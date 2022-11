Comment ces moutons rares se sont retrouvés avec des “coiffures roses attrayantes”

Un fermier britannique dit que son troupeau de moutons rares est devenu “des icônes de la mode dans le monde entier”.

“Nous avons acheté une nouvelle mangeoire pour moutons, et j’ai remarqué en passant devant eux dans le champ que beaucoup d’entre eux avaient des têtes roses”, a déclaré Richard Nicholson, propriétaire de Cannon Hall Farm à Barnsley, au Royaume-Uni. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

“Je n’ai pas mis deux et deux ensemble au départ.”

La mangeoire est rouge vif et Nicholson pense que la peinture a déteint sur son troupeau pendant qu’ils se nourrissent.

“Ils ont maintenant des coiffures roses très attrayantes, nous en sommes donc très satisfaits”, a-t-il déclaré.

Les moutons, dit-il, semblent également satisfaits.

“Je pense qu’ils aiment ça. Je les ai vus sautiller sur le terrain aujourd’hui”, a déclaré Nicholson.

Un troupeau de moutons à nez noir du Valais dans une ferme britannique, tous arborant des coiffures rose vif. (Soumis par Richard Nicholson)

Nicholson possède un troupeau de moutons à nez noir du Valais, une race rare originaire des Alpes suisses. Parfois appelés «les moutons les plus mignons du monde», ils sont hirsutes et blancs partout, à l’exception de leurs visages noir de jais et des taches assorties sur leurs pattes.

Ils ont toujours été élevés pour la viande et la laine, mais Nicholson dit qu’il les vend principalement à des personnes qui veulent les garder comme compagnons.

“Nous les avons élevés pour essayer de faire remonter les chiffres, et beaucoup de gens les achètent simplement parce qu’ils ont l’air si attrayants dans les champs”, a-t-il déclaré.

“Pendant un moment, nous vendions beaucoup de lamas et d’alpagas comme animaux de compagnie exotiques, mais maintenant, il semble que ce soient les moutons du Valais suisse qu’ils recherchent.”

Ce n’est pas un mystère pourquoi, dit-il.

“Ce sont des animaux assez amusants à regarder”, a-t-il déclaré. “Parfois, vous les trouverez en train de vous tirer la langue.”

Le fermier Richard Nicholson a comparé son mouton aux cheveux roses à Debbie Harry du groupe de rock américain Blondie. (Lucas Jackson/Reuters, Soumis par Richard Nicholson)

Les cheveux roses ne sont probablement pas permanents, mais Nicholson a plaisanté en disant qu’il pourrait devoir continuer à peindre leur mangeoire de différentes couleurs pour produire de nouvelles coiffes.

Mais il dit que le rose a quelque chose de spécial.

“Ils [look] un peu comme Blondie dans les années 1970”, a-t-il dit, faisant référence à la chanteuse du groupe de rock américain, Debbie Harry. “Elle avait l’habitude d’avoir une légère teinte rose sur ses cheveux, et ils lui ressemblent beaucoup.”