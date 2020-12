Le déclenchement du roman coronavirus a interrompu de nombreuses activités importantes pour des millions de personnes. Maintenant que la saison des fêtes approche à grands pas, la pandémie continue d’avoir un impact sur les célébrations. Il est de la plus haute importance d’éviter les grands rassemblements et d’être vigilant à travers les acclamations festives. Les États-Unis pourraient recevoir une certaine dose de COVID-19[feminine vaccin, cependant, il ne supprime pas la prudence de la liste des priorités.

Être un citoyen responsable ne signifie pas que vous devez absolument éviter les célébrations et les vacances. Quelques consignes et règles de sécurité vous protégeront, vous et vos proches, contre la maladie. Vous n’avez pas à abandonner les échanges de cadeaux avec la famille car il existe d’autres façons de profiter de ces traditions saisonnières.

– Essayez de planifier à l’avance, cela ne fait jamais de mal. Décidez à l’avance de vos cadeaux et achetez en ligne à temps afin que votre commande ne soit pas en retard. De cette façon, les acheteurs peuvent éviter les magasins bondés et peuvent également envoyer des bibelots de vacances pour qu’ils arrivent directement à leur porte.

– Engagez-vous virtuellement car c’est une option qui présente le plus faible risque. Eh bien, au fur et à mesure que nous nous habituons à la nouvelle normalité chaque jour, s’engager en ligne pour certaines des célébrations les plus importantes n’est plus un concept rare. Vous pouvez ajouter du plaisir à votre célébration à la maison en ouvrant des cadeaux avec votre famille lors d’appels de vidéoconférence.

– Il n’y a pas de stratégie unique pour être en sécurité pendant cette période des fêtes. De petits rassemblements en personne cet hiver peuvent être une option si vous souhaitez célébrer avec des personnes qui ne vivent pas avec vous. Néanmoins, si vous allez de toute façon organiser ou assister à une petite fête, alors prenez note des taux d’infection COVID dans la région particulière. Gardez les effectifs aussi limités que possible. Exigez que les membres de la réunion portent des masques. Optez pour une cour arrière pour agrandir l’espace de fête, sinon, ouvrez les fenêtres pour la ventilation à l’intérieur. Pensez aux tentes pop-up et aux bulles de repas en plein air, car ce sont des choix de restauration nouveaux et plus sûrs.

– Si vous vous dirigez vers une célébration en solo, amusez-vous avec les décorations. Faites du bricolage à la maison et d’autres objets d’artisanat de Noël pour ajouter de la joie à la saison des vacances. Faites-vous des friandises et expérimentez de nouvelles recettes.

– Il existe également des moyens de célébrer la saison des fêtes à l’extérieur de la maison. Portez un masque et rappelez-vous la distance sociale lors d’une promenade ou d’une randonnée hivernale. Vous pouvez également faire du patin à glace.