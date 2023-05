Comment ce camp de tannage de peaux apporte une bonne médecine à la Première Nation de Fort William

L’odeur de la fumée dérive dans l’air d’un petit feu à côté du tipi communautaire. À proximité, de jeunes étudiants se rassemblent en cercle, leur chant guidé par le tambour à main tandis que tous les autres s’affairent autour d’eux avec des thés et de la nourriture à la main.

Ils préparent des peaux d’orignal, de castor et de cerf le dernier jour du camp annuel de tannage des peaux de la Première Nation de Fort William.

Pour Jean Marshall, c’est un bon remède.

Il s’agit de la quatrième année du camp de tannage des peaux à Fort William, une Première Nation Ojibway du nord-ouest de l’Ontario, car la pratique est devenue plus présente dans la communauté.

Marshall a commencé son parcours d’apprentissage de la tradition culturelle à l’âge adulte et est maintenant fière d’aider les personnes de tous âges à faire de même.

« Avec la perte d’une grande partie de nos moyens en raison des pensionnats et de notre traumatisme collectif, c’est le genre de travail qui nous aide », a déclaré Marshall.

Un espace sécurisé pour apprendre

La Première Nation de Fort William a organisé le camp de cette année en collaboration avec l’Université Lakehead. Ils ont invité des personnes de tous niveaux désireuses d’apprendre à profiter du camp, où des enseignements et de la nourriture étaient également mis à disposition.

Chaque journée commençait à 9 h par un cercle de partage et se terminait à 17 h. À cette époque, les participants participaient à l’ensemble du processus de tannage des peaux, une expérience que beaucoup avaient l’occasion de vivre pour la première fois.

Brandon Chevrier a participé aux quatre jours du camp la semaine dernière. Le dernier jour, les participants ont travaillé ensemble pour finir de nettoyer et de fumer la peau.

Deux participants grattent une peau d’orignal dans le camp de la Première Nation Ojibway. (Sara Kae/CBC)

La présence d’aînés de la communauté a permis aux participants d’acquérir plus que la simple expérience du tannage des peaux, a déclaré Chevrier. Les aînés ont partagé leur vaste connaissance de la culture et des traditions, qui est rapidement devenue la partie préférée de Chevrier de son temps au camp.

« Pendant de nombreuses générations, il y avait beaucoup de honte… c’est un peu différent et c’est ouvert, et vous n’avez pas vraiment à avoir honte [of] votre culture. Il y a des aînés partout et il y a beaucoup de gens qui peuvent vous donner des conseils et partager des histoires et partager des enseignements. C’est vraiment agréable à voir. »

Camp de bronzage ouvert à tous

Des gens de tous âges ont apprécié le camp. Les élèves de la maternelle de l’école primaire St. Ann’s à Thunder Bay sont venus dans le cadre de la classe hors campus de la Première Nation de Fort William. Les enfants ont eu des occasions d’apprentissage pratique tout au long du processus.

Kimberly John, une enseignante de la classe de la Première Nation de Fort William, a déclaré qu’elle était heureuse que ses élèves participent à l’expérience et en aient apprécié chaque minute, a-t-elle déclaré.

« Cela fait partie de leur identité, de leur passé, et il est important d’avoir cette connaissance du passé pour nous emmener vers l’avenir », a déclaré John.

Les élèves se rassemblent autour d’Audrey Deroy pour leur apprendre les objets éparpillés sur la table. (Sara Kae/CBC)

La présence d’enfants a laissé tout le monde plein d’espoir pour la nouvelle génération.

« Ils sont entourés de tout cela et ils grandissent à nouveau avec », a déclaré Marshall. « Nous nous battons vraiment et nous nous efforçons de retrouver nos chemins. »

Moments de reconnexion

Le camp était un espace de reconnexion avec la culture et les vieux amis.

Charlotte Marten a participé pour la deuxième fois et a retrouvé un ami qu’elle n’avait pas vu depuis plus de 60 ans.

« Ce genre d’événement me fait sentir entière et que je suis de retour à la maison », a déclaré Marten.

Les instructeurs espèrent apporter des moments de reconnexion aux autres Premières Nations voisines de la région. Le camp de tannage des peaux peut offrir une guérison qui vient de la participation à des activités terrestres, a déclaré Marshall.

« J’espère que je dirais [in] dans moins de cinq ans, toutes les communautés feront cela, donc nos jeunes sauront comment faire cela, les enfants grandiront en sachant comment faire cela », a déclaré Marshall.