Les pénuries d’approvisionnement et les problèmes d’accès aux rendez-vous de vaccination ont été quelques-uns des obstacles à la distribution équitable du vaccin à New York et à travers les États-Unis, ont reconnu les responsables.

«C’est en quelque sorte devenu un défi pour moi-même, de prouver ce qu’une personne avec du temps et un peu de motivation peut faire», a-t-il déclaré la semaine dernière. «Ce n’était pas une priorité pour les gouvernements, ce qui était regrettable. Mais tout le monde a un rôle à jouer dans la pandémie, et je ne fais que tout ce que je peux pour la rendre un peu plus facile.

Alors, il en a développé un. En moins de deux semaines, il a lancé TurboVax , un site Web gratuit qui compile la disponibilité des trois principaux systèmes de vaccination de la ville et de l’État de New York et envoie les informations en temps réel à Twitter . Il a coûté moins de 50 $ à M. Ma à construire, mais il offre un moyen plus facile de repérer les rendez-vous que les systèmes officiels de la ville et de l’État.

Huge Ma, un ingénieur logiciel de 31 ans pour Airbnb, a été abasourdi lorsqu’il a essayé de prendre rendez-vous pour un vaccin contre le coronavirus pour sa mère début janvier et a vu qu’il y en avait douzaines de sites Web à vérifier, chacun avec son propre protocole d’inscription. La ville et Etat les systèmes de rendez-vous étaient complètement distincts.

Ainsi, certains volontaires à New York, ainsi que dans des États dont le Texas, Californie et Massachusetts , ont essayé d’utiliser leurs compétences technologiques pour simplifier ce processus.

Seulement 12 pour cent des quelque 210 000 habitants de la ville qui ont plus de 65 ans et qui ont été vaccinés étaient des Noirs, par exemple, même si les Noirs représentent 24% de la population de la ville.

Les statistiques publiées récemment par la ville ont montré que le vaccin est distribué de manière disproportionnée aux New-Yorkais blancs, et non aux communautés noires et brunes qui ont le plus souffert lors de la première vague de la pandémie.

«Le système est conçu pour être une course technologique entre 25 ans et 85 ans», a-t-il déclaré. «Ce n’est pas une course, c’est la négligence des aînés.

Avec deux amis, le 12 janvier, il a lancé le Équipe d’assistance à la prise de rendez-vous pour un vaccin, un effort de personne à personne qui a commencé par aider les personnes âgées des synagogues locales et s’est étendu pour aider ceux qui s’inscrivent via une ligne d’assistance téléphonique ou un formulaire Web. En raison de la forte demande, le service – qui compte désormais 20 assistants sociaux bénévoles – a cessé de prendre de nouveaux cas pour le moment, et les fondateurs envisagent de s’associer avec une organisation à but non lucratif pour augmenter sa capacité.

L’effort d’assistance bénévole en ligne le plus ambitieux de la ville est Liste des vaccins de New York, un site Web qui compile les rendez-vous de plus de 50 sites de vaccination – ville, état et privé. Une vingtaine de volontaires écrivent des codes, contactent des organisations communautaires et appellent directement les centres de vaccination pour afficher les disponibilités des centres.

Dan Benamy, un développeur de logiciels pour Datadog et l’un des fondateurs de NYC Vaccine List, a déclaré que lorsqu’il cherchait le mois dernier des dates pour ses grands-parents, il avait été frappé de voir à quel point le système de rendez-vous exigeait beaucoup de travail.

«Je suis un ingénieur et un optimiseur, alors je regardais cela et je disais que nous pourrions peut-être envisager de rassembler ces données et de les agréger, afin qu’il soit plus rapide et plus facile de trouver des vaccins», a-t-il déclaré.

M. Benamy a contacté quelques amis et s’est mis au travail. Le site a été mis en ligne cinq jours plus tard, le 16 janvier.

Inspiré par Vacciner CA, un site de recherche de vaccins géré par des bénévoles en Californie, NYC Vaccine List non seulement répertorie les rendez-vous disponibles dans les villes et les États, mais permet également aux utilisateurs de cliquer plus directement sur certaines heures de rendez-vous disponibles, économisant ainsi de précieuses minutes pendant lesquelles un créneau pourrait aller à quelqu’un d’autre .