Comment cela affecte-t-il le contrôle de la glycémie ?

Le diabète de type 2 est fortement associé au surpoids et à l’obésité. Selon Diabète au Royaume-Unile surpoids et l’obésité représentent jusqu’à 85 % du risque de développer un diabète de type 2, et les personnes obèses sont jusqu’à 80 fois plus susceptibles de développer un diabète de type 2 que celles dont l’IMC est de 22 ou moins.