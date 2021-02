Observer la compassion et la gentillesse des êtres humains envers les animaux est une chose merveilleuse à témoigner. Dans l’un de ces incidents, une vidéo qui montre le parcours de récupération d’un chien paralysé a gagné les cœurs sur Internet. Le magnifique clip ne manquera pas de vous laisser les larmes aux yeux.

Le clip de près d’une minute montre comment un chien paralysé avec un exercice, des massages et une détermination constants a été soigné. Au début, on voit un chien attaché en laisse est tenu par son infirmière qui tente de le faire marcher sur un tapis. Ensuite, nous le voyons se faire masser sur un ballon de fitness et quelques instants plus tard, il est à nouveau attaché en laisse pendant que l’infirmière le tient en essayant de bouger ses jambes.

Tout au long de la vidéo, nous voyons les efforts continus du professionnel de la santé masser les membres du chien, raviver son mouvement en le poussant à manger des friandises et en lui donnant une thérapie alors que le chien refait son chemin vers la marche tout seul. En fin de compte, nous voyons la récupération spectaculaire quand il est enfin en train de marcher et de courir dans le parc sans assistance.

La vidéo a été partagée par l’ancien basketteur américain Rex Chapman sur Twitter le 20 février avec une légende émouvante.

Regardez la vidéo émotionnelle ici:

Le clip a été visionné plus de 3 millions de fois, a reçu plus de 1 lakh likes et a été retweeté plus de 15 000 fois. Les internautes ont été émus par le voyage du chien et n’ont pas pu s’empêcher de répandre leur amour pour l’infirmière.

L’un des utilisateurs l’a qualifiée d ‘«ange sur terre» et a appelé à une salve d’applaudissements à tous les médecins et thérapeutes du monde.

Oui, il y a des anges sur terre! Une salve d’applaudissements à tous les médecins et thérapeutes du monde! / Si si existen los Ángeles en la tierra! Un aplauso a todos los doctores y terapeutas del mundo! – Juan Carlos Limón G. (@JClimon) 1 février 2021

Un autre a félicité les médecins en écrivant que les personnes qui aident les autres sont les meilleures personnes et a partagé une vidéo d’une femme apprenant à un chiot aveugle et sourd à s’adapter aux signaux tactiles.

Les personnes qui font ce travail sont les meilleures personnes! Voici une femme qui apprend à un chiot aveugle et sourd à s’adapter aux signaux tactiles. ❤️ pic.twitter.com/1sfgCLWWI1 – Madeyousmile (@ Thund3rB0lt) 2 février 2021

Un autre spectateur faisant référence à l’infirmière dans la vidéo a déclaré qu’elle devrait gagner le prix le plus réconfortant que vous puissiez donner à une personne.

Cette femme devrait gagner le prix le plus réconfortant que vous puissiez donner à une personne. – r (@legalshieldrob) 1 février 2021

Un autre internaute a déclaré qu’il y avait une place spéciale au paradis pour des personnes comme celle-ci.

Il y a un endroit spécial au paradis pour des gens comme ça – Chasseur d’hypocrisie (@PogMoThoinTrump) 2 février 2021

Beaucoup a partagé comment la vidéo les avait laissés en larmes.