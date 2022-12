Comment certains skieurs reprennent les montagnes

Mais en 2014, Taos Ski Valley était un joyau fané. La station du Nouveau-Mexique avait perdu environ 40 % de ses skieurs depuis son apogée au début des années 1990. Le financier et défenseur de l’environnement Louis Bacon a acheté le domaine skiable en 2014, et le directeur général David Norden est arrivé deux ans plus tard. M. Norden a adopté une nouvelle approche pour revitaliser le domaine skiable. Il a osé : La durabilité pourrait-elle sauver le ski ?

En 2017, Taos est devenu le premier et le seul domaine skiable à être certifié B Corporation pour ses performances environnementales et sociales, rejoignant ainsi les rangs d’autres entreprises socialement responsables comme Patagonia et Ben & Jerry’s. Le pari de M. Norden a eu un retour sur investissement immédiat : l’annonce de B Corp a généré la plus grande journée de revenus de vente de billets dans l’histoire de la station de ski.

Cette année, Taos Ski Valley est devenue la deuxième station de ski nord-américaine à devenir neutre en carbone (la première était Wild Mountain au Minnesota), battant de huit ans son objectif initial de 2030.

“Notre vision”, a déclaré M. Norden, “est meilleure, pas plus grande.”

Le domaine skiable fonctionne désormais à 100% à l’énergie solaire pendant la journée, son nouvel hôtel de luxe fonctionne à l’énergie géothermique, le domaine skiable achète une flotte de motoneiges électriques et ce sera le premier domaine skiable en Amérique du Nord à exploiter un snowcat électrique cet hiver .

Plus tôt cette année, la station de ski est devenue signataire de la charte du Rio Grande Water Fund de Nature Conservancy, qui restaure 600 000 acres de forêt dans le nord du Nouveau-Mexique et le sud du Colorado afin de réduire les risques d’incendie de forêt et d’assurer de l’eau potable à un million de personnes. Un avantage supplémentaire est que l’amélioration de la forêt permet également de faire du ski dans les clairières.

M. Norden a déclaré que le domaine skiable apprend la “véritable durabilité” du Taos Pueblo. La station finance un programme permettant à 25 enfants de Taos Pueblo de skier gratuitement, y compris les billets de remontée, les vêtements, la nourriture, l’équipement et les cours.

Cheryl Romero, membre autochtone de Taos Pueblo et responsable des ressources humaines de la station de ski, a déclaré que l’engagement environnemental et l’engagement avec la communauté « marchent vraiment le pas ».