2024.













En quoi le cas était-il unique ?La falsification de documents commerciaux est généralement un délit à New York, passible d’une amende. Cependant, Bragg a élevé les accusations au rang de délits, arguant que Trump avait falsifié les dossiers dans le but de violer les lois électorales fédérales. En général, les tribunaux des États n’ont pas compétence pour juger les crimes fédéraux. Trump a été frappé de 34 accusations distinctes, une pour chaque document individuel faisant référence à un paiement à Daniels. L’ancien président a passé une grande partie du procès de six semaines sous le coup d’une ordonnance de silence, qui lui interdisait de critiquer publiquement les procureurs, les jurés ou les témoins – y compris Cohen et Daniels. Trump a condamné à plusieurs reprises cet ordre, le qualifiant de « inconstitutionnel » et arguant que l’ensemble du procès – au cours duquel il lui était interdit de citer certains témoins – était un complot orchestré par les démocrates pour faire dérailler sa campagne de réélection.

Qu’a décidé le jury ?Après deux jours de délibérations, le jury a déclaré Trump coupable à l’unanimité des 34 chefs d’accusation, faisant de lui le premier ancien président de l’histoire des États-Unis à être reconnu coupable d’un crime.

Trump sera-t-il emprisonné ?Trump a déclaré vendredi qu’il ferait appel du verdict, même s’il devra attendre sa condamnation le 11 juillet pour le faire. Si son appel échoue, l’ancien président pourrait être condamné à une peine de quatre ans de prison pour chaque chef d’accusation, plafonnée à 20 ans maximum. Que Trump soit emprisonné ou non, sa condamnation ne l’empêchera pas de se présenter aux élections de novembre prochain. Il n’y a aucune interdiction légale pour les criminels condamnés de briguer un poste, et Trump a déclaré l’année dernière à l’ancien journaliste de Fox News, Tucker Carlson, qu’il n’abandonnerait pas la course s’il était reconnu coupable d’un crime.