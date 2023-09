Comment ce que vous mangez est lié à la prise de poids en milieu de vie

28 septembre 2023 – Le message concernant la prise de poids à la quarantaine est probablement familier : évitez les excès de sucre, les féculents et les glucides raffinés. Dans le même temps, mangez davantage de fruits, de grains entiers et de légumes verts à feuilles riches en fibres.

Les résultats sont généralement cohérents avec des recherches antérieures, a déclaré l’auteur de l’étude Yi Wan, PhD, chercheur postdoctoral à la Harvard TH Chan School of Public Health à Boston. Mais contrairement à de nombreuses études antérieures, Wan et ses collègues font la distinction entre les légumes féculents défavorables et les légumes favorables non féculents. Il n’a pas non plus été largement rapporté que l’effet soit plus important chez les personnes en surpoids, a-t-il déclaré.

Le étude a été publié en ligne mercredi dans la revue BMJ.

Les chercheurs ont également étudié l’excès de sucre, notamment les boissons sucrées. L’ajout de 100 grammes de sucre par jour (environ 24 cuillères à café ou environ trois canettes de soda de 12 onces par jour) était lié à une prise de poids supplémentaire de près de 2 livres sur 4 ans.

« La qualité et la source des glucides sont cruciales pour la gestion du poids à long terme, en particulier pour les personnes ayant déjà un poids corporel excessif », a déclaré Wan. « La transition de sources alimentaires glucidiques de faible qualité vers des sources de haute qualité peut soutenir les efforts visant à contrôler le poids corporel. »

Plus précisément, abandonner le sucre ajouté, les boissons sucrées, les céréales raffinées et les légumes féculents et se tourner vers l’ajout de céréales complètes, de fruits et de légumes non féculents peut aider, a-t-il déclaré.