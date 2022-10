AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Lorsque Clifford Lebrun regarde par sa fenêtre arrière, il voit une structure géante prendre forme.

Chaque jour, le chef de la nation Lhtako Dené près de Quesnel, en Colombie-Britannique, regarde les membres de la bande avec des marteaux et des tronçonneuses travailler aux côtés d’entrepreneurs, construisant une tonnelle de pow-wow circulaire à ciel ouvert.

À chaque entrée de la tonnelle, un membre de la communauté a créé des sculptures colorées et complexes pour chacun des clans de la nation : ours, castor, aigle et grenouille.

Pour le chef, le bâtiment est un point de fierté, un trésor culturel pour la communauté d’environ 190 personnes — et un symbole de guérison.

“Nous avons subi une véritable tragédie l’année dernière avec un décès puis un double suicide, le tout le même jour. Cela a affecté chaque personne de notre communauté”, a déclaré Lebrun.

“Ainsi, lorsque nous avons commencé à construire cette tonnelle, c’était quelque chose autour duquel la communauté pouvait se rallier et mettre notre douleur derrière nous.”

Le projet implique maintenant tous les coins de la communauté, de la fourniture de travaux de construction à l’inspiration des membres Lhtako Dené à explorer ou redécouvrir différents aspects de leur culture.

Le chef Lhtako Dené, Clifford Lebrun, affirme que la tonnelle de pow-wow est « quelque chose autour duquel la communauté peut se rallier et mettre sa douleur derrière nous ». (Betsy Trumpener/CBC)

“Laisser un héritage”

L’administrateur de la bande de Lhtako, Maynard Bara, appelle la tonnelle “notre colisée romain”, où des centaines de spectateurs pourront regarder les danseurs de pow-wow s’affronter.

“Une grande partie du travail est fait par nos membres, et c’est énorme”, a déclaré Bara. “Ils mettent la main dessus et laissent un héritage à leurs enfants et petits-enfants.”

La tonnelle de pow-wow Lhtako Dené est construite à l’aide de rondins de sapin récoltés sur le territoire traditionnel de la nation et construits par des membres de la bande. (Contribué/Dénés Lhtako)

Sur le chantier, le sweat-shirt de Connelly Bingo Longe est tacheté de sciure de bois.

Il fraise à la main des bûches de sapin géantes, récoltées sur le territoire traditionnel de Lhtako, pour construire des chevrons pour la tonnelle.

“Cela apporte de nouvelles choses à la réserve”, a-t-il déclaré. “Il y a beaucoup de travail pour les jeunes… Nous apprenons davantage notre culture.”

Connelly Bingo Longe usine des rondins pour fabriquer des chevrons pour la tonnelle. (Betsy Trumpener/CBC)

Les jeunes femmes de la communauté se produisent déjà ailleurs dans des pow-wow, rivalisent de danse jingle et de châle fantaisie, mais maintenant, les jeunes hommes de la communauté montrent un intérêt pour la compétition, a déclaré le conseiller de bande Raymond Aldred. Il est également prévu d’enseigner aux jeunes la danse sur gazon.

L’aînée de Lhtako, Terry Boucher, dit que son groupe de couture du lundi fabrique maintenant des mocassins pour les danseurs de pow-wow et des insignes comme des jupes à rubans et des tenues de danse sur l’herbe.

« Il s’agit essentiellement de revenir à notre culture, que le pensionnat et le gouvernement nous ont enlevé », a déclaré Boucer, un travailleur de soutien familial.

“Ils nous ont dit que nous étions des païens et que nous irions tous en enfer. Dans beaucoup de nos villages, des insignes ont été placés au milieu du village et nos insignes ont été brûlés, dans le but d’éliminer notre peuple. Mais, devinez quoi Nous sommes toujours là.

“Nous sommes vraiment satisfaits de la puissance de la tonnelle”, a-t-elle déclaré. “Nous en rêvions depuis longtemps.”

Une sculpture traditionnelle représentant le clan des castors Lhtako Dené marque l’une des entrées de la tonnelle des pow-wow. (Betsy Trumpener/CBC)

Lebrun a déclaré que le lieu de rassemblement avait une signification particulière pour lui.

“Je suis un enfant de Sixties Scoop. J’ai grandi dans une famille d’accueil. Mais je suis finalement revenu ici et je ne suis pas parti. L’important, c’est que je suis à la maison”, a-t-il déclaré.

