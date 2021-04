Les experts en santé publique craignent que la pause sur l’administration du vaccin Johnson & Johnson COVID-19 ait un impact sur les efforts visant à atteindre les populations marginalisées et vulnérables, y compris les communautés de couleur.

La nature unique de la prise de vue J&J COVID-19 et les exigences de stockage moins strictes en ont fait la solution idéale pour les personnes confinées à la maison, celles des quartiers mal desservis et des zones rurales et éloignées avec un accès limité aux soins de santé. Les deux autres vaccins COVID-19 autorisés, de Pfizer-BioNTech et Moderna, nécessitent une deuxième dose et une chambre froide plus compliquée.

Les Centers for Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration ont recommandé la pause après une poignée de rapports sur une combinaison rare de caillots sanguins et de faibles numérations plaquettaires dans les deux semaines suivant la vaccination. Les cas impliquaient six femmes sur plus de 7 millions d’Américains qui ont récemment reçu le vaccin J&J, et un homme d’un essai clinique antérieur. Une des femmes est décédée et une autre est hospitalisée dans un état critique.

Le Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation s’est réuni mercredi pour discuter des cas, et se réunira à nouveau dans environ une semaine ou 10 jours lorsqu’il espère avoir plus de données sur les plus de 3,7 millions de vaccins J&J administrés dans les deux semaines et demie avant le Arrêt du 13 avril.

«Je demande instamment que toute pause soit contrebalancée par la prise en compte des considérations d’équité qui découleraient de tout allongement de la pause», a déclaré le Dr Nirav Shah, directeur du Maine Center for Disease Control and Prevention et directeur de l’Association d’État et Responsables de la santé territoriale.

Le membre du comité, le Dr Camille Nelson Kotton, directeur clinique des maladies infectieuses de l’hôte de transplantation et immunodéprimé au Massachusetts General Hospital, a déclaré que, bien que nécessaire, elle craint que la pause ne suscite une hésitation accrue et ne provoque un manque de disponibilité dans les communautés de couleur reposant sur l’avantage logistique du tir.

«C’est vraiment très décevant», a-t-elle déclaré. «Pour les communautés qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas réellement se rendre sur un site de vaccination (Pfizer ou Moderna), avoir la capacité de faire un one-and-done sauve vraiment des vies.»

La seule pause peut contribuer à l’hésitation à la vaccination,dit-elle, en particulierdans les communautés de couleur qui ont été touchées de manière disproportionnée par COVID-19.

« Bien que je soutienne définitivement la mise en pause pendant que nous évaluons les choses, même cette simple motion de mise en pause augmente probablement l’hésitation à l’égard des vaccins », a-t-elle déclaré.

Les responsables doivent également « utiliser une terminologie simple et indiquer très clairement que le risque d’infection au COVID-19 est bien supérieur à tous les risques liés à l’un des vaccins », a déclaré Kotton. « J’entends des patients dire que beaucoup d’entre eux pensent que le risque du vaccin est plus élevé que le risque de contracter l’infection COVID-19 ou une maladie grave due au COVID-19. »

La Dre Marina Del Rios, directrice de la médecine d’urgence sociale et professeure agrégée de médecine d’urgence à l’Université de l’Illinois à Chicago, est d’accordc’est correctles informations sur les vaccins sont désormais encore plus importantes car les responsables visent l’équité.

Les responsables doivent expliquer que la pause prouve qu’une surveillance attentive de la sécurité des vaccins est en cours, a-t-elle déclaré.

« Je crains qu’il y ait trop de messages … indiquant les risques potentiels, et pas assez de messages indiquant vraiment le fait que COVID est toujours là, il fait toujours des morts », a déclaré Del Rios. « Vraiment, aucune prise en charge médicale n’est sans risque. »

Alors que l’administration Biden affirme que l’arrêt de J&J ne causera pas de problèmes globaux d’approvisionnement en vaccins car il représente un petit pourcentage de vaccins, certains responsables de la santé publique craignent que la disponibilité pour les personnes mal desservies ne soit affectée.

« De toute évidence, il y a beaucoup de ce vaccin là-bas, et il n’est pas utilisé (maintenant) », a déclaré le Dr Robert Murphy, directeur exécutif de l’Institute for Global Health à la Northwestern University Feinberg School of Medicine.

La pause va rendre la distribution aux communautés mal desservies plus « difficile », a déclaré Murphy, professeur de médecine des maladies infectieuses.

«Le vaccin J&J a vraiment une composante logistique beaucoup plus simple», a-t-il déclaré. La pause, a-t-il dit, « a un impact aigu, mais, espérons-le, temporaire, au moment où nous parlons. »

