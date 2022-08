Comment certains Ukrainiens recommencent

Lorsque M. Stoian a vu une pancarte « à louer » sur une petite ancienne boutique de souvenirs, une ampoule s’est éteinte. “Nous pourrions louer cela et vendre du café et des pâtisseries”, se souvient-il avoir pensé. « Nous n’avions aucune expérience commerciale. Et nous étions un peu inquiets car il y a de la corruption en Ukraine. Mais mon ami savait faire du café. Et je pourrais cuisiner.

Ils ont loué une machine à expresso et M. Stoian a passé la nuit à préparer des tartes aux fruits, des biscuits au romarin et des brioches à la cannelle. Mais aucun client n’est venu. M. Stoian a commencé à désespérer. Puis il effaça le menu du tableau noir du café face au trottoir et commença à écrire son récit dramatique.

« Nous avons déménagé ici à cause de la guerre », disait le message. « Nous voulons faire ce que nous faisons le mieux : faire du bon café et des tartes. Nous croyons en l’Ukraine. Les gens nous ont aidés et nous voulons aider les autres. Il s’est engagé à faire don d’une partie des recettes de la boutique à l’effort de guerre. Le personnel militaire s’est vu offrir du café gratuit.