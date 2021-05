Comment ce conducteur s’est rasé de près après qu’un arbre heurté par la foudre s’est écrasé dans sa voiture

Un résident de Montgomery en Alabama aux États-Unis peut facilement se considérer comme l’une des personnes les plus chanceuses du monde après son rasage de près après avoir été écrasé sous un arbre qui tombe. L’accident a eu lieu le 4 mai lorsque de violentes tempêtes balayaient l’État.

Ce jour-là, un éclair a frappé un chêne et il s’est écrasé contre une Honda Civic à deux portes de 1990. En regardant la vue, n’importe qui aurait pensé que le conducteur avait dû être écrasé à mort. Cependant, le propriétaire de la voiture, Henri Cheramie, a miraculeusement échappé à la mort malgré la conduite pendant la tempête.

Le chêne est tombé de telle sorte qu’il a quitté la partie du toit ouvrant. Cheramie a été retrouvée à moitié debout, la tête et les épaules hors du toit ouvrant tandis que le reste de la voiture autour de sa taille était complètement endommagé.

Selon LadBible, La voiture de Cheramie a été repérée par des paysagistes qui ont appelé le 911 pour obtenir de l’aide.

L’homme de 37 ans a déclaré aux premiers intervenants qu’après avoir repéré la foudre, il s’est levé et a regardé à travers son toit ouvrant pour vérifier l’intensité de la tempête. Mais juste à ce moment-là, une branche géante d’un arbre a atterri sur les vitres avant de son véhicule. Cela l’aurait sûrement tué s’il n’avait pas bougé quelques secondes auparavant.

Cheramie est une comédienne debout devenue professeur d’université et travaille également à temps partiel dans un magasin de bandes dessinées.

Malgré son évasion étroite de la mort, Cheramie a d’abord pris cet incident terrifiant avec bonne humeur. Il a dit que lorsque l’arbre a atterri sur sa voiture, il a pensé quel jour c’était parce que c’était comme «le mardi le plus lundi de tous les temps».

Mais ce n’était pas tout. La foudre a frappé à nouveau et cette fois, il était la ligne électrique à proximité qu’il tenait allumée et sauté. Il a finalement crié à l’aide et des paysagistes travaillant à proximité se sont précipités vers lui. Cette nuit-là, il a fallu environ deux heures pour couper soigneusement une branche de l’arbre et la voiture pour le libérer.

