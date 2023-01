Comment ce couple gère un spa mobile tout en élevant six enfants

Bienvenue à Money Talks, une série dans laquelle nous interviewons des gens sur leur relation avec l’argent, leur relation les uns avec les autres et comment ces relations s’informent les unes les autres.

Nia Brown est la fondatrice de 30 ans de PrincesseMoi, une petite entreprise appartenant à une femme noire qui propose des fêtes et des services comme des forfaits spa pour les enfants. Son mari, Brandy, est un comptable indépendant de 34 ans qui met ses compétences à profit pour cogérer l’entreprise familiale.

En plus de gérer et de développer une entreprise de spa à six chiffres, Nia et Brandy scolarisent également à la maison leurs six enfants, âgés de 2 à 14 ans. Comment ces propriétaires d’entreprise font-ils tout cela – et qu’espèrent-ils faire ensuite ?

Nia : J’ai décidé de devenir propriétaire d’une petite entreprise en 2016. Avant PrincessMe, j’étais organisateur d’événements. J’ai toujours été passionnée par l’organisation de fêtes d’anniversaire pour enfants et de baby showers. Après quelques fêtes et douches très réussies, la nouvelle a commencé à se répandre d’un petit cercle restreint à des personnes que je n’avais jamais rencontrées. Cette expérience est ce qui a initialement suscité mon idée de créer une entreprise.

L’autre raison était ma fille. Elle n’avait qu’un an à l’époque, mais elle adorait jouer au spa. Chaque fois que je la maquillais, je voyais son estime de soi s’épanouir. Je voulais donner cet effet à d’autres filles de la communauté, alors j’ai décidé d’arrêter de faire des événements personnels afin de me concentrer uniquement sur le démarrage et la croissance de la marque PrincessMe.

Afin de réduire les coûts de démarrage d’une entreprise, car nous savons que les petites entreprises peuvent être coûteuses, nous avons mis en place un bus mobile. C’était l’idée de mon mari.

Brandy: Tout devenait mobile à l’époque. Ils avaient les salons de coiffure, ils avaient les food trucks, il y avait un tas de choses mobiles différentes. Nous avons regardé une vitrine, mais c’était trop cher. On pourrait avoir un autobus scolaire d’occasion pour 4 000 $, alors on l’a eu.

Nous avons acheté notre bus à une dame qui possédait une salle de sport. Elle avait vidé le bus scolaire et l’utilisait pour ranger son équipement de gym supplémentaire. Nous avons eu beaucoup de chance, nous l’avons trouvé sur Craigslist, c’était à deux sorties de chez nous, et c’était complètement vidé. Tout ce que nous avions à faire était de mettre des sièges et de la peinture et des trucs comme ça.

Nia : Il a grandi très, très vite. En un an, nous avons pu nous installer dans notre brique et mortier [storefront]. Nous avions cinq enfants à l’époque, j’étais enceinte du numéro six – que puis-je dire ? C’était très délicat au début. Lorsque nous avons ouvert notre magasin physique, nous avons eu du mal avec les licences de zonage, car ils n’avaient pas d’étiquette pour un magasin comme le mien. Nous ne sommes pas un spa et ne pouvons pas être considérés comme un événement ou un lieu de rendez-vous, nous avons donc eu du mal à nous faire zoner. Nous avons fini par devoir créer une nouvelle catégorie pour notre emplacement physique. De plus, nous étions la seule petite entreprise de notre centre commercial. Nous étions à côté de Target, Old Navy, David’s Bridal, donc nous avions beaucoup de pression sur nous.

Les choses ont été un peu difficiles pendant les deux premiers mois, car nous étions encore en train d’investir dans le marketing et de faire passer le message. Puis Covid a frappé.

Brandy: Pendant Covid, ils nous ont classés en salon, alors que nous voulions être classés en espace événementiel. Cela signifiait que nous devions fermer pendant les quatre premiers mois. Ensuite, ils nous ont permis d’ouvrir avec un minimum de personnes, mais ce n’était pas bon. Nos fêtes sont conçues pour 10 enfants et au moins cinq adultes. Nous ne pouvions donc toujours pas fonctionner comme nous le voulions. C’était dur.

Nia : C’était vraiment difficile, mais nous avons compris. Nous en avons tiré le meilleur parti. Nous avons fixé des rendez-vous pour que les mamans viennent avec leurs filles en tête-à-tête, et les parents ont adoré ça. Nous avons pu donner aux enfants des dates de spa personnelles et une attention individuelle. Cela nous a aidés à grandir.

Après Covid, les gens disaient « Je veux rattraper les anniversaires de ma fille. Nous avons raté deux anniversaires. C’est alors que la devanture a pris son envol. Nous avons dû apprendre à gérer le magasin tout en gardant notre maison saine. Ça a été une belle aventure.

Brandy: J’étais comptable indépendant, et je le suis toujours – cependant, je ne le fais que de manière saisonnière, afin de pouvoir me concentrer principalement sur PrincessMe. Lorsque j’ai cessé de travailler régulièrement comme comptable indépendant, nous avons subi une réduction de salaire. Mais nous avons décidé dès le début que deux têtes valent mieux qu’une et avec notre attention et notre cœur dédiés à PrincessMe, nous avons pu compenser cette réduction de salaire. Cela nous permet également de donner la priorité à notre famille.

Nia : Notre aîné a 14 ans et notre plus jeune 2 ans. Nous équilibrons tout en planifiant à l’avance. Puisque les six enfants sont scolarisés à la maison, nous devons avoir un emploi du temps serré. Quand je me réveille le matin, je me concentre sur l’école de mes enfants de 7h à 11h. Ensuite, je dépose les enfants pour une sieste ou un temps de repos, et nous nous concentrons sur le travail de 11h à 14h. Nous essayons d’arrêter nos activités à 14 heures, afin de pouvoir passer les après-midi à emmener nos enfants au sport, à la danse, à la gymnastique. Cela demande beaucoup de travail d’équipe !

Lundi, mardi, mercredi, nous sommes généralement en mesure de respecter l’horaire. D’ici jeudi, j’essaie de rattraper mon travail d’affaires pendant que je prépare le dîner. Nous devons suivre le courant et comprendre que nous ne respecterons pas l’horaire. Il n’a pas besoin d’être exact.

Brandy: Nous planifions nos finances comme nous planifions notre emploi du temps. J’aime économiser pour l’avenir. Si nous voulons ouvrir deux emplacements PrincessMe cette année, nous devons économiser deux fois plus pour notre entreprise que nous l’avons fait l’année dernière.

Nia : Nous gardons un budget serré. Avant cette inflation record, nous n’avions prévu qu’environ 600 $ par mois pour l’épicerie. Actuellement, nous prévoyons un budget de 900 $ par mois pour l’épicerie, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport à ce que nous dépensions auparavant. Mais manger des aliments frais et biologiques aide vraiment. Nous ne mangeons pas de malbouffe ou ne sortons pas beaucoup au restaurant, ce qui minimise les coûts et maintient notre famille en bonne santé.

Brandy: Nous avons également réduit quelques coûts. Je suis chauffeur, j’ai mon CDL, donc je conduis le bus mobile. Je conduis la limousine. De cette façon, nous sommes en mesure d’économiser sur la masse salariale.

Nia : Ma mère joue également un rôle énorme. Elle nous aide avec les enfants, surtout le samedi. Ce sont nos plus grandes journées au spa. Je suis habituellement au spa, et il conduira la limousine. Nous avons la chance d’avoir un excellent système de soutien qui nous aide à la fois avec les enfants et avec l’entreprise.

Brandy: Notre fille aînée accompagne Nia au magasin ; elle fait le registre, elle fait l’inventaire, elle aide même aux services du spa. Elle peut peindre des ongles parfaits! Je ne sais pas comment.

Nia : Nos filles nous donnent beaucoup de bonnes idées. Nous sommes sur le point de lancer une ligne de décoration intérieure, et ils nous ont aidés à choisir la palette de couleurs. Ma fille de 11 ans nous tient au courant des tendances — licornes, glaces — parce qu’elle sait ce que les enfants adorent. C’est notre code de triche pour réussir !

Brandy: Nos fils aident à nettoyer et ils adorent monter avec moi dans le bus. Nous avons des générateurs dans le bus, et ils adorent aider avec les générateurs. Tout ce qui est électrique.

Nia : Nous leur versons une allocation, car nous voulons qu’ils sachent gérer l’argent. Nous voulons également qu’ils sachent ce que c’est que de travailler dur pour gagner de l’argent et épargner pour l’avenir. Ils nous voient travailler dur, ils nous voient économiser, ils commencent à économiser par eux-mêmes. Quand ils seront grands, je pense qu’ils seront capables d’équilibrer très bien leur argent.

Brandy: Nous disons « Viens passer la journée avec moi dans le bus, et nous te donnerons 20 $ ». Ça ne marche pas exactement, mais ça a les éléments du travail. Tu te réveilles tôt. Tu t’es habillé. C’est comme un travail.

Nia : Ils obtiennent le meilleur des deux mondes. À la maison, ils apprennent l’anglais, les sciences et les mathématiques, mais nous voulons aussi qu’ils apprennent à gérer leur argent. Comment gérer le temps. L’esprit d’entreprise qu’ils connaissent les aidera à se développer pour l’avenir.

Brandy: La seule chose qui, je pense, pourrait nous empêcher de réussir, c’est nous-mêmes. Nous prions et nous essayons d’avoir un esprit positif. Avec six enfants, les choses peuvent devenir mouvementées, mais nous nous attachons et nous savons comment nous y prendre.

Nia : Nous disons souvent quelque chose comme « Aujourd’hui, de 9 h à 13 h, on fait ça », et puis les choses ne se passent pas comme prévu. Nous construisons donc toujours en temps d’urgence, au cas où nous dépasserions. Planifier à l’avance est le meilleur moyen de garder les choses équilibrées.

J’utilise un planificateur de la vieille école. J’écris tout. Comme je fais tellement de choses sur mon téléphone et mon ordinateur portable, je peux oublier ce qu’il y a dessus, mais ensuite je regarde mon agenda. Cela fonctionne très bien pour moi.

Brandy: J’utilise Square et Quickbooks. Je suis différent de Nia, en ce sens que je n’aime pas tout écrire. J’aime me connecter et le voir!

Nia : Nous avons encore tellement de potentiel de croissance. Notre entreprise ne fonctionne que le week-end, nous ne passons donc que le vendredi, le samedi et le dimanche dans le magasin. Sinon, nous faisons du travail à la maison. Nous opérons trois jours par semaine, et nous sommes capables de gagner six chiffres, et nous sommes tellement fiers. Nous avons tout fait nous-mêmes, sans faire appel à des experts.

Cette année, nous faisons appel à l’équipe marketing externe, les graphistes. Nous sommes sur le point d’ouvrir notre première franchise. Nous espérons que notre entreprise montera en flèche.

Brandy: Dans le meilleur des cas, à cette époque l’année prochaine, nous achetons une maison aux Bahamas.

Nia : Ce que nous voulons vraiment faire, c’est acheter une maison pour toujours pour nous et nos enfants. Quelque chose que nous pouvons transmettre à la famille. À cette époque l’année prochaine, je veux être propriétaire d’une maison et ouvrir 20 magasins dans le Sud. Je veux aider les filles à développer leur estime de soi et à renforcer notre communauté. Je rêve grand – mais je peux le voir se produire.

Nicole Dieker est une rédactrice en finances personnelles dont les travaux ont été publiés dans Bankrate, Lifehacker, Morning Brew et Dwell. Elle est également l’auteur du Mystères du jour de Larkinune série policière comique et cosy se déroulant dans l’est de l’Iowa, et QU’EST-CE QUE C’EST ET QUE FAIRE ENSUITEun zine trimestriel sur la compréhension de la réalité.