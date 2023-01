Comment ces femmes entrepreneures noires gagnent de l’argent en poursuivant leurs passions

Lorsque Wilglory Tanjong, PDG d’Anima Iris et étudiante au MBA, a commencé à fabriquer des sacs à main de luxe en février 2020, elle ne s’attendait pas à Beyoncé porter un de ses sacs à main un an et demi plus tard.

Les sacs à main Anima Iris sont fabriqués par une équipe de sept artisans au Sénégal. Tanjong a déclaré à CNBC MakeIt que dans ses plans pour l’avenir de l’entreprise, “le plus important, je veux que nous restions vraiment fabriqués en Afrique”.

Tanjong n’est pas le seul dont l’agitation parallèle est devenue une activité lucrative. Helena Faustin, qui dirige le célèbre blog culinaire That Nurse Can Cook, gagne 117 000 $ par an en cuisinant des plats jamaïcains dans la cuisine de sa maison.

En tant qu’Américaine jamaïcaine de première génération, Faustin a déclaré qu’elle était “entourée d’une pléthore d’influences caribéennes”. Elle a développé une passion pour la cuisine dès son plus jeune âge et a appris à cuisiner en regardant sa mère.

Son conseil aux aspirants entrepreneurs ? “Si vous avez un talent, exploitez ce talent, apprenez-en autant que vous le pouvez et monétisez cette chose.”

Domonique Brown, artiste et fondatrice de DomoINK, a monétisé son talent en créant une entreprise d’art, de vêtements et de décoration d’une valeur de 267 000 $. Ayant grandi sans voir d’images d’autres femmes noires dans les magasins, Brown souhaite que la marque soit “une représentation de celles qui sont toujours sous-représentées”.

“Vous pouvez apporter votre propre siège à la table”, a-t-elle dit, “ou vous pouvez créer votre propre table.”

Comme Brown, Paulana Lamonier a transformé sa passion en une entreprise conçue pour les Noirs américains. Lamonier a déclaré que son entreprise, Black People Will Swim, est un “appel à l’action” pour rendre l’espace de natation plus inclusif. Sa mission est de « briser le stéréotype selon lequel les Noirs ne savent pas nager ».

Black People Will Swim organise des cours de natation à Long Island et tente de collecter suffisamment de fonds pour construire sa propre piscine. Lamonier espère que Black People Will Swim permettra “aux personnes noires et brunes de se voir et de voir que c’est possible”.

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur la façon dont ces femmes entrepreneurs noires créent de la richesse.

