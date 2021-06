Comment cela se compare-t-il à l’accord bipartite?

WASHINGTON – L’accord bipartite sur les infrastructures que le président Joe Biden a adopté la semaine dernière ajouterait des centaines de milliards de dollars à l’économie d’ici 2050, contrairement au frein économique de sa proposition initiale, selon une nouvelle analyse.

La différence réside dans les impôts sur les sociétés que Biden a proposé d’augmenter lorsqu’il a présenté son plan d’infrastructure initial, qui ne font pas partie de l’accord bipartite.

Biden a fait valoir que sa proposition créerait de bons emplois et renforcerait l’économie tout en obligeant les entreprises à payer leur juste part.

Mais les économistes de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie ont calculé que des impôts plus élevés réduiraient les incitations des entreprises à investir et décourageraient l’épargne des ménages.

«Cela agit comme un frein important à l’épargne dans l’économie. Donc, avec moins d’économies au fil du temps, nous avons moins de capital privé productif », a déclaré Jon Huntley, économiste principal au Penn Wharton Budget Model. « Et un capital privé moins productif signifie moins d’ordinateurs, moins de camions et moins de bâtiments, ce qui rend également les travailleurs moins productifs, ce qui se reflète dans des salaires plus bas et une production plus faible. »

Le résultat signifie la différence de centaines de milliards de dollars, selon le modèle de Wharton.

L’économie serait 0,8% plus petite et les salaires 0,8% inférieurs à ce qu’ils seraient autrement si le plan Biden original était adopté, a calculé l’équipe dans une analyse d’avril.

En vertu de l’accord bipartite, en revanche, les salaires augmenteraient de 0,1% et l’économie de 0,1%, selon les estimations de Wharton publiées mercredi.

« Même si cela semble petit, c’est vraiment une somme d’argent importante sur le long terme », a déclaré Huntley.

Le coup de pouce économique est en dépit du fait que la proposition initiale de Biden réduirait la dette publique bien plus que ne le ferait l’accord bipartite.

Mais l’augmentation d’impôt proposée par Biden, qui comprenait l’augmentation du taux d’imposition des sociétés de 21% à 28%, était un refus pour les républicains.

Un groupe de sénateurs modérés républicains et démocrates s’est mis d’accord sur un budget de dépenses plus modeste, 1,2 billion de dollars dont 579 milliards de nouvelles dépenses. Le plan initial de Biden était de 2,7 billions de dollars de nouvelles dépenses.

L’accord bipartite serait financé par diverses mesures, notamment une application fiscale plus stricte, la réaffectation des fonds de secours en cas de pandémie inutilisés, la réduction de la fraude et des trop-payés d’allocations de chômage et par le biais de divers partenariats public-privé qui reposent généralement sur des frais d’utilisation tels que les péages.

Biden a présenté le plan lors d’une visite dans le Wisconsin mardi.

« L’Amérique a toujours été propulsée vers l’avenir par des investissements nationaux historiques », a déclaré Biden, « des investissements que seul le gouvernement a la capacité de faire ».

Les démocrates espèrent toujours, cependant, augmenter les impôts des sociétés par le biais d’une législation distincte qui inclurait ce qui a été laissé de côté dans l’accord bipartite.

L’administration a favorisé les évaluations d’autres économistes de ses propositions par rapport aux analyses du modèle budgétaire Penn Wharton. Moody’s Analytics, par exemple, a constaté un impact limité de l’augmentation proposée des impôts sur les sociétés.

« S’il est adopté, le plan serait positif pour la croissance économique, l’emploi et la productivité aux États-Unis », a déclaré la vice-présidente de Moody’s, Rebecca Karnovitz, après la publication du plan américain pour l’emploi de Biden au printemps.

Mais des évaluations comme celle de l’équipe de Wharton pourraient permettre aux modérés de repousser plus facilement les progressistes. Le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin, un démocrate, a déjà déclaré qu’il ne soutiendrait pas une augmentation de l’impôt sur les sociétés aussi importante que celle proposée par Biden.

L’accord bipartite et les plans réservés aux démocrates doivent encore être transformés en législation. Leur coût sera ensuite évalué par le Congressional Budget Office non partisan.

Alors que l’analyse de Wharton pourrait ne pas trouver la faveur de la Maison Blanche, l’occupant précédent n’était pas non plus un fan de ses chiffres.

Lorsque l’ancien président Donald Trump a publié un plan d’infrastructure en 2018, le Les économistes de Wharton ont estimé il n’aurait que peu ou pas d’impact sur l’économie, poussant l’administration républicaine à critiquer sa méthodologie.

