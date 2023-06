L’équipe indienne de football masculin avait réussi à empêcher une solide équipe libanaise de marquer lors de trois mi-temps consécutives de football, mais n’avait pas non plus réussi à mettre le ballon dans le filet adverse. Quand ils sont sortis pour la seconde moitié de la finale de la Coupe Intercontinentale, ils ressemblaient à une équipe complètement différente. Finies les inhibitions et les falir ont suivi.

Le mouvement fluide et l’échange de passes des joueurs ont abouti à deux buts bien travaillés de Sunil Chhetri et Lallianzuala Chhangte ont aidé l’Inde à battre le Liban 2-0 et à remporter le titre.

Tout le monde se demandait ce qu’avait dit l’entraîneur-chef Igor Stimac lors de la discussion d’équipe à la mi-temps.

Après la victoire, l’entraîneur et les joueurs se sont partagé la mèche.

L’entraîneur-chef de l’Inde, Igor Stimac, a déclaré après le match: «Chaque match est important, chaque victoire est importante, en particulier les draps propres, donc je suis très heureux. Mais je peux vous dire que je n’étais pas du tout content à la mi-temps. On a bien joué les 10 premières minutes, puis on a disparu.

« Nous ne devrions pas leur permettre de contrôler le jeu pendant 20 minutes comme ça. C’est mieux que je ne mentionne pas ce qui s’est dit à la mi-temps, mais ça a marché. La réaction des garçons en seconde période a été brillante. C’est l’Inde que j’aime voir », a déclaré Stimac.

Le capitaine indien Sunil Chhetri a également évoqué le signal d’alarme dont les joueurs avaient besoin pour commencer à jouer comme ils le souhaitaient.

«Nous avons eu des coups de langue du patron à la mi-temps. Nous étions loin d’être là où nous étions lors du dernier match. C’était le signal d’alarme dont nous avions besoin », a déclaré Chhetri. « Beaucoup de mots ont été prononcés, dont certains que je ne peux pas répéter ici. Mais l’essentiel est que nous savions que nous l’avions dans nos réservoirs, et à la fin du jour, nous n’avons aucun regret. Bien sûr, c’est plus facile maintenant de le dire à 2-0, mais nous sommes contents de la victoire. »

Alors que l’équipe indienne de football masculin célébrait la victoire, l’entraîneur-chef Stimac a jeté un coup d’œil sur le travail qui reste à faire avant la Coupe d’Asie de l’AFC, où l’Inde a été placée dans le groupe B aux côtés de l’Australie, de l’Ouzbékistan et de la Syrie.

« Nous avons beaucoup de travail avant la Coupe d’Asie de l’AFC. Nous devons comprendre un meilleur positionnement, le timing des courses, quand jouer au sol, et quand pas », a déclaré Stimac. « Le Liban a eu 7-8 bonnes transitions. Cela ne peut pas arriver contre l’Australie ou l’Ouzbékistan. Peu importe comment nous jouons aujourd’hui. , c’est important comment nous jouons en janvier (en Coupe d’Asie). »

L’Inde a disputé six matches jusqu’à présent en 2023 et a gardé ses draps propres dans chacun d’eux. L’ailier offensif Lallianzuala Chhangte estime qu’une solide ligne défensive est la clé du succès de l’Inde lors des derniers matches.

« C’est formidable d’aider l’équipe à remporter un trophée. La principale raison pour laquelle nous avons gagné, cependant, est que nos défenseurs sont tellement bons. Leur solidité à l’arrière nous donne plus de liberté devant », a déclaré Chhangte, qui a été nommé joueur du match. « Nous étions contre une très bonne équipe ce soir, mais nous avons abordé la seconde période avec une mentalité différente, et cela n’a pas l’astuce. »

Le défenseur central indien et joueur du tournoi Sandesh Jhingan pense que les draps propres sont la base sur laquelle une équipe construit sa confiance.

« Si nous jouons comme nous l’avons fait en deuxième mi-temps, le ciel est la limite. Pour chaque équipe, une feuille blanche est une base sur laquelle vous construisez tout. Il y avait encore des lacunes, et nous aurions pu faire mieux, mais nous devons y travailler, et voyons où cela nous mène », a déclaré Jhingan.

Alors que certains domaines restent à travailler pour les Blue Tigers, le capitaine Chhetri l’a parfaitement résumé : gagner à domicile, c’est sympa !

« Nous n’avons pas pu gagner la dernière fois en Coupe Intercontinentale, mais cette victoire était douce. Ce n’était pas facile, mais nous étions très heureux, surtout de garder les draps propres », a déclaré Chhetri.