Comment certains parents ont changé leur politique pendant la pandémie

La plupart n’avaient jamais participé à un rassemblement politique auparavant. Mais après avoir vu leurs enfants isolés et découragés au début de la pandémie de coronavirus, ils ont désespéré, ont-ils déclaré. Sur Facebook, ils ont trouvé d’autres parents inquiets qui ont sympathisé avec eux. Ils ont partagé des notes et des articles en ligne – dont beaucoup sont trompeurs – sur la réouverture des écoles et l’efficacité des vaccins et des masques. Bientôt, ces questions ont évincé d’autres préoccupations.

Presque tout le monde dans la foule de plus de trois douzaines était un parent. Et alors qu’ils manifestaient un vendredi récent dans la banlieue de Bay Area à Orinda, en Californie, ils avaient le même refrain : ils étaient là pour leurs enfants.

ORINDA, Californie – Ils ont agité des pancartes indiquant « Vaincre les mandats » et « Pas de vaccins ». Ils ont scandé « Protégez nos enfants » et « Nos enfants, notre choix ».

“J’aurais aimé m’être éveillé à cette cause plus tôt”, a déclaré une manifestante, Lisa Longnecker, 54 ans, qui a un fils de 17 ans. « Mais je ne peux pas penser à un seul problème plus important. Il va décider comment je vote.

Mme Longnecker et ses collègues objecteurs font partie d’un nouveau mouvement potentiellement déstabilisant : des parents qui ont rejoint la cause anti-vaccin et anti-masque pendant la pandémie, réduisant leurs convictions politiques à une obsession résolue sur ces questions. Leur pensée s’est durcie alors même que les restrictions et les mandats de Covid-19 ont été assouplies et levées, cimentant dans certains cas un scepticisme à l’égard de tous les vaccins.

Presque la moitié des Américains s’opposent au masquage et une part similaire est contre les mandats de vaccination pour les écoliers, selon les sondages. Mais ce qui est obscurci dans ces chiffres, c’est l’intensité avec laquelle certains parents ont adopté ces points de vue. Alors qu’ils se décrivaient autrefois comme républicains ou démocrates, ils s’identifient désormais comme des indépendants qui envisagent de voter uniquement sur la base des politiques de vaccination.

Leur transformation injecte un élément imprévisible dans les élections de mi-mandat de novembre. Alimentés par un sentiment de droiture après la fin des mandats de vaccin et de masque Covid, nombre de ces parents sont devenus de plus en plus dogmatiques, convaincus que s’ils n’agissent pas, de nouveaux mandats seront adoptés après les mi-parcours.

Pour étayer leurs convictions, certains ont organisé des rassemblements et perturbé les réunions du conseil scolaire local. D’autres collectent des fonds pour des candidats anti-masques et anti-vaccins comme JD Vance, le candidat républicain au Sénat de l’Ohio ; Reinette Senum, candidate indépendante au poste de gouverneur de Californie ; et Rob Astorino, candidat républicain au poste de gouverneur à New York.