Comment ce chien de compagnie empêche le tout-petit de monter seul les escaliers

Les chiens ne sont pas seulement des animaux de compagnie pour les gens, pour la plupart d’entre eux, ils font partie de leur famille et le chien rend également les sentiments avec tout l’amour et la loyauté qui existent dans ce monde. À l’époque des médias sociaux, nous rencontrons souvent des vidéos virales de chiens qui ne font que rétablir le fait qu’ils sont le meilleur ami de l’homme. Dans une autre vidéo de ce type qui a été partagée sur Twitter par un utilisateur nommé Danny Deraney, un grand danois noir est vu en train de protéger un tout-petit de monter les escaliers en l’absence de ses parents.

Le chien est assis dans les escaliers, empêchant le tout-petit de monter les escaliers, ce qui aurait pu causer un accident. Insensible aux multiples tentatives d’escalade du petit, le chien continue de s’asseoir dans sa position jusqu’à ce que le bébé abandonne finalement et se déplace dans l’autre sens.

La vidéo suscite beaucoup de réactions de la part des Twitterati qui ont posté leurs commentaires louant l’instinct protecteur du chien. Beaucoup ont également loué son intelligence et sa nature bienveillante pour le bébé. Réagissant à la vidéo, l’un des utilisateurs a exprimé sa stupéfaction et a expliqué comment le chien savait même que le tout-petit essaierait de monter l’escalier et pourrait se blesser.

J’adore ça ! Ce chiot protège son humain depuis le début ! Bravo! Et on dirait un chiot Dogue Allemand… ça ne me surprend pas ! Aimez-les 😍❤️— J~ #BlackLivesMatter ✊🏽✊🏾✊🏿 (@jazzimuze) 14 juin 2021

J’adore ce chien intelligent pour protéger le petit bébé des blessures. Nous ne les méritons pas. C’est beau! ❤️❤️❤️— Jen (@proud_mom1129) 14 juin 2021

L’intelligence des doggos ne cessera jamais de m’étonner. Comment ils savent que le bébé va essayer de monter les escaliers et potentiellement se blesser et empêcher cela est tout simplement incroyable. – Andrew Ramirez (@andy562_) 14 juin 2021

Le clip viral a été initialement publié sur TikTok avec une légende qui disait: « Lisa the Nanny Dog. Il est temps de mettre en place une porte! » Il a obtenu plus de 1,7 million de likes sur la plate-forme de partage de vidéos courtes.

Les vidéos de jeunes enfants se liant à des chiens de compagnie deviennent souvent virales sur Internet. Dans l’un des vidéos qui est devenue virale récemment, une fillette de trois ans nommée Alex a été vue en train de sauter de haut en bas sur un trampoline avec son animal de compagnie Rottweiler nommé Kona.

