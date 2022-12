Comment ce PDG du millénaire a dirigé le Serum Institute of India pendant Covid

Adar Poonawalla est devenu le PDG du plus grand fabricant de vaccins au monde, Serum Institute of India, à l’âge de 30 ans.

Adar Poonawalla est devenu le PDG du plus grand fabricant de vaccins au monde, Serum Institute of India, à l’âge de 30 ans.

Mais ce n’était pas sa première incursion dans l’entreprise familiale.

“J’ai commencé, vous savez, au niveau de la base. J’ai travaillé dans tous les départements – et en particulier dans le marketing et les ventes et dans les exportations, parce que je voulais développer les exportations”, a expliqué le PDG, aujourd’hui âgé de 41 ans.

L’entreprise a parcouru un long chemin depuis qu’il a pris ses fonctions en 2011.

Aujourd’hui, c’est le plus grand fabricant de vaccins au monde – en nombre de doses produites et vendues dans le monde. Selon la société, elle “fournit les vaccins les moins chers au monde et accrédités par l’OMS à pas moins de 170 pays”.

Adar a dirigé l’entreprise au plus fort de la pandémie mondiale. Pendant ce temps, Serum Institute a augmenté sa production de vaccins Covid pour répondre à la demande mondiale et a commencé à fabriquer Covishield en Inde – un vaccin co-développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, qui est produit localement.