Comment ces 5 expositions de la galerie Saatchi ont changé le monde de l’art britannique

Marché de l’art

Arun Kakar

Vue extérieure de la Saatchi Gallery, siège du Duke of York. Avec l’aimable autorisation de la Saatchi Gallery.

Peu de collectionneurs d’art de l’histoire récente suscitent autant de discussions dans le monde de l’art que Charles Saatchi. Depuis qu’il a fondé sa collection éponyme en 1985, le magnat de la publicité a joué un rôle démesuré – et souvent controversé – dans le monde de l’art britannique au cours des quatre dernières décennies. Un collectionneur qui « a refait le marché de l’art britannique à trois reprises », selon Le GardienSaatchi a soutenu des artistes de tous les mouvements, de toutes les régions géographiques et de toutes les disciplines. Dans le monde de l’art londonien des années 1980, Saatchi s’est rapidement forgé une réputation de collectionneur insatiable et ouvert d’esprit, qui était un habitué des vernissages de galeries à travers la ville. « Certains jours, il cherche intensément et ne revient rien », peut-on lire dans un article. Le New York Times profil à partir de 1999. « D’autres jours, il entre dans une galerie et achète une exposition entière. » L’influence de Saatchi s’est fait sentir à la Saatchi Gallery de St. John’s Wood, un quartier verdoyant du nord-ouest de Londres, qui a ouvert ses portes en 1985. Le collectionneur y présentait des œuvres de sa vaste collection en pleine expansion. Il s’est forgé une solide réputation en exposant des œuvres d’artistes qui allaient devenir plus tard des noms célèbres et en organisant des expositions qui ont fait beaucoup parler d’elles. De Damien Hirst à Cindy Sherman, en passant par Philip Guston et Tracey Emin, la liste des noms ayant exposé des œuvres à la galerie est digne d’une légende du monde de l’art. Désormais basée à Chelsea à Londres, la galerie Saatchi continue de proposer tout au long de l’année un programme d’expositions qui sont toujours populaires auprès des visiteurs : une étudela galerie était la troisième galerie d’art la plus « instagrammable » au monde en 2022, derrière le Louvre et le Grand Palais des Champs-Élysées. Aujourd’hui, Artsy lance la première d’une vente aux enchères en trois parties de 500 lots d’œuvres de la collection Saatchi, dont tous les bénéfices seront reversés à l’association caritative Great Ormond Street Hospital (hors frais). La première partie de la vente se déroulera du 11 septembre à midi (heure de l’Est) au 25 septembre à midi (heure de l’Est). Elle comprendra 150 lots et sera suivie de la deuxième partie du 3 au 17 octobre et de la troisième partie du 5 au 19 décembre. En commémoration de cette vente historique, Artsy revient sur l’influence de la collection d’art de Saatchi sur le monde de l’art britannique à travers cinq expositions marquantes dans ses galeries.

1. La première exposition de la Saatchi Gallery, 1985

Donald Judd, vue de l’installation à la Saatchi Gallery, Boundary Road, 1985. Image reproduite avec l’aimable autorisation de la Saatchi Collection, Londres.

Installée dans une ancienne usine d’impression de 30 000 pieds carrés, la Saatchi Gallery a immédiatement fait sensation lors de son ouverture en mars 1985. Sa première exposition, sans titre, axée sur le minimalisme et l’abstraction américains, marquait la première fois que des œuvres de Cy Twombly et de Brice Marden apparaissaient dans une galerie britannique. Elle présentait également des œuvres d’Andy Warhol et de Donald Judd, deux artistes que Saatchi avait abondamment collectionnés dans les années précédant l’ouverture de la galerie. Le minimalisme américain a été l’une des premières obsessions du collectionneur : en 1969, Saatchi a acheté pour la première fois une œuvre de Sol LeWitt. Il a été l’un des premiers à soutenir la Lisson Gallery, en achetant une exposition entière d’œuvres de Robert Mangold, alors peu connu. Les minimalistes deviendront également un fil conducteur important des premières expositions de la galerie : la première année de son ouverture, la galerie présentera des œuvres de Dan Flavin, LeWitt, Robert Ryman, Carl Andre et Frank Stella. Les œuvres exposées par Stella à la galerie étaient si grandes qu’un appartement attenant a dû être démoli.

2. « NY Art Now », 1987-1988

Jeff Koons, vue de l’installation « NY Art Now », à la Saatchi Gallery Boundary Road, 1987-1988. Image reproduite avec l’aimable autorisation de la Saatchi Collection, Londres

Une exposition en deux parties, « NY Art Now », s’est déroulée de septembre 1987 à janvier 1988 et a permis de faire découvrir pour la première fois au Royaume-Uni plusieurs artistes influents, tels que Jeff Koons, Ashley BickertonRobert Gober, Peter Halley, Haim Steinbach, Philip Taaffe et Carroll Dunham faisaient partie de ceux qui faisaient leurs débuts au Royaume-Uni dans ce spectacle flashy et provocateur. L’exposition a provoqué une réaction de division lors de son ouverture. Certaines des œuvres qui ont suscité le plus de colère sont désormais célèbres, notamment les ballons de basket de Koons dans un aquarium et les aspirateurs dans une tour en plexiglas, ainsi que les éviers géants de Gober. Parmi les neuf artistes dont les œuvres étaient présentées lors de la première exposition, le Le New York Times « La plupart d’entre eux… ont en commun une éducation universitaire, un haut niveau d’aisance verbale et un don pour creuser des tunnels jusqu’aux confins d’une impasse. » Comme beaucoup des premières expositions de la galerie, l’héritage de « NY Art Now » a résisté à l’épreuve du temps. Ses sensibilités post-pop ont eu une influence formatrice sur de nombreuses figures qui seront plus tard connues sous le nom de Young British Artists (YBAs). Damien Hirst a déclaré avoir été « époustouflé » par l’œuvre désormais emblématique de Koons Lapin (1986) à l’exposition.

3. « Jeunes artistes britanniques », 1992

Rachel Whiteread, Fantôme1990, dans « Young British Artists », Saatchi Gallery, Boundary Road, 1992. Image reproduite avec l’aimable autorisation de la Saatchi Collection, Londres.

« Young British Artists » est peut-être l’exposition – et le terme – auquel Saatchi est le plus associé. Après avoir vendu une grande partie de sa collection d’art américain vers la fin des années 1980, Saatchi s’est tourné vers les artistes britanniques, notamment ceux qui allaient devenir connus sous le nom de YBAs. Saatchi a notamment acheté plusieurs œuvres de l’exposition phare « Freeze », organisée par Damien Hirst et dans laquelle étaient notamment représentés Sarah Lucas et Gary Hume. Pour l’exposition de 1992, Saatchi a complété ces acquisitions avec plusieurs œuvres qu’il a achetées auprès d’écoles d’art et d’espaces gérés par des artistes à Londres. Il a ainsi fait découvrir au public de nombreux noms jusque-là inconnus. L’objet le plus célèbre de l’exposition était le requin empaillé désormais emblématique de Hirst dans un réservoir de formaldéhyde bleu, L’impossibilité physique de la mort dans l’esprit d’une personne vivante (1991). Mais l’exposition présentait également ce qui deviendrait certaines des œuvres les plus importantes du mouvement : Deux œufs au plat et un kebab (1992), Marc Quinn Soi (1991), de Gavin Turk Populaire (1993) et celui de Rachel Whiteread Fantôme (1990), entre autres. Le mécénat de Saatchi pour les YBA culminera cinq ans plus tard avec « Sensation », une série d’œuvres de sa collection conservée à la Royal Academy of Art. Comprenant 116 œuvres de 42 artistes, elle comprenait plusieurs exemples d’expositions antérieures à la Saatchi Gallery. Elle a été accueillie par une frénésie médiatique lors de son ouverture en raison de son imagerie controversée, comme celle de Marcus Harvey Myra (1995), un portrait de la tueuse d’enfants Myra Hindley composé d’empreintes de mains de nourrisson. L’exposition a attiré plus de 300 000 visiteurs. Et la controverse ne s’est pas arrêtée à la Royal Academy : lorsque « Sensation » a été présentée au Brooklyn Museum en 1999, elle a été si incendiaire que le maire de New York de l’époque, Rudy Giuliani, a tenté de la faire fermer.

4. « Réalisme névrotique », 1998

Martin Maloney, Vue de l’installation « The New Neurotic Realism », Saatchi Gallery, Boundary Road, 1998. Image reproduite avec l’aimable autorisation de la Saatchi Collection, Londres.

La galerie Saatchi a souhaité poursuivre sur la lancée du succès du phénomène YBA avec une exposition en deux parties intitulée « Réalisme névrotique ». Le terme, inventé par Saatchi, a été décrit par Le New York Times à l’époque comme « une tentative de rassembler et de nommer un mouvement artistique au lieu de simplement collecter des tendances nouvelles ou émergentes ». L’exposition a continué de refléter le sens du spectacle de Saatchi. La salle centrale de la galerie a été transformée en une vaste installation de Tomoko Takahashi remplie de technologies obsolètes, de fils et de bouteilles de bière pour la première partie ; la deuxième partie comprenait des œuvres telles qu’un totem de rats morts de 3 mètres de haut de David Falconer. Les expositions de la galerie n’ont pas rencontré un franc succès auprès des critiques (la deuxième partie de l’exposition a obtenu une note d’une étoile de la part de Le GardienCependant, le « réalisme névrotique » mettait en vedette de nombreux artistes qui allaient devenir acclamés à l’échelle internationale, tels que Cecily Brown, Ron Mueck, Dexter Dalwood, Chantal Joffe et David Thorpe.

5. « La révolution continue : l’art nouveau de Chine à la galerie Saatchi », 2008

Yue Minjun, Sans titre2005, et Zhang Huan, Âne, 2005 dans « The Revolution Continues: New Art From China », Saatchi Gallery, siège du Duke of York, 2008. Image reproduite avec l’aimable autorisation de la Saatchi Collection, Londres.

En octobre 2008, la galerie Saatchi a déménagé dans un espace monumental de 70 000 pieds carrés sur Kings Road à Chelsea, salué par L’Observateur comme l’un des « plus beaux espaces d’art » de Londres. Influencée par l’attention internationale portée à la Chine pendant les Jeux olympiques de Pékin de 2008, l’exposition inaugurale de la galerie présentait des œuvres de 24 jeunes artistes chinois travaillant dans la peinture, la sculpture et l’installation. Des artistes tels que Zhang Huan, Li Songsong, Zeng Fanzhi et Zhang Xiaogang ont participé au spectacle. Il a été acclamé par Le Financial Times comme « l’exposition la plus convaincante d’art contemporain chinois jamais organisée dans ce pays ». Plusieurs des noms présentés dans l’exposition comptent parmi les artistes les plus en vue en Chine aujourd’hui. En 2013, par exemple, Fanzhi est devenu l’artiste contemporain le plus cher d’Asie La Cène (2001) vendu pour 23,3 millions de dollars chez Sotheby’s Hong Kong.