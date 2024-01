Comment ces festivals de musique cool récoltent des millions pour les personnes sans logement

Ismaël Quintanilla III

À l’intersection dynamique du divertissement et de l’impact social, Been There, dirigé par les visionnaires Lenny Barszap et Aaron Brown, est une force transformatrice. Devenue une entité à but non lucratif, Been There redéfinit le divertissement en tirant parti de son pouvoir pour bâtir des communautés et relever des défis sociétaux urgents. Au-delà d’un festival de musique, il envisage des événements à l’échelle nationale mettant en lumière les talents et les organisations locales – un mouvement de type cheval de Troie suscitant l’impact et l’empathie, ouvrant la voie à une nouvelle ère où le divertissement catalyse un changement positif.

Been There est le résultat d’une boule de neige d’heureux accidents au cours des trois dernières décennies, depuis qu’Aaron Brown, d’Onion Creek Productions, et Lenny Barszap, d’Entertaining Entertainment, se sont rencontrés dans un camp d’été juif au Texas – ils se sont liés d’amitié en grandissant dans de petites villes. où ils se sentaient et étaient tous deux traités comme des étrangers. De nombreuses manigances insouciantes plus tard, ils pourraient enfin être ensemble à l’université de l’Université du Texas à Austin.

Avance rapide jusqu’en 1997, Barszap et Brown se sont retrouvés en deuxième année à l’Université du Texas à Austin, vivant ensemble dans leur première maison après les dortoirs. Barszap le décrit affectueusement comme un incroyable palais de liberté en ruine : « Nous pouvions faire ce que nous voulions. Et après avoir rencontré un ancien professeur vivant sans abri dans le parc au bout de notre pâté de maisons et l’avoir vu souffrir à la suite d’une intense tempête de pluie de la taille du Texas, nous l’avons invité à s’installer sur notre porche.

Ce simple acte de gentillesse les a amenés à vivre avec cet homme et sa communauté pendant près d’un an et a finalement inspiré leur long métrage, Accueil Gratuit – une comédie universitaire avec un sérieux programme de changement social. « Home Free est une comédie universitaire audacieuse visant à atteindre un public de masse (Dazed & Confused rencontre Superbad), mais elle est également destinée à être un catalyseur de changements sociaux sérieux. Imaginez un film cheval de Troie à impact social fortement axé sur l’un des problèmes les plus répandus en Amérique : l’épidémie de sans-abri. L’humour est notre cuillerée de sucre », a imaginé Barszap.

Voulant que ce film ait un impact tangible, ils se sont associés à La Fondation Les Autres (TOOF), qui venait de commencer à soutenir une communauté de tentes de 200 résidents à East Austin, la communauté Esperanza. « Ils ont agi en tant que sponsor fiscal, nous permettant d’accepter des dons déductibles d’impôt, et nous avons, à notre tour, consacré 10 % des bénéfices à cette cause. Mais lorsque le COVID nous a retardé dans la réalisation de notre film, nous nous sommes intégrés dans cette communauté, rencontrant de nombreuses personnes incroyables qui avaient besoin d’un coup de pouce », a ajouté Barszap.

Cette immersion, associée aux conséquences des tempêtes de verglas de février 2021 qui ont coupé l’électricité dans l’État et dévasté cette communauté, ont jeté les bases de l’événement inaugural Been There qui s’est tenu en avril de la même année. Barszap se souvient : « Austin s’est présenté de manière importante, fournissant de nombreux produits de première nécessité pour aider ses voisins sans logement à se rétablir. Cependant, voulant aller au-delà de la nécessité de redonner le moral aux gens, nous avons contacté nos amis musiciens également exclus des tournées à cause du COVID : Adrian Quesada, lauréat d’un Grammy Award de Black Pumas, et Grupo Fantasma, les héros locaux Wild Child, Gina Chavez, Nané. , et bien d’autres encore – et le 20 avril 2021, nous avons organisé un festival de musique privé réservé aux personnes qui vivaient dans cette communauté de tentes et aux personnes qui les ont soutenues. Le nom Been There (#beenthere) suggère que nous pouvons aller au-delà du sans-abrisme et un jour regarder en arrière sous un nouvel angle avec empathie.

Le résultat a été stupéfiant : cet événement, qui n’était pas ouvert au public et n’était pas une collecte de fonds, a inspiré certains donateurs potentiels présents à soutenir TOOF de manière majeure, collectant plus de 600 000 $ pour lancer un plan directeur de transition de cette communauté des tentes à un petite communauté de refuge florissante. À l’automne 2023, la première phase de ce plan s’est concrétisée avec 100 minuscules abris, salles de bains, cuisines, centres communautaires et jardins. « La phase suivante était prête à commencer. Il était temps d’ouvrir les portes de cette communauté pour faire savoir aux gens ce qui se passait ici et collecter des fonds pour construire la prochaine phase et au-delà. Le 11 novembre 2023, nous avons lancé Been There 2 », Barszap a décrit les prochaines étapes.

« Nous avons beaucoup de chance d’être de vieux amis avec Adrian Quesada, qui venait à nos soirées universitaires, ces étonnantes expériences sociales où des voisins sans logement dansaient aux côtés des étudiants. Adrian a sauté à bord pour produire une bande originale entièrement inspirée des mixtapes des années 90 pour Home Free. Nous avons rassemblé un mélange de nos héros musicaux des années 90 – membres des Beastie Boys, Dinosaur Jr, The Pharcyde, Luscious Jackson, etc. et de la royauté musicale d’Austin – Ben Kweller, Ghostland Observatory, White Denim, Sabrina Ellis et d’autres, pour réaliser le film. donner vie et sensibiliser à ce problème », Barszap a présenté les sommités musicales qui ont contribué à l’atmosphère magique du festival.

Depuis que Been There est né du film Home Free, Barszap et Brown ont adopté la même approche pour réserver le festival. “La journée a été magique, avec un point culminant épique où Adrian, qui vient de recevoir sa 10e nomination aux GRAMMY, a rejoint les légendes du hip-hop alternatif The Pharcyde sur scène pour une performance unique avec l’accompagnement en direct des 10 légendes d’Austin. , baisse de tension. Le cheval de Troie de cet événement était d’amener les gens à venir voir ces groupes incroyables mais à se présenter dans une communauté de logements de transition florissante dont ils ignoraient même l’existence », a résumé Barszap l’essence de la mission de Been There.

J’y suis allé 2 Le festival de musique a eu lieu à The Esperanza Community – une communauté de logements de transition à Austin, soutenue par TOOF, qui offre aux voisins sans logement d’Austin de minuscules abris verrouillables et climatisés, des opportunités de travail et des programmes pour les mettre sur une voie de soutien vers un logement stable et un un chapitre plus sûr et plus digne de leur vie. « Grâce à l’ambiance incroyable créée par les artistes, les participants, les méga-donateurs et les résidents de la communauté célébrant et dansant ensemble, plus d’un million de dollars ont été récoltés en une seule soirée. Cela équivaut à la construction de plus de 100 refuges supplémentaires pour soutenir nos voisins sans logement », a ajouté Barszap.

Alors que Been There évolue vers une entité à but non lucratif, Barszap envisage une expansion des festivals à l’échelle nationale et libérer pleinement le pouvoir du divertissement pour construire une communauté et travailler à surmonter les plus grands défis de nos nations : « Nous voyons les festivals Been There se déployer à travers le monde. pays pour rassembler des musiciens, des artistes et des créatifs locaux pour mettre en lumière les organisations qui font un travail incroyable pour aider leurs voisins dans le besoin. Mais Been There est plus qu’un festival de musique, c’est un mouvement dédié au développement de divertissements amusants et édifiants de type cheval de Troie comme moyen de susciter l’impact et l’empathie.

La question de l’implication de la marque dans cet effort caritatif se heurte à une directive simple : chaque marque avant-gardiste doit chercher des moyens d’associer son expertise à l’amélioration de la communauté. La philosophie de Barszap est succincte : « Faites simplement le bien ».

L’avenir de Been There est brillant et vaste. Comme le dit avec éloquence Barszap : « Il existe une nouvelle façon de créer des films, des événements, de la musique et des médias qui divertissent mais qui créent également un moteur pour le bien social. L’impact social ne doit pas nécessairement être un coup de poing. Cela demande un effort extrême. pour créer du divertissement. Ne serait-il pas étonnant que cet effort aide directement ceux qui en ont besoin, maintenant et à l’avenir ? Nous ne faisons que commencer.

