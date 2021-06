Comment Cesaro a convaincu Sheamus de soutenir la Suisse à l’Euro 2020 et ses plans WWE Hell in a Cell pour Seth Rollins

Cesaro a connu une série d’histoires à la WWE, à partir de nombreux règnes en équipe et de multiples courses au talon, la première Superstar de Suisse obtient enfin une poussée d’événement principal avec son programme avec Seth Rollins et le champion universel de la WWE, Roman Reigns.

Fan de football autoproclamé, Cesaro a parlé de sa rivalité avec Seth Rollins et de leur éventuelle rencontre à Hell in a Cell ainsi que des chances de la Suisse au prochain EURO 2020, dans une interaction avec news18.com.

« Il a fallu du temps pour arriver ici. Et ce n’était pas juste donné, vous savez, vous avez vu toutes les luttes qu’ils ont traversées. Et j’ai l’impression que nous avons fait ce long voyage ensemble. Cela le rend donc beaucoup plus spécial », a déclaré Cesaro, interrogé sur sa récente poussée.

« Quant à ce qui m’attend, d’abord battre Seth Rollins, puis devenir champion du monde, puis remporter ce championnat du monde partout dans le monde », a-t-il ajouté.

Cesaro a également déclaré qu’il était fier d’être la seule superstar de la WWE de Suisse et c’est pourquoi les fans et les aspirants lutteurs de différents pays se connectent avec lui.

« Je l’ai dit dans d’autres interviews auparavant, je suis extrêmement fier d’être d’un pays différent, d’être une superstar internationale de la WWE. Et je pense que c’est pourquoi je me connecte avec des gens du monde entier parce qu’ils me voient venir d’un pays où la lutte ou la WWE est maintenant populaire. Mais j’avais un rêve, j’ai travaillé dur, et je l’ai fait à la WWE et maintenant je veux, je veux apporter ce rêve dans différents pays du monde », a-t-il déclaré.

La WWE a élargi son marché et avec WWE NXT UK, elle a une programmation télévisée dédiée à l’Europe. Outre Cesaro, une foule d’autres talents européens l’ont déchiré sous les marques NXT aux États-Unis et au Royaume-Uni. L’Autrichien Walter est le champion en titre de la WWE NXT UK et dirige l’écurie ultra-dominante Imperium, composée de l’Allemand Marcel Barthel et de l’Italien Fabian Aichner.

Avec un œil sur le marché asiatique, la WWE a une liste impressionnante de superstars japonaises et a récemment produit une émission centrée sur l’Inde, le Superstar Spectacle, qui a été diffusée le jour de la République indienne plus tôt cette année, mettant en vedette des talents indiens comme Jinder Mahal, The Bollywood Boys , Indus Sher et les meilleures stars de la WWE, dont Drew McIntyre.

« Vous savez, j’ai pensé que c’était génial que nous ayons fait le Superstar Spectacle, vous savez, avec Sony pour l’Inde, parce que je sais qu’il y a beaucoup de fans en Inde et beaucoup de gens qui veulent voir les superstars indiennes de la WWE. Je pense que c’est la partie importante de se connecter avec un public pour se connecter avec les gens et montrer que nous nous soucions. C’est difficile pour notre emploi du temps, parfois de venir en Inde, il est possible pour des gens de là-bas de venir aux États-Unis pour faire partie de la WWE et réussir. Et si vous avez regardé ces dernières années, il y a beaucoup plus de superstars du monde entier. Et si j’inspirais juste l’un ou l’autre, cela signifierait le monde pour moi, parce que quand j’étais jeune, comme ça, il n’y a encore personne d’autre de Suisse. J’adorerais donc être la personne qui remportera le champion du monde ou le championnat universel, vous savez, comme partout dans le monde. Et, vous savez, ramenez-le dans des arènes pleines. », a-t-il ajouté.

Cesaro a fait allusion à ses apprentissages et à la construction progressive de son personnage dans le ring qui l’a aidé à arriver là où il est maintenant. Lorsqu’on lui a demandé à quel point c’était important, Cesaro a déclaré: » J’essaie toujours de faire évoluer mon personnage. Si vous regardez la WWE, vous voyez que ce n’est plus jamais pareil. C’est parce que, j’ai l’impression que si vous restez immobile, vous reculez, surtout à la WWE. Vous avez vu des gens faire ça. Par exemple, si quelque chose ne fonctionne pas, je pensais que j’aime essayer des trucs qui ne fonctionnent pas, parce que je sais que ça ne fonctionne pas, vous devez trouver quelque chose d’autre. Alors vous passez à autre chose, vous essayez de faire quelque chose de nouveau. Et pour moi, il s’agit toujours de s’amuser, n’est-ce pas ? Donc, peu importe ce que je pense.. d’accord, c’est amusant. Cela fonctionne. C’est ce que la foule aime. C’est ce que l’univers de la WWE aime. Alors j’essaie toujours de faire ça. «

Lorsqu’on lui a demandé des détails, Cesaro a déclaré: « J’essaie toujours de faire évoluer mes personnages, j’essaie toujours de m’améliorer, d’avoir un meilleur équipement, d’obtenir de meilleures promos en faisant de meilleurs matchs, en faisant comme tout, vous devez toujours, vous voulez toujours aller mieux. Tu n’es jamais, oh, génial. Je vais m’arrêter. Comme toi toujours. Vous voulez toujours vous améliorer. Et pour moi, c’est extrêmement important. Alors peut-être que quelque chose a changé, parce que, vous savez, les gens ont vu que je suis ici depuis longtemps. Et je fonctionne toujours au plus haut niveau absolu. Peu importe ce que. Et, vous savez, je pense que pour certaines personnes, cela prend juste un certain temps pour y arriver. Vous savez, et j’ai l’impression que vous l’entendez beaucoup après que les gens aient gagné des championnats. Vous savez, ils vont comme, oh, n’abandonnez jamais. Mais je pense que oui, j’ai échoué contre Roman Reigns. Mais c’est toujours moi qui le dis. Ne jamais abandonner. Croyez toujours en vous et suivez vos rêves. Parce que quand vous regardez en arrière, c’est ce voyage. Et vous savez, je veux dire, comme ces personnes que vous avez rencontrées, ces personnes que vous avez inspirées, le travail que vous avez fourni et le fait que vous puissiez dire non, je l’ai fait comme je le voulais et je n’ai pas sacrifié mes valeurs. C’est ce qui est important en fin de compte. »

Quant à ses plans immédiats à Hell in a Cell, Cesaro a déclaré qu’il avait hâte de mettre la main sur Seth Rollins, après avoir été sauté dans un épisode de SmackDown, et « espérons-le lui donner du sens ».

Interrogé sur son amitié avec son coéquipier du Bar, Sheamus, Cesaro a déclaré que ce que les fans voyaient à la télévision était exactement ce qu’ils étaient hors écran.

« Seamus est toujours un très bon ami, un très, très bon ami, en fait. Donc c’était intéressant parce que c’est arrivé à une partie intéressante de notre carrière, nous aimons tous les deux, ne savions pas vraiment où nous allions aller. Et puis vous avez vu que nous nous réunissions en équipe et que nous devenions essentiellement comme, comme des frères, comme des meilleurs amis. Et vous avez pu tout voir à la télévision. Donc pour moi, chaque fois que vous me voyez Seamus et moi ensemble, c’est comme ça que Seamus et nous sommes ensemble. Ce n’est pas un acte. C’est juste qu’on se donne des conneries. Nous nous affrontons. »

« Nous regardons le football ensemble, nous devons regarder l’Euro ensemble. Il a en fait commandé un maillot de la Suisse parce que l’Irlande n’a pas réussi. Il doit donc choisir une deuxième équipe. Alors il a bien sûr choisi la Suisse. »

Cesaro a avoué qu’il aimait jouer au football en grandissant et qu’il aimait même le sport avec ses collègues de la WWE.

« J’ai joué au football. Quand j’étais enfant, comme tous les autres enfants. En fait, je suis allé à l’école tôt, juste pour jouer au football avec mes amis avant la rentrée. Je pense que tout le monde qui pratique n’importe quel sport sait que, comme, oh, nous allons nous précipiter à l’école ou vous savez, comme après le dîner ou quelque chose du genre, vous allez juste sortir et jouer un peu plus au football. »

« Tous mes amis du Mexique, d’Europe, vous savez, de partout. Nous parlons football tout le temps, en fait nous parlons sport tout le temps. Je me souviens quand nous étions en Australie et que l’Australie jouait au cricket contre l’Angleterre. Et Wade Barrett est sorti avec la batte de cricket. Et l’Angleterre vient de battre l’Australie et il a coupé cette longue promo. Seamus et moi, quelle que soit l’activité sportive, la course ou quelle que soit l’équipe sportive, nous pouvons aller visiter. Nous le voulons parce que nous l’aimons tellement. Et nous comprenons ce que cela signifie pour la communauté dans les pays. »

« Surtout quelque chose comme l’Euro où, vous savez, vous avez une fierté et même si votre pays n’y est pas, comme Seamus – l’Irlande n’a pas réussi. Vous choisissez une deuxième équipe, puis vous roulez avec elle. Et c’est ce que nous avons fait pour la dernière Coupe du monde. Vous savez, nous tous, je pense que nous étions au Japon et en Chine à ce moment-là, et nous étions juste moi, Seamus et Rusev et nous sommes restés éveillés jusqu’à trois heures du matin et avons tous regardé le match ensemble et c’est ce que signifie le sport . Et comme tout le monde, c’est ce qui est amusant, comme si nous en parlions tous. Nous le regardons tous et nous nous lions tous à ce sujet. »

