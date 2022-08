Comment ce joueur malvoyant de Colombie-Britannique a appris à jouer à Super Mario

Des millions de personnes dans le monde jouent au Super mario jeux vidéo – mais imaginez-vous y jouer sans pouvoir les voir.

C’est l’expérience de Jalen Berg, 21 ans, un joueur malvoyant de Langley, en Colombie-Britannique.

Berg a grandi avec la dystrophie conique-bâtonnet, un trouble oculaire héréditaire qui affecte les cellules photosensibles de la rétine et fait perdre la vision au fil du temps.

Il est légalement aveugle mais peut encore voir certaines choses. Son type particulier de condition est sur le spectre du daltonisme, a-t-il expliqué, ce qui rend difficile pour lui de voir des choses qui sont de couleur ou d’ombre similaires.

“C’est difficile. Je vis dans un monde pour les gens qui voient mieux et plus loin que moi et les choses sont conçues pour ce genre de personnes”, a-t-il déclaré à CBC News.

Il décrit ce qu’il voit lorsqu’il joue à des jeux vidéo comme “un tas de taches colorées en mouvement” – mais il a compris comment jouer Super mario en apprenant les schémas des jeux et en utilisant son ouïe.

Berg a commencé à jouer à des jeux vidéo quand il était jeune et dit que cela l’a aidé à surmonter certains des obstacles liés au jeu avec une perte de vision – et a transformé un passe-temps en passion.

“Je pense que ‘dans’ les jeux vidéo est un euphémisme… ils sont ma passion à ce stade”, a déclaré Berg, qui possède plusieurs consoles et dit que bien qu’il joue à une variété de Mario Jeux, Super Mario Soleil est son préféré.

Répétition, mémorisation de motifs

Berg dit qu’il a fallu beaucoup d’essais et d’erreurs au fil des ans pour arriver là où il est maintenant. Aussi frustrant que cela ait parfois été, dit-il, la répétition et la mémorisation de schémas sur sa manette l’ont aidé à perfectionner ses compétences.

“Ce qui revient à des années et des années et des années à frapper le même mur encore et encore”, a-t-il déclaré.

Alors que les personnes voyantes peuvent voir tout l’écran pendant qu’elles jouent, Berg dit que son attention se déplace plutôt autour de l’écran. Cela signifie qu’il manque généralement les choses qui se passent autour du bord.

C’est pourquoi il est important qu’il joue toujours avec le son, afin qu’il puisse entendre et reconnaître les bruits familiers qui accompagnent les différents mouvements du jeu.

“Vous n’avez pas besoin de voir le résultat. Vous avez juste besoin d’entendre le son pour savoir que cet événement s’est produit”, a-t-il déclaré.

« Un obus de koopa qui rebondit, c’est un exemple assez basique, n’est-ce pas ? » dit-il en se référant à un objet rare dans le Mario jeux pouvant servir de projectile. “Il rebondit, vous entendez le son ‘boop’ – vous n’avez pas besoin de voir.”

Berg est légalement aveugle mais peut encore voir certaines choses. Il a trouvé un moyen de jouer à Super Mario en utilisant la répétition, la mémoire et le son. (Gian Paolo Mendoza/CBC)

Options plus accessibles nécessaires

Adrian Bolesnikov, qui fait une maîtrise en interaction homme-machine à l’Université Carleton, a étudié l’accessibilité dans l’industrie du jeu.

Il dit que l’expérience de Berg d’adapter sa façon de jouer est très courante pour les membres de la communauté des joueurs.

“Il n’y a pas nécessairement beaucoup de ressources communes pour le développement et la modification de jeux accessibles”, a déclaré Bolesnikov.

Bien qu’il existe certaines options pour les jeux accessibles – par exemple, le jeu Le dernier d’entre nous, partie II a été applaudi récemment pour avoir plus de 60 paramètres d’accessibilité, dit Bolesnikov – ils ne sont pas souvent aussi connus.

Il a ajouté que des histoires comme celle de Berg sont importantes pour “poursuivre la conversation” et permettre à d’autres personnes ayant des expériences similaires de voir ce qui est possible.

“La communauté sait ce dont elle a besoin et comment le faire. Nous devrions donc être en mesure de leur donner les ressources nécessaires pour nous montrer en quelque sorte comment nous pouvons aider”, a déclaré Bolesnikov.

Berg réalise des vidéos YouTube où il parle de son handicap et de la façon dont il s’est adapté au jeu. Il espère encourager une plus grande accessibilité au sein de l’industrie. (Gian Paolo Mendoza/CBC)

Berg a fait écho à ce sentiment, affirmant qu’il est important que l’industrie s’efforce de rendre le jeu plus accessible. Il dit que l’un des aspects les plus bénéfiques du jeu pour lui a été la communauté qu’il a appris à connaître.

Dans le but d’encourager une plus grande accessibilité, Berg et un ami font Vidéos youtube où ils parlent de son handicap et de la façon dont il s’est adapté au jeu.

“Plus il y a de gens qui peuvent facilement profiter des jeux vidéo, je pense que c’est la meilleure chose pour tout le monde. … Vous obtenez plus de perspectives. Vous obtenez plus de gens avec qui s’amuser et parler de certains de vos trucs préférés”, a-t-il déclaré.