Comment ce magasin de magazines a déjoué tous les pronostics pour être le dernier debout à Halifax

Lorsque Pat Doherty a ouvert Atlantic News à Halifax en 1973, l’imprimé était encore roi.

Aux coins des rues achalandées du centre-ville, les piétons pouvaient facilement se procurer un exemplaire de la dernière édition du Chronicle Herald ou du Globe and Mail dans l’un des distributeurs automatiques de nouvelles de la ville. Dans les supérettes, les magazines bordaient les étagères aux côtés d’autres produits de première nécessité comme la crème à raser, les préservatifs et les brosses à dents.

Mais dans le kiosque à journaux de Doherty, il y avait quelque chose pour tout le monde : des magazines du monde entier comme Time. et Saturday Night, des chiffons scandaleux comme Playboy et d’autres dédiés à presque tous les intérêts imaginables, quel que soit leur niche.

À cette époque, Halifax était encore une ville modeste dans ses ambitions. Un endroit où, comme Doherty l’a suggéré dans une interview pour Don Connelly’s Halifax— une émission spéciale de CBC Nova Scotia de 1985 – la vie semblait suivre son cours.

« En termes simples, il n’y a pas grand-chose ici », a plaisanté Doherty.

» Grâce à ça, on ne s’en lasse pas. Il n’y a pas d’excès. Si tu vivais au milieu des prairies, il y aurait trop de terres. Si tu vivais à l’île de Sable, il y aurait trop de mer. Notre économie est mixte. Tout est très mélangé.

Pat Doherty, que l’on voit ici sur cette photo d’archive de 1985, était propriétaire d’Atlantic News jusqu’à sa mort en 1991. (Archives de Radio-Canada)

Dans les années qui ont suivi la mort de Doherty en 1991, après une courte bataille contre la maladie, la ville a radicalement changé, avec une population et un coût de la vie en constante augmentation.

Mais même si peu de choses sont restées les mêmes, son héritage chez Atlantic News perdure au coin des rues Morris et Queen, le personnel et les propriétaires actuels célébrant le 50e anniversaire du magasin ce week-end.

« Quand nous avons pris la relève dans les années 90… J’ai eu un bébé de deux semaines et nous avons eu notre fille de deux ans, et nous avons dû être à la hauteur de cet héritage massif de Pat Doherty », a déclaré Michele Gerrard, qui a assumé propriétaire de la boutique avec son mari Stephen en 1998.

Blowers Street Paperchase, vu ici sur deux photos d’archives de 1993, fermé en 2015. (Archives de Radio-Canada)

Selon ses calculs, il y avait 11 grands kiosques à journaux à Halifax lorsqu’ils ont pris le relais, dont deux autres indépendants : Paperchase sur Blowers Street et The Daily Grind sur Spring Garden Road.

Les années 90 ont peut-être été le dernier âge d’or des magazines, marquées par des numéros emblématiques comme Kurt Cobain et Nirvana en couverture du magazine Rolling Stone, des titres de tabloïds sur le procès d’O.J. Simpson et le visage de la princesse Diana sur ce qui semblait être tous les magazines du monde à l’époque. les mois qui ont suivi sa mort.

« L’idée [was] que cela continuerait et continuerait. Tout le monde lisait. Et puis, bien sûr, Internet est arrivé », a déclaré Gerrard.

À Halifax aujourd’hui, il ne reste plus qu’Atlantic News.

Michele (à l’extrême droite) et Stephen Gerrard célèbrent le 25e anniversaire d’Atlantic News en 1998, l’année où ils ont acheté le magasin. (Soumis par Michèle Gérard)

« C’est étrange d’être dans un paysage où nous sommes les seuls », a déclaré Gerrard. « Avoir survécu à la concurrence, c’est le signe d’une entreprise bien gérée et appréciée, mais aussi que le produit a toujours de la valeur pour les gens. »

Les informations faisant état de la disparition de l’imprimerie, a déclaré Gerrard, ont été grandement exagérées, mais le magasin a dû évoluer pour refléter un climat changeant.

Alors que certains journaux devenaient plus difficiles à expédier à Halifax, Atlantic News a opté pour PressReader au début des années 2000, un service qui leur permet d’imprimer sur demande des copies de milliers de journaux à travers le monde en appuyant simplement sur un bouton.

De même, lorsque le Globe and Mail L’édition imprimée a cessé d’être distribuée en Nouvelle-Écosse, l’entreprise a changé de cap et a conclu un accord pour envoyer des exemplaires par avion à 400 clients enthousiastes chaque samedi.

Le magasin propose désormais également des livres, vendus à côté de magazines sur des sujets similaires, et a augmenté la quantité d’œuvres vendues par des artistes locaux, comme des cartes de vœux, des jeux et des puzzles.

Dimanche, Atlantic News a célébré son 50e anniversaire d’activité. (Jeorge Sadi/CBC)

Selon Gerrard, l’inventaire du magasin est passé d’un maximum d’environ 5 700 titres à une liste actuelle d’environ la moitié de ce montant, en raison de l’évolution du marché et de l’omniprésence des smartphones et des médias sociaux.

Au début, la principale menace pour l’entreprise était le temps libre, a-t-elle déclaré. Plus les gens travaillaient, moins ils disposaient de temps pour lire.

Le plus grand défi consiste désormais à capter l’attention, une activité qui a été décimée par les appareils que nous gardons dans nos poches. Le temps que beaucoup passaient autrefois à feuilleter tranquillement un magazine est désormais monopolisé par une mer de distractions, toujours à portée de main.

Mais Gerrard a déclaré que la demande de bon nombre de ses clients est restée forte et qu’un nombre croissant de personnes fatiguées par l’écran se tournent vers l’impression.

« Je pense que nous constatons une volonté de ne pas être sur notre téléphone portable toute la journée », a-t-elle déclaré.

Atlantic News propose toujours des milliers de magazines, explique la propriétaire Michele Gerrard, mais a évolué pour proposer également quelques livres. (Andrew Sampson/CBC)

Plus récemment, le magasin a survécu à l’ère des confinements liés au COVID-19.

En tant que propriétaires d’un kiosque à journaux depuis si longtemps, les Gerrard ont été témoins de l’histoire se dérouler, littéralement, dans les pages des magazines de leur kiosque à journaux.

Ils ont assisté au déclin de Playboy, qui ne vend plus d’édition imprimée, et ont vu des événements comme le 11 septembre et, plus récemment, la mort de la reine Elizabeth II, se dérouler sous leurs yeux.

« L’impact de [Diana’s] la mort était énorme dans le magasin », a déclaré Gerrard. « Je ne peux même pas décrire le chagrin, la panique, la frénésie, le besoin de comprendre et la voracité de nos clients qui cherchaient tout et n’importe quoi. [about] ce qui s’est passé. »

Michael Doherty dit que son frère serait ravi que le magasin qu’il a fondé existe toujours 50 ans plus tard. (Andrew Sampson/CBC)

Dimanche, le personnel du magasin a pris le temps de faire la fête en organisant une journée d’événements pour commémorer l’histoire éclectique du magasin.

Dans la foule se trouvaient des clients de longue date, des membres de la famille et des amis.

L’un d’eux était Michael Doherty, le petit frère de Pat Doherty, qui a tout commencé en 1973.

Il peut encore imaginer son frère à côté de la caisse enregistreuse, écrivant des lettres à envoyer aux éditeurs dont il souhaitait publier les magazines et discutant avec ses clients, dont beaucoup sont devenus des amis proches.

« Il aurait adoré ce qu’ils ont fait ici et le simple fait qu’ils aient survécu », a-t-il déclaré.

« Quand on pense à tout ce qui est arrivé, la technologie, les livres sur Internet et toute cette concurrence, ils étaient très créatifs. C’est merveilleux. »

Ce portrait encadré de Pat Doherty est accroché près du même comptoir où il se tenait autrefois. (Andrew Sampson/CBC)

Les 50 prochaines années d’Atlantic News s’annoncent tout aussi mouvementées que les précédentes, mais quoi qu’il arrive, les propriétaires actuels du magasin ne seront pas ceux qui y parviendront.

Après 25 ans, ils envisagent de se rapprocher de leur famille en Australie et cherchent à vendre la boutique à quelqu’un désireux de perpétuer son héritage.

« Ce que nous espérons que les nouveaux propriétaires choisiront, c’est qu’ils souhaitent poursuivre cette philosophie », a-t-elle déclaré. « Nous ne sommes pas seulement un magasin de magazines. »