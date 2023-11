Comment ce nouvel outil estime le risque de maladie cardiaque

L’American Heart Association se réunit ce week-end à Philadelphie pour sa session scientifique internationale. La santé cardiovasculaire est donc omniprésente dans l’actualité. Les dossiers santé de cette semaine se concentrent sur deux choses que vous devez savoir pour garder votre cœur et celui de ceux que vous aimez en bonne santé.

Les cardiologues publient un nouveau calculateur de risque de maladie cardiaque

Le nouveau calculateur de risque PREVENT pour les maladies cardiovasculaires a été présenté dans la revue Circulation. Le calculateur inclut des mesures de santé cardiovasculaire, rénale et métabolique dans son score, estimant le risque de maladie cardiovasculaire totale sur 10 et 30 ans pour les personnes âgées de 30 ans et plus. Il est conçu pour aider les cardiologues et autres professionnels de la santé à quantifier le risque et à proposer des stratégies de traitement préventif ou précoce pour chaque patient.

PRÉVENIR signifie Prédire le risque d’ÉVÉNEMENTS de maladies cardiovasculaires, selon le communiqué.

Il calcule le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et – c’est nouveau – d’insuffisance cardiaque.

Selon l’association, le calculateur a été développé à partir des informations sur la santé de plus de 6 millions d’adultes, y compris des personnes issues de diverses origines raciales et ethniques, socio-économiques et géographiques. Les experts ont créé les équations en utilisant les informations contenues dans des bases de données nationales, de grandes études de recherche et des dossiers de santé électroniques.

La recherche a montré des liens étroits entre les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales et les maladies métaboliques, qui comprennent le diabète de type 2 et l’obésité.

L’association Mise à jour statistique 2023 indique qu’un adulte américain sur trois présente au moins trois facteurs de risque contribuant aux maladies cardiovasculaires, aux maladies rénales et/ou aux troubles métaboliques. À mesure que les conditions sous-jacentes du syndrome s’aggravent, le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et/ou d’insuffisance cardiaque augmente.

Selon l’association, « le calculateur de risque PREVENT quantifie de manière unique les risques de maladies cardiovasculaires pour chaque sexe biologique. Comme davantage de recherches ont été menées spécifiquement sur les femmes, il s’agit d’un moyen important de comprendre leurs différences uniques en matière de présentation des maladies cardiovasculaires et de facteurs de risque.

Un calculateur de risque utilise des informations sanitaires, démographiques et parfois socio-économiques dans des équations pour estimer le risque.

Ce calculateur utilise des tests de dépistage couramment effectués en soins primaires, notamment la mesure de la tension artérielle ; tests sanguins pour le cholestérol, la glycémie et la fonction rénale. Il comprend également des questions sur la consommation de tabac et sur la prise de médicaments contre les facteurs de risque cardiovasculaire. Tous ces éléments sont saisis dans le calculateur avec l’âge et le sexe pour estimer le risque.

Symptômes du SSPT chez les femmes et risque de maladies cardiaques et neurocognitives

Le risque de maladie de l’artère carotide augmente lorsque les femmes présentent des niveaux élevés de trouble de stress post-traumatique, selon une étude. étude dans JAMA Réseau Ouvert. L’étude a également révélé que chez les femmes qui présentent à la fois le gène de risque APOEε4 et le syndrome de stress post-traumatique à un niveau élevé, le risque de développer une maladie des petits vaisseaux cérébraux et des performances cognitives plus faibles augmente.

“Les femmes courent deux fois plus de risques de souffrir du SSPT que les hommes”, ont écrit Rebecca Thurston, de l’Université de Pittsburgh, et ses collègues. « Le SSPT est associé à un risque accru de 50 à 60 % d’incidents de maladie cardiovasculaire et à un risque élevé d’accident vasculaire cérébral et de démence. »

Elle a déclaré que même si la recherche relie de plus en plus le SSPT à la santé cardiovasculaire et neurocognitive des femmes, de nombreuses questions restent encore sans réponse.

Les chercheurs ont examiné les données portant sur 274 femmes de l’étude MsBrain, qui a étudié la ménopause et la santé cérébrale chez les femmes âgées de 45 à 67 ans. Cette étude comprenait des tests pour le gène APOEε4 qui a été associé à une incidence plus élevée de la maladie d’Alzheimer, ainsi que des tests qui indiquent une maladie de l’artère carotide, des analyses qui reflètent une maladie des petits vaisseaux dans le cerveau, des tests cognitifs et des évaluations des symptômes du SSPT, entre autres.

Selon un communiqué de presse Selon l’étude, « des symptômes de SSPT plus élevés chez les porteurs du gène APOEε4 étaient associés à de mauvaises performances cognitives dans plusieurs domaines, notamment l’attention et la mémoire de travail, la fluidité sémantique, la vitesse de traitement et la vitesse de perception ».

Les chercheurs ont conclu que les symptômes du SSPT sont associés à un déclin de la santé cardiovasculaire et neurocognitive, l’effet étant pire pour les femmes présentant ce profil allèle génétique.

« Le SSPT est un problème de santé majeur pour les femmes, touchant 10 % des femmes au cours de leur vie. Nos résultats mettent en évidence une population à risque qui pourrait justifier des efforts d’intervention et de prévention précoces pour réduire les risques cardiovasculaires et neurocognitifs à la quarantaine et au-delà », ont-ils écrit.