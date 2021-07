Comment ces chiropraticiens vocaux de vaccins anti-covid ont divisé la profession

Quiconque a écouté le podcast du chiropraticien de l’Idaho Steven Baker en mai aurait entendu une corne d’abondance de désinformation sur le coronavirus et les vaccins protégeant des centaines de millions de personnes contre lui. Dans un épisode intitulé « Les personnes ‘vaccinées’ sont-elles dangereuses ? » (ils ne le sont pas), il a affirmé que les scientifiques n’avaient jamais identifié l’ensemble du virus (ils l’ont fait), que les vaccins ont transformé les gens en « zombies des temps modernes » qui ont vomi des protéines de pointe dans chaque respiration et fluide corporel (ils ne le font pas) , et que les personnes vaccinées pourraient perturber les cycles menstruels des femmes qui les entourent (elles ne le peuvent pas). Ainsi, le Dr Baker a déclaré qu’il avait une nouvelle politique : si des patients prenaient « ce que je considérerais comme une décision horriblement mauvaise d’aller se faire vacciner », il ne les autoriserait pas à entrer dans son bureau pendant 30 jours. Le Dr Baker, qui n’a pas répondu à une demande de commentaire, ne représente pas tous les chiropraticiens, dont beaucoup soutiennent les vaccinations. Mais il fait partie d’un cadre vocal qui a suscité des doutes sur les vaccins contre les coronavirus en ligne et dans leurs cliniques et, dans le processus, a exposé une scission de longue date au sein de la profession.

D’un côté, des gens comme lui, qui rejettent le consensus médical écrasant selon lequel les vaccins sont efficaces et sûrs. Ces chiropraticiens suivent de près les idées adoptées il y a plus d’un siècle par le fondateur de la profession, Daniel David Palmer, qui rejetait la théorie des germes et croyait que les maladies étaient causées par des désalignements de la colonne vertébrale appelés subluxations qui perturbaient une force vitale innée. La profession chiropratique, qui implique l’ajustement de la colonne vertébrale par manipulation manuelle et est parfois simplement appelée chiropratique, « est née de cette idée vitaliste et presque surnaturelle de la guérison », a déclaré Timothy Caulfield, titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit et politique de la santé à l’Université de albertaine. « Il leur est difficile de s’échapper de leurs racines, et je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles tant de gens continuent d’être attirés par la chiropratique qui sont plus susceptibles d’être hésitants à la vaccination, et pourquoi tant de praticiens de la chiropratique sont en fait hésitants à la vaccination. «

De l’autre côté, les chiropraticiens ont appelé leurs pairs à encourager la vaccination comme recommandé par les Centers for Disease Control and Prevention et d’autres autorités médicales. Dans un article de 2013 dans le Journal de l’Association chiropratique canadienne, par exemple, quatre chiropraticiens ont écrit qu’en recommandant des vaccins « comme indiqué cliniquement, la profession chiropratique ferait la promotion du bien public et, ce faisant, serait mieux placée pour être adoptée par le grand public. communauté des soins de santé. Cet article, a déclaré l’un de ses auteurs, Brian Gleberzon, professeur au Canadian Memorial Chiropractic College, « est toujours d’actualité ».

Alors que la variante Delta du coronavirus se propage et que le taux de nouvelles vaccinations ralentit, le conflit au sein de la profession est devenu plus conséquent. Les États-Unis administrent environ 530 000 doses par jour en moyenne – contre un pic de plus de trois millions en avril – et bien que le nombre de cas soit faible à l’échelle nationale, ils augmentent dans des États comme le Missouri et l’Arkansas, où les taux de vaccination sont à la traîne.

De nombreux domaines de la médecine alternative abritent un sentiment anti-vaccination, mais la chiropratique est l'un des plus populaires de ces domaines, et ses tensions sont plus ouvertes. Plus de 35 millions d'Américains visitent un chiropraticien chaque année, selon l'association chiropratique américaine. Et même si les chiropraticiens ne sont pas tenus de recevoir une formation spécialisée en maladies infectieuses – ils doivent fréquenter une école de chiropratique, pas une école de médecine – de nombreux patients se tournent vers eux pour obtenir des conseils médicaux. Les recherches du professeur Caulfield ont révélé que les personnes attirées par les thérapies alternatives comme la chiropratique sont « également les personnes susceptibles d'être sensibles à la désinformation », a-t-il déclaré. « Si vous êtes ouvert à la médecine alternative, vous êtes également plus susceptible d'être attiré par la rhétorique anti-vaccination, donc les idées se regroupent. » Annette Bernat, porte-parole de l'American Chiropractic Association, a déclaré que le groupe encourageait les membres à suivre les directives du CDC sur la prévention de Covid-19 et soutenait « des soins fondés sur des preuves et les meilleures pratiques généralement acceptées basées sur des recherches actuelles et de haute qualité », mais n'avait aucun position sur les vaccins.

Mais plusieurs organisations étatiques ont déclaré qu'il pourrait être approprié pour les chiropraticiens de peser sur les vaccinations ou d'autres problèmes médicaux en dehors de leur champ de pratique. L'Arizona Association of Chiropractic – l'une des 11 personnes contactées pour cet article – a déclaré que les chiropraticiens individuels étaient libres « de prendre leur propre décision concernant l'efficacité des vaccinations ». S'exprimant pour lui-même et non au nom de l'organisation, James Bogash, membre du conseil d'administration, a fait valoir que la vaccination devrait être un choix individuel basé sur la tolérance au risque et a déclaré que les scientifiques ne pouvaient pas encore connaître les effets à long terme des vaccins.

M. Bogash a également exprimé sa frustration « qu’une infection antérieure à Covid ne fasse absolument pas partie de la discussion, malgré toutes les preuves à l’appui du fait que l’immunité naturelle est plus forte et plus durable que l’immunité acquise ». (La recherche indique que les vaccins sont susceptibles de créer une immunité plus forte et plus fiable, en particulier contre les variantes.) Sans mentionner les vaccins, Dawn Benton, vice-présidente exécutive de la California Chiropractic Association, a déclaré que les chiropraticiens étaient «bien formés à la reconnaissance des conditions qui dépassent notre champ d’application afin que nous puissions déterminer quand un patient est le mieux traité dans notre bureau ou par un autre professionnel de santé. » « Compte tenu de notre formation », a-t-elle déclaré, « il y a des moments où un docteur en chiropratique peut commenter de manière appropriée sur de nombreux sujets médicaux, et nous laissons la décision à chaque docteur en chiropratique et les règlements en vertu desquels il pratique. Seules deux des 11 organisations touchées – la Delaware Chiropractic Society et la Washington State Chiropractic Association – ont déclaré directement que les chiropraticiens devraient orienter les patients vers des médecins pour des questions sur des sujets médicaux. « Fournir des conseils cliniques sur des sujets hors du champ d’application violerait de nombreuses lois et réglementations régissant les titulaires de permis de soins de santé », a déclaré Jeff Curwen, directeur exécutif de l’association de Washington. « Les chiropraticiens peuvent et doivent discuter avec leurs patients de la façon dont les traitements non chiropratiques peuvent affecter leurs soins chiropratiques, mais ils doivent toujours orienter ces patients vers le type de fournisseur approprié pour obtenir des réponses spécifiques aux questions hors du champ d’application. » Certains praticiens, cependant, ont partagé des informations inexactes ou non sourcées sans y être invités. Sur son site Web, Greg Werner, chiropraticien à New York et dans le comté de Westchester, NY, affirme qu’il n’y a aucune preuve que les vaccins fonctionnent et que la théorie des germes « n’existe pas » parce que « si c’était le cas, TOUT LE MONDE serait malade TOUT le temps. » (Il a refusé une demande d’entrevue.) Un chiropraticien du New Jersey, J. Zimmerman, a régulièrement cité des chiffres sur son blog du Vaccine Adverse Event Reporting System – une base de données fédérale à laquelle n’importe qui peut signaler des problèmes de santé après la vaccination – et a suggéré que les vaccins étaient à l’origine des problèmes signalés. il n’a pas mentionné la clause de non-responsabilité du CDC – « Un rapport au VAERS ne signifie pas que le vaccin a causé l’événement indésirable, seulement que l’événement indésirable s’est produit quelque temps après la vaccination » – dans ses messages jusqu’à ce que le New York Times lui ait envoyé des questions par courrier électronique sur son utilisation du VAERS.