Comment célébrer le vilain pull de Noël est passé d’une fête à la maison en Colombie-Britannique à un phénomène mondial

Il y a vingt ans cette saison de Noël, deux étudiants universitaires ont essayé des chandails de pingouins assortis dans un centre commercial de Coquitlam, en Colombie-Britannique, et ont échangé des regards.

Ainsi est née une légende.

“Nous les avons mis et nous sommes morts de rire”, déclare Jordan Birch, l’un des hommes de la Colombie-Britannique universellement reconnu comme les fondateurs du phénomène des chandails de Noël laids, après avoir organisé une fête à thème chez un ami dans la ville métropolitaine de Vancouver.

“Bien sûr, le mot “laid” et son association avec un pull de Noël n’étaient pas du verbiage courant [at the time]. C’était juste la fête la plus joviale, ridicule et idiote que nous pouvions imaginer et ça a fait boule de neige à partir de là.”

“La fête la plus ringard et la plus festive”

Birch et son coéquipier en collant, Chris Boyd, prévoient de célébrer le 20e anniversaire de cette première fête de chandail de Noël moche avec un retour post-pandémique à quelque chose qui se rapproche de la normale.

Aussi normal que puisse l’être tout ce qui implique une surabondance de vert, de rouge, de guirlandes, de paillettes, de pompons et d’ours polaires.

Le Ugly Christmas Sweater Dash, une course festive de cinq kilomètres, est de retour cette année après une interruption de deux ans pour la pandémie. (Maintenant, c’est la société laide)

Bien qu’il n’y ait rien de prévu à l’échelle de leurs célébrations précédentes au Commodore Ballroom de Vancouver, après une interruption de deux ans, Birch et Boyd ramènent le Ugly Christmas Sweater Dash – une course de cinq kilomètres le 10 décembre qui sert à la fois de collecte de fonds et de laid célébration du chandail – qui est déjà épuisé.

Ils vendent aussi un livre pour enfants — La rébellion des pulls de Noël laids – qui raconte l’histoire derrière un phénomène mondial qui a commencé en 2002 avec la fête à la maison “la plus ringarde et la plus festive” imaginable.

Dans une certaine mesure, la popularité du chandail de Noël laid est autant une leçon d’entrepreneuriat qu’une mode de bien-être. C’est aussi un exemple d’événement véritablement viral antérieur à une époque où tout le monde semble essayer de créer des moments viraux.

La première fête de chandail de Noël laid a eu lieu à la maison de Coquitlam de l’ami de Birch et Boyd, Scott Lindsay, où environ 30 personnes ont assisté.

Pour la quatrième fête annuelle, ils ont déménagé au pub de l’Université Simon Fraser à Burnaby voisin. Et à la cinquième année, ils ont déménagé au Commodore, le dancehall légendaire de Vancouver, où ils ont attiré des foules à guichets fermés de 1 200 personnes pendant des années.

« C’est là que c’est vraiment devenu l’événement de Noël où aller à Vancouver », dit Birch.

“Je pense que ce que nous avons vraiment bien fait, c’est de créer une expérience.”

Cette “expérience” comprenait un quatuor de salon de coiffure à la porte, du lait de poule, des concours de costumes, des trophées et des danses chorégraphiées.

“Restons fidèles à nos cœurs”

Birch, qui a étudié les sciences forestières à l’université, est depuis devenu entrepreneur.

Il dit qu’il a appris beaucoup de ce qu’il sait sur les affaires grâce à l’expérience du chandail de Noël moche.

Lui et Boyd sont propriétaires de la marque canadienne des mots « Ugly Christmas Sweater ». Un coup d’œil sur plus d’une douzaine d’entrées dans le registre américain des marques montre à quel point ces mots pourraient être précieux.

Une liste de marques déposées pour ‘ugly Christmas sweater’ figurant sur le site Web de l’Office des brevets et des marques des États-Unis. (Office des brevets et des marques des États-Unis)

Au cours des deux dernières décennies, les fêtes de chandails de Noël laids sont devenues une tradition saisonnière de San Francisco à Sydney (où ils sont connus sous le nom de chandails laids). Les collections de Lululemon, Walmart et Amazon apparaissent toutes si vous recherchez sur Google les mots « Noël moche ».

Et cela ne veut rien dire des vendeurs américains comme uglychristmassweater.com, un site Web proposant des vêtements sur le thème de Noël pour tous les goûts – y compris, pour une raison quelconque, Baby Yoda.

La demande de chandails de Noël laids a même atteint le point où défenseurs de l’environnement ont supplié les consommateurs d’arrêter d’acheter des pulls fabriqués en série de peur de remplir les océans de micro-plastiques.

“Les circonstances auraient été différentes maintenant si Chris et moi avions monétisé cela au tout début”, a déclaré Birch.

Au lieu de cela, dit-il, ils ont décidé très tôt qu’ils ne voulaient pas passer leur vie à essayer de s’enrichir avec le vilain pull de Noël. Ils se sont donc concentrés sur l’organisation d’événements pour collecter des fonds pour des causes caritatives.

« Restons dans notre voie, restons fidèles à nos cœurs », dit Birch.

“Nous avons réussi à faire connaître ce que nous avons créé. Nous en sommes fiers et nous pouvons simplement avoir un impact de la façon dont nous sommes – alors nous avons en quelque sorte laissé tomber.”

Les chandails de Noël laids sont devenus un phénomène mondial, déclenchant une industrie artisanale pour de nouvelles marchandises. Les militants écologistes ont mis en garde contre les impacts de tant de laideur sur les océans. (Radio-Canada)

“Nous n’avons pas changé”

Birch cite la maladie en phase terminale d’un ami décédé en 2013 – Ashlyn Wittig – comme un “tournant” au cours duquel lui et Boyd ont décidé qu’ils voulaient collecter des fonds pour aider à “exaucer les vœux”.

Il dit qu’ils ont amassé 250 000 $ à ce jour.

Et qu’en est-il de l’attrait réel d’un chandail de Noël moche ?

Est-ce quelque chose qui s’apparente à l’effet bénéfique que l’acte physique de sourire est censé avoir, quelle que soit l’humeur – un moyen de déclencher des sentiments festifs dans le plus grand des grincheux ?

Eric Li, professeur agrégé à l’Université de la Colombie-Britannique dans l’Okanagan, compare les chandails au genre de “costumes” que les gens commencent à acheter avant Halloween.

Il dit que ce qui a commencé comme rire du genre de chandail hideux donné par un grand-parent daltonien s’est transformé en une célébration « communautaire » qui transcende tous les âges – y compris ceux qui aiment un peu trop porter des chandails de Noël laids.

Chris Boyd, à gauche, et Jordan Birch, fondateurs du phénomène des pulls de Noël laids, ont lu leur livre pour enfants The Ugly Christmas Sweater Rebellion. (Maggie MacPherson/CBC)

“La clé est que vous décomposez votre stress quotidien et aussi vos rôles, et maintenant vous mettez un costume comme un chandail laid – il s’agit de profiter de ces moments sans penser au stress et à toute la responsabilité de la vie quotidienne”, dit-il.

“Je pense que c’est très puissant.”

Les organes de presse du monde entier ont parlé avec Birch et Boyd de la tendance qu’ils ont lancée. Aucun prétendant sérieux au trône n’a jamais émergé. Non pas que cela dérangerait Birch si on le faisait.

“Nous n’avons pas changé”, dit-il.

“Nous étions juste nous-mêmes. Et donc, nous savons que c’est vrai dans le sens où nous savons qui nous sommes, pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous avons fait ce que nous avons fait et comment nous sommes arrivés ici. Donc, c’est être authentique.”