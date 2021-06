Comment cela s’est-il passé et sur quelles entreprises cela a-t-il eu un impact

Des dizaines de sites Web, d’applications et de médias populaires dans le monde entier étaient indisponibles pendant près d’une heure tôt mardi après une panne de Fastly, un important service de diffusion de contenu.

Pendant la panne, les internautes – y compris les lecteurs de USA TODAY – ont reçu des messages d’erreur tels que « Erreur 503 Service non disponible » lorsqu’ils tentaient d’accéder aux sites. La panne a commencé peu avant 6 h HAE et la reprise a commencé moins d’une heure plus tard.

Le PDG de Fastly, Joshua Bixby, a déclaré mardi au Wall Street Journal que la panne n’avait pas été causée par une attaque extérieure, comme dans le cas de l’attaque de ransomware contre Colonial Pipeline le 7 mai.

Au lieu de cela, Fastly a cité un problème technique et a déclaré qu’un correctif avait été appliqué, a rapporté l’Associated Press.

Dans un message posté sur Twitter à 7 h 09 HAE, Fastly a déclaré : « Nous avons identifié une configuration de service qui a déclenché des perturbations sur nos POP dans le monde et avons désactivé cette configuration. Notre réseau mondial revient en ligne. »

Encore confus? Voici ce que cela signifie :

Que sont les CDN ?

Fastly est un réseau de diffusion de contenu ou CDN basé sur le cloud. Les sites Web, les applications et d’autres entreprises utilisent des CDN pour déplacer du contenu dans le monde entier, réduisant ainsi le temps d’accès pour les utilisateurs. Les CDN transportent plus de la moitié du trafic Internet, déclare Akamai, une société de services CDN et cloud.

Les CDN se décrivent comme des intermédiaires Internet. Une version simplifiée du processus :

Un site Web souhaite diffuser du contenu tel qu’une page Web, une vidéo ou une image, et l’envoie à un CDN.

Le CDN copie le contenu sur les serveurs de périphérie à travers le réseau.

à travers le réseau. Le processus de copie est appelé mise en cache. Les informations mises en cache peuvent être récupérées rapidement et sont stockées sur un serveur pendant une période de temps définie.

Les serveurs sont regroupés dans des emplacements stratégiquement situés à travers le monde. Ils sont appelés points de présence ou POP .

Lorsqu’un utilisateur recherche du contenu, en saisissant une URL dans un navigateur Web par exemple, le CDN l’envoie depuis le serveur périphérique le plus proche. Imperva.com indique qu’un PoP approprié est choisi en fonction des modèles de trafic Internet régionaux.

Les CDN disent que les avantages sont :

Une réduction de la distance de déplacement physique pour une demande de contenu.

Moins de temps entre la demande d’une page Web et le chargement de la page sur un appareil.

Une diminution des coûts de bande passante.

Comment fonctionnent les CDN ?

Voyons comment cela fonctionne, en utilisant le site Web ou l’application USA TODAY même sur lesquels vous visualisez cette histoire dans un exemple simplifié :

Certains plaisantent en disant qu’Internet est une série de tubes, mais c’est assez exact. Il y a des fils dans des tubes partout qui relient des ordinateurs physiques ensemble, formant le réseau.

Vous, l’utilisateur ou le client, faites une demande de téléchargement d’un fichier. Cela peut ressembler à une URL que vous saisissez dans un navigateur Web. Ou le lien sur lequel vous avez cliqué qui vous a amené à cette page.

Un site Web est principalement une collection de fichiers que votre ordinateur doit télécharger à partir d’un serveur.

Dans notre exemple simple, votre demande va jusqu’à un serveur Web, une machine assise quelque part. Auparavant, nous nous appuyions sur des racks physiques dans notre salle des serveurs au sous-sol. Maintenant, la plupart de nos serveurs sont virtuels, mais nous garderons une explication de la virtualisation et de l’infrastructure cloud pour un autre jour.

Ce serveur Web est notre serveur d’origine, l’endroit d’où proviennent les fichiers.

S’il s’agit d’une demande valide, le serveur vous servira ces fichiers. Votre ordinateur le télécharge au fur et à mesure que les données sont envoyées sur Internet à votre ordinateur.

Mais les fichiers peuvent être volumineux et votre ordinateur peut être physiquement éloigné du serveur. Et vous voudrez peut-être demander un site Web ou un fichier encore et encore, et le télécharger à plusieurs reprises est lent et coûteux.

C’est là qu’intervient la mise en cache. C’est un concept où la dernière copie vue d’un fichier ou d’une donnée est enregistrée pour une récupération facile.

Il peut être représenté comme les couches d’un oignon, protégeant les programmes centraux et les ordinateurs de trop de stress.

L’une des formes les plus importantes de mise en cache est le réseau de diffusion de contenu.

Cela ressemble à un réseau de diffusion de contenu : une collection de milliers de serveurs Web qui contiennent les copies les plus récentes de sites Web, de fichiers et de données d’application afin que les utilisateurs puissent télécharger des fichiers et faire les choses plus rapidement.

Des entreprises comme Akamai et Fastly maintiennent des milliers de serveurs de périphérie dans des points de présence partout dans le monde. Ceux-ci sont proches de l’endroit où vous vous trouvez, même sur les tours de téléphonie cellulaire. Et une fois qu’une personne visite une version d’un site Web, elle en enregistre une copie pour tous les utilisateurs suivants.

Donc, à moins que vous ne soyez la première personne de votre région à lire cet article USA TODAY, il vous sera probablement servi par un serveur de périphérie. dans un CDN.

Lors d’événements comme la panne d’aujourd’hui, certains serveurs de périphérie ou l’ensemble du CDN peuvent ne plus fonctionner, donc tout le monde doit retourner au serveur d’origine. Cela provoque des goulots d’étranglement majeurs car les serveurs sont surchargés. Pendant ce temps, les ingénieurs s’empressent de réagir à l’afflux de trafic et de stabiliser les systèmes.

Exemples de sites impactés par la panne

Nouvelles

USA TODAY, New York Times, CNN, Guardian, BBC, Financial Times, Le Monde

Divertissement

Youtube, Instagram, Twitter, HBO Max, Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, Hulu, Quora, Vimeo, Stripe

Commerce

Amazon, PayPal, Shopify, Etsy

service Internet

Google, GitHub

Gouvernement

gov.uk

LA SOURCE Rapports et recherches du réseau USA TODAY ; Presse associée ; Reuters ; Fastly.com; Akamai ; imperva.com

Mitchell Thorson et Katie Vogel ont contribué à ce rapport.