Comment certaines grenouilles “activent-elles” leur mode de transparence ? La science a la réponse

Maintenant vous les voyez, maintenant vous ne les voyez pas. Certaines grenouilles trouvées en Amérique du Sud et centrale ont la capacité rare d’activer et de désactiver leur apparence presque transparente, rapportent des chercheurs jeudi dans la revue Science.

Pendant la journée, ces grenouilles nocturnes dorment en se suspendant sous les feuilles des arbres. Leurs formes transparentes délicates et verdâtres ne projettent pas d’ombres, ce qui les rend presque invisibles pour les oiseaux et autres prédateurs passant au-dessus ou en dessous.

Mais lorsque les grenouilles de verre nordiques se réveillent et sautillent à la recherche d’insectes et de partenaires, elles prennent une couleur brun rougeâtre opaque.

“Quand ils sont transparents, c’est pour leur sécurité”, a déclaré Junjie Yao, ingénieur biomédical à l’Université Duke et co-auteur de l’étude. Lorsqu’ils sont éveillés, ils peuvent activement échapper aux prédateurs, mais lorsqu’ils dorment et sont plus vulnérables, “ils se sont adaptés pour rester cachés”.

Grâce à la technologie d’imagerie par lumière et ultrasons, les chercheurs ont découvert le secret : pendant leur sommeil, les grenouilles concentrent ou « cachent » près de 90 % de leurs globules rouges dans leur foie.

Parce qu’ils ont une peau et d’autres tissus transparents, c’est le sang circulant dans leur corps qui, autrement, les trahirait. Les grenouilles rétrécissent et rassemblent également la plupart de leurs organes internes, a déclaré Yao.

La recherche “explique magnifiquement” comment “les grenouilles de verre dissimulent le sang dans le foie pour maintenir la transparence”, a déclaré Juan Manuel Guayasamin, biologiste des grenouilles à l’Université San Francisco de Quito, en Équateur, qui n’a pas participé à l’étude.

Exactement comment ils font cela, et pourquoi cela ne les tue pas, reste un mystère. Pour la plupart des animaux, avoir très peu d’oxygène circulant dans le sang pendant plusieurs heures serait mortel. Et concentrer le sang si étroitement entraînerait une coagulation mortelle. Mais d’une manière ou d’une autre, les grenouilles survivent.

Des recherches plus poussées sur l’espèce pourraient fournir des indices utiles pour le développement de médicaments anticoagulants, a déclaré Carlos Taboada, biologiste à l’Université Duke et co-auteur de l’étude.

Seuls quelques animaux, principalement des habitants de l’océan, sont naturellement transparents, a déclaré le biologiste de l’Université d’Oxford, Richard White, qui n’a pas participé à l’étude. “La transparence est extrêmement rare dans la nature, et chez les animaux terrestres, elle est essentiellement inconnue en dehors de la grenouille de verre”, a déclaré White.

Ceux qui sont transparents comprennent certains poissons, crevettes, méduses, vers et insectes, dont aucun ne déplace de grandes quantités de sang rouge à travers son corps. L’astuce consistant à cacher du sang pendant le sommeil semble être unique aux grenouilles.

“C’est juste cette forme de camouflage vraiment incroyable et dynamique”, a déclaré White.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)