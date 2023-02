Comment ce couple britannique gagne d’énormes profits en vendant de vieux vêtements

Imaginez acheter des articles à bas prix, puis les revendre à un prix élevé, et en faire une entreprise. Un couple d’Angleterre, Dexter Burgess-Hunt et Sophy Grattidge, vient de le faire, leur rapportant d’énormes profits. Lors de la pandémie de COVID-19 en 2020, le couple britannique a décidé de quitter son emploi et de se concentrer sur son entreprise. Depuis lors, ils ont créé leur propre magasin de vêtements vintage, connu sous le nom de Sylk à Manchester. L’entreprise a décollé à un rythme rapide et s’est ouverte sur ASOS Marketplace. ASOS Marketplace est une plateforme en ligne développée pour les marques indépendantes et les boutiques vintage.

Le duo a ensuite emménagé dans une unité des studios Pollard Yard dans le centre-ville de Manchester. Ils se sont finalement installés dans leur studio actuel à Ardwick au fur et à mesure que leur entreprise se développait. Les clients peuvent prendre rendez-vous à l’avance pour visiter le studio pour une expérience de magasinage personnelle. Ils viennent également d’embaucher leur premier collaborateur.

Sophy a déclaré à Manchester Evening News: “Nous avons commencé sur Depop (une société de commerce électronique), nous vendions donc là-bas comme un passe-temps parallèlement à nos emplois à temps plein.” Le duo a d’abord commencé à revendre des articles en tissu d’occasion sur Depop comme passe-temps. Dexter avait une fois trouvé un portefeuille Louis Vuitton pour 2 £ (Rs 198) dans un magasin de charité et l’avait vendu pour 220 £ (Rs 21 837).

Dexter et Sophy s’approvisionnent désormais en achetant en gros auprès d’un grossiste car ils n’ont plus le temps de se procurer leurs articles dans des boutiques caritatives.

Selon Sophy, ils reçoivent beaucoup de compliments sur la qualité de leur boutique. Elle a ajouté que si vous visitez divers magasins vintage à Manchester, vous trouverez beaucoup de vêtements de sport américains et ils sont très mélangés. Elle a déclaré que leur magasin est très bien organisé et que les clients savent pourquoi ils viennent.

Selon une étude menée par Depop en octobre de l’année dernière, plus de la moitié des acheteurs ont déclaré avoir récemment acheté des articles d’occasion. Ils disent qu’ils choisissent de le faire pour économiser de l’argent alors que le coût de la vie continue d’augmenter.

