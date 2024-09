Comment Celsius est devenu le roi des boissons énergisantes

Tucker Beaudin, étudiant en dernière année à l’université Carnegie Mellon, a eu son premier Celsius (Peach Vibe, plus précisément) à 4 heures du matin lors d’une séance d’étude nocturne à la bibliothèque en 2022. Cela l’a aidé à se sentir « enfermé », mais cette mesure d’urgence occasionnelle pour un marathon de bachotage est devenue une habitude quotidienne.

« Au fur et à mesure que le semestre devenait plus difficile, il devenait plus facile de justifier la consommation de Celsius », explique Beaudin. « Je suis passé de la consommation [it] peut-être une fois toutes les deux semaines ou une fois par jour.

Beaudin voit beaucoup de gens sur le campus qui boivent des canettes de Celsius, qui contiennent 200 milligrammes de caféine chacune, pour rester en avance sur les cours. Mais Celsius est populaire en dehors du campus. campus universitaires aussi. L’entreprise a investi dans des produits tape-à-l’œil parrainages avec des influenceurs de la génération Z comme Jake Paul et David Dobrikrenforçant sa portée et sa réputation auprès des jeunes adultes. La génération Z sur Capitol Hill apparemment, je n’en ai jamais assezEn 2022, PepsiCo investi 550 millions de dollars dans le cadre d’un partenariat, la marque est désormais présente dans environ 95 % des magasins du pays, John Fieldly, PDG de Celsius dit QG. Il n’est pas vraiment surprenant que Celsius Holdings, la société qui vend Celsius, ait déclaré un chiffre d’affaires record de 402 millions de dollars au cours du seul deuxième trimestre de 2024.

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère agitée des boissons énergisantes, et l’essor de Celsius ne fait peut-être que commencer.

Celsius n’a pas toujours connu le succès fulgurant qu’elle connaît aujourd’hui. En 2012, huit ans après sa création, l’entreprise avait marqué les canettes aux tons de bijoux se concentrer sur les prétendues prouesses de Celsius en matière de perte de poids, mais les clients n’ont pas mordu à l’hameçon. L’entreprise a eu de si mauvais résultats qu’elle a été retiré de la cote du Nasdaq et retiré des étagères chez Costco, où il a réalisé la majeure partie de ses revenus.

Le changement de marque a changé le destin de Celsius. Le design des canettes a été simplifié et Celsius a été stratégiquement positionné comme une « boisson fonctionnelle » qui allait faire partie des routines de remise en forme existantes des consommateurs, selon Kyle Watson, directeur marketing de Celsius. L’entreprise a également veillé à ce que ses boissons aient bon goût. Depuis 2019, la boisson, qui n’était plus cotée en bourse, a vu le cours de son action grimper de près de 3 000 %. Ses canettes, aux saveurs comme Galaxy Vibe et Sparkling Raspberry Peach et toute une série d’ingrédients énergisants (caféine, extrait de graines de guarana, extraits de thé vert), sont partout.

Ce n’est pas un hasard si Celsius est particulièrement populaire auprès de la génération Z : le produit est commercialisé directement auprès des personnes âgées de 18 à 24 ans. « La génération Z est un segment démographique très important pour nous », a déclaré Watson à Bon Appétit. « Nous considérons vraiment qu’il s’agit de l’avenir de l’énergie. »

L’initiative de Celsius intervient à un moment où les habitudes de consommation d’alcool des jeunes adultes changent. Certains étudiants continuent de boire des BORG (acronyme de « black out rage gallon »), mais dans l’ensemble, La génération Z boit moins d’alcoolCela signifie plus de parts de marché pour les sodas, les jus et, bien sûr, les boissons énergisantes.

Alors que des marques comme Red Bull, Monster et 5 Hour Energy définissent la catégorie depuis les années 90, de nombreuses boissons énergisantes plus récentes comme Celsius occupent une catégorie floue que l’industrie a collectivement identifiée comme étant adjacente au bien-être.