Comment certaines parties du nord-ouest de l’Ontario ont résisté à la tendance provinciale d’une baisse de la participation électorale municipale

Le vote aux élections municipales de 2022 est terminé, mais il y a encore des calculs en cours. Et pour les fonctionnaires de nombreuses régions du nord-ouest de l’Ontario, les nouvelles sont prometteuses.

Comparativement à la dernière élection municipale, le taux de participation électorale dans la région était en hausse alors que l’Ontario choisissait ses représentants municipaux, y compris les maires, les conseillers et les commissaires d’école, tandis que le taux moyen provincial a chuté en 2018.

La Association des municipalités de l’Ontario fait état d’un taux de participation de 34 % dans l’ensemble de la province, en baisse par rapport à 38 % il y a quatre ans.

Des inquiétudes ont de nouveau fait surface concernant la participation électorale, certains experts qualifiant les chiffres du dernier cycle électoral d’abîmes et de très inquiétants.

Mais c’est une autre histoire dans de nombreuses municipalités du nord-ouest de l’Ontario.

Dans la petite ville d’Atikokan, à environ 200 kilomètres à l’ouest de Thunder Bay, environ 56 % de la communauté s’est rendue aux urnes, et c’est l’un des taux de participation les plus élevés de la province.

« Je suis si heureuse. Mon objectif était de 60 % et je savais même que c’était un peu fou, alors le fait que nous soyons arrivés si près de 60 est tout simplement incroyable. J’étais si heureuse », a déclaré Leah Fraser, greffière adjointe de le canton d’Atikokan.

L’homologue de Fraser, la greffière Sue Bates, a été la première à souligner que Fraser était responsable de changer les choses pour cette élection municipale.

Le greffier adjoint a fait pression pour passer au vote en ligne et a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour amener les membres de la communauté aux urnes.

“L’une des raisons pour lesquelles j’ai insisté, c’est que j’ai l’impression qu’il y a eu un changement démographique en ville ces derniers temps et que beaucoup de jeunes sont revenus… J’ai 26 ans et beaucoup de mes amis vivent ici maintenant”, a déclaré Fraser.

“Historiquement, nous avons eu une population plus élevée parmi les personnes âgées, mais il y a eu beaucoup de jeunes familles qui ont déménagé en ville, alors j’ai pensé que pour augmenter la participation électorale, rendre l’élection plus accessible aux jeunes aiderait vraiment.”

De grands changements dans le nord-ouest peuvent avoir aidé la participation

C’est la première année qu’Atikokan est passé au vote en ligne et par téléphone uniquement, mais le canton a mis en place des kiosques pour aider les gens à voter si nécessaire. C’est quelque chose que les défenseurs de l’équité ont réclamé alors que de nombreuses communautés du nord-ouest s’éloignent du vote en personne.

Le maire élu d’Atikokan a déclaré que l’ampleur des changements imminents pourrait avoir poussé les gens aux urnes également cette année.

L’ancien maire de la ville a annoncé qu’il ne se représenterait plus, clôturant une carrière politique de près de 40 ans, en tant que maire et conseiller.

“C’est vraiment une opportunité avec de nouveaux conseillers et un nouveau maire de peut-être regarder les choses un peu, ou nous allons regarder les choses un peu différemment, et prendre peut-être un peu une nouvelle direction”, a déclaré Rob Ferguson, qui a été élu maire lundi après avoir été conseiller pendant huit ans.

Des pancartes de candidats étaient alignées dans les rues de Thunder Bay, en Ontario, pendant la campagne électorale municipale. Cinq personnes se sont présentées à la mairie et plus de 20 personnes se sont présentées à la course générale. Malgré une forte participation des candidats, le taux de participation a été inférieur à celui de la dernière élection municipale de 2018. (Marc Doucette/CBC)

Une élection représentant de grands changements dans la deuxième plus grande municipalité du nord-ouest de l’Ontario a également semblé attirer les gens aux urnes.

À Kenora, 53 % de la population a voté, élisant Andrew Poirier comme maire. En 2018, le taux de participation était d’environ 49 %.

La municipalité est également l’une des nombreuses municipalités de la région où le maire sortant ne s’est pas présenté.

“Et l’autre chose était que c’était le nombre de jeunes candidats que nous avions en lice. Je pense donc que cela a inspiré beaucoup de jeunes électeurs qui n’ont peut-être pas été engagés dans le passé à venir voter”, a déclaré Poirier, qui a également souligné le passage au vote en ligne et par téléphone comme un élément positif.

Poirier a déclaré que bien que le taux de participation de 53% semble positif, il pense que ce nombre est encore assez faible.

“Je sais que c’est plus élevé qu’il ne l’était depuis [2018] et … j’aimerais toujours voir cela beaucoup plus élevé, entre le milieu des années 60 et 70%. Je me sens plus à l’aise là-bas”, a-t-il déclaré.

Marathon est une autre communauté qui a changé ses méthodes de vote disponibles, offrant uniquement le vote par Internet en 2022.

Le greffier de la ville a déclaré que le changement avait été apporté dans le but d’augmenter la participation électorale dans la communauté de la Côte-Nord.

La décision a semblé fonctionner, même sans choix de maire sur le bulletin de vote, car le maire de longue date Rick Dumas a de nouveau été acclamé.

La participation électorale à Marathon est passée de 33 % en 2018 à 46 % lors de cette élection.

« Quatre ans, c’est loin, mais je suis convaincue que l’utilisation de la plateforme électronique est la voie à suivre pour continuer à augmenter la participation électorale et fournir une solution sécurisée pour accroître l’accessibilité globale au vote », a déclaré Louise Lees, greffier adjoint de la ville de Marathon.

Malgré une forte participation, la faible participation est préoccupante

Des municipalités comme Fort Frances, Ear Falls, Red Lake et Nipigon ont également toutes enregistré des taux de participation plus élevés, dépassant la moyenne provinciale d’environ 10 et même 20 % dans certains cas.

Malgré le taux de participation supérieur à la moyenne dans de nombreuses régions, Thunder Bay a connu une baisse importante cette année.

En 2018, la ville était en tête de la province avec sa participation électorale après avoir choisi d’offrir trois méthodes de vote différentes. Mais cette année, il a chuté de près de 10 points à seulement 42 %, même avec des méthodes de vote supplémentaires.

C’est une préoccupation pour Simran Talpade, étudiante à l’Université Lakehead, qui a remarqué un manque d’engagement parmi ses propres amis lors de cette élection.

Simran Talpade et Noah Siren, de gauche à droite, sont étudiants en sciences politiques à l’Université Lakehead de Thunder Bay. Talpade a remarqué un manque d’engagement chez ses propres amis lors de cette élection municipale. (Logan Turner/CBC)

“Peut-être que les jeunes n’ont pas vraiment l’impression d’avoir un candidat auquel se connecter complètement, et à cause de cela, ils n’ont pas d’incitation à voter parce que c’est comme, eh bien, si je n’ai pas de candidat représentant mes points de vue , pourquoi devrais-je leur donner mon vote ? Et puis cela conduit à ne pas voter”, a déclaré l’étudiant en deuxième année de sciences politiques.

Même si le nord-ouest de l’Ontario s’oppose à la tendance à la faible participation électorale, les experts s’inquiètent pour l’Ontario dans son ensemble, qualifiant le manque d’engagement de tendance gênante.

Leah Levac, professeure agrégée de sciences politiques à l’Université de Guelph, a déclaré qu’il était important que des personnes d’âges et d’horizons différents votent, car elles aident à choisir des candidats qui reflètent leurs propres expériences et intérêts.

“Si les taux de vote continuent de diminuer, alors je pense que l’orientation ou les priorités de celui qui est le public votant cohérent devient de plus en plus étroite, ce qui est un problème pour la démocratie, mais c’est aussi un problème pour le bon fonctionnement d’une société diversifiée”, Levac a déclaré dans une interview avec CBC Kitchener-Waterloo.