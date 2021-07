La Trump Organization et son directeur financier, Allen Weisselberg, ont plaidé non coupables de délits fiscaux jeudi. Les experts disent que les pratiques illégales alléguées par le gouvernement pourraient être plus courantes parmi certains types d’entreprises.

L’acte d’accusation indique que la Trump Organization et Weisselberg ont contourné les règles de l’IRS en omettant de déclarer les soi-disant « avantages sociaux », une forme de rémunération des employés.

Les hauts dirigeants ont reçu des appartements sans loyer non déclarés, des frais de scolarité dans des écoles privées, des baux de véhicules et des primes, selon l’acte d’accusation.

Ces avantages exécutifs « officiels » sont plus susceptibles de se produire dans des entreprises privées comme la Trump Organization, a déclaré le planificateur financier certifié Sharif Muhammad, fondateur et PDG d’Unlimited Financial Services à Somerset, New Jersey.

