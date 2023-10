Comment CBC News utilise les mots « terroriste » et « terrorisme »

Nous utilisons le blog de cet éditeur pour expliquer notre journalisme et ce qui se passe à CBC News. Tu peux trouver plus de blogs ici .

Aux premières heures de l’horrible attaque perpétrée par le Hamas en Israël la semaine dernière, une note a été envoyée au personnel leur rappelant quelques pratiques de premier plan lors de la couverture des attaques et comment accéder à notre guide linguistique interne. La note était brève et comprenait des liens vers des orientations plus détaillées. L’objectif était d’aider nos journalistes, dans le feu d’un événement d’actualité majeur, à retenir quelques notions de base. Il était destiné à un auditoire interne de CBC News.

Malheureusement, l’e-mail a été rendu public, ce qui a entraîné une grande confusion sur notre façon de travailler et de nombreuses plaintes. Dans l’intérêt d’une transparence totale et d’une compréhension plus large, je souhaite partager ci-dessous notre réponse à ces plaintes dans l’espoir que cela dissipera une partie de la confusion.

Bonjour et merci d’avoir écrit sur notre utilisation du mot « terroriste ». En tant que rédacteur en chef de CBC News, je réponds au nom de notre service de nouvelles, de son équipe de direction et de nos journalistes.

Permettez-moi d’abord de dire que j’ai entendu de nombreuses personnes profondément touchées par ce qui s’est passé la semaine dernière. Je respecte grandement votre point de vue et celui des autres et j’apprécie l’opportunité de répondre. Je vous ai envoyé en copie copie ce courriel afin de pouvoir répondre en même temps à tous ceux qui m’ont écrit ou qui ont écrit à l’ombudsman de Radio-Canada au cours de la semaine dernière.

Au cours d’une période d’actualité tragique en Israël, une capture d’écran d’un rappel interne de nos normes éditoriales de longue date a été publiée sur les réseaux sociaux – sans le contexte complet de ces normes telles qu’elles sont pratiquées dans nos salles de rédaction. Cela a dégénéré en une controverse qui, je crois, repose sur une compréhension incomplète de notre travail.

Depuis, on nous a demandé à plusieurs reprises pourquoi CBC News « interdirait » l’utilisation du mot « terroriste ». La réponse est claire : nous ne l’interdisons certainement pas. En fait, vous avez peut-être entendu et lu ce mot à plusieurs reprises sur toutes les plateformes de CBC News au cours de la semaine dernière. Nos journalistes le citent et le citent souvent, avec attribution. Cela signifie qu’ils indiquent également au public qui l’a utilisé et dans quel contexte.

Le site d’un festival de musique près de la frontière avec la bande de Gaza, dans le sud d’Israël, a été visité jeudi. (Paul Hunter/CBC)

Permettez-moi d’expliquer:

Quelques heures après ces attaques choquantes du Hamas, nous avions plusieurs équipes sur le terrain en Israël, plus que tout autre organisme de presse canadien, et nous avons documenté avec des détails horribles et explicites ce qui s’est passé ce week-end. Je crois que nous, en tant qu’agence de presse, avons décrit avec précision l’horreur de ce qui s’est passé lors de ces attaques – et il n’y a aucun doute dans l’esprit de notre public sur ce qu’a fait le Hamas. Je partage ici quelques-uns des épisodes récents de Le National et j’espère que vous regarderez notre journalisme et me direz si nous avons rempli notre mission de rendre compte avec précision de ce qui s’est passé : voir par exemple ici et ici .

Dans notre couverture, vous verrez de multiples références au terrorisme. Vous entendrez les actes qualifiés de terroristes. Vous entendrez dire que les gouvernements, y compris celui du Canada, ont désigné le Hamas comme organisation terroriste. Et vous entendrez toujours ces termes attribués aux gouvernements, aux fonctionnaires, aux autorités, aux experts et aux hommes politiques. (Voir, par exemple, comment le mot est utilisé six fois différentes dans cette pièce .)

L’attribution du mot « terroriste » est notre politique depuis des décennies – reflétée par d’autres organes de presse tels que la BBC, l’AP, l’AFP et Reuters, entre autres. Notre objectif est de rapporter les faits de ces atrocités avec exactitude, clarté et détail ; transmettre l’ampleur et la portée des actes de violence partout où ils se produisent ; citer les personnes concernées et transmettre les points de vue des responsables et des experts sur ces événements. Nous en témoignons. Mais CBC News ne le fait pas lui-même désigner des groupes spécifiques comme terroristes, ou des actes spécifiques comme terrorisme, indépendamment de la région ou des événements, parce que ces mots sont tellement chargés de sens, de politique et d’émotion qu’ils peuvent finir par être des obstacles à notre journalisme.

CBC News est indépendante de tout gouvernement, mais nous et d’autres organes de presse avons été régulièrement l’objet de pressions au fil des ans de la part de nombreux groupes opposés pour qualifier certaines personnes ou certains actes de violence de terrorisme – précisément parce que le mot est si important pour eux et qu’il est si porteur. beaucoup de poids.

Un homme de Gaza bloqué en Cisjordanie après les attaques du Hamas dort sur un matelas dans un centre de loisirs de Ramallah. (Jean-François Bisson/CBC)

Pour être clair, cela n’a rien à voir avec le Hamas ou Israël, ni avec l’intensité des souffrances et de l’horreur auxquelles nous avons assisté la semaine dernière. Voici comment cela est indiqué dans un extrait de notre guide linguistique, une sorte de dictionnaire interne auquel nos collaborateurs se réfèrent lorsqu’ils rapportent des histoires comme celles-ci :

Soyez extrêmement prudent avant d’utiliser les mots terroriste et terrorisme. Bien que le langage ne soit pas sérieusement contesté dans certains cas, il est moins clair, voire fortement contesté, dans d’autres moments – ce qui peut conduire à des questions pratiquement infinies sur la cohérence et l’impartialité de notre couverture des diverses attaques à travers le monde. Autrement dit : les mots eux-mêmes peuvent devenir des obstacles au reportage. Pour cette raison, évitez généralement de qualifier tout attentat à la bombe ou autre agression spécifique d’« acte terroriste », à moins que ce terme ne soit attribué (dans un clip télévisé ou radiophonique, ou dans une citation directe sur le Web).

Exemples : Nous devrions parler de l’attentat suicide meurtrier perpétré dans un aéroport de Moscou en janvier 2011 comme d’une « attaque », et non comme d’une « attaque terroriste ». Il en va de même pour les attentats à la bombe de Londres en juillet 2005, les attentats à la bombe dans les trains de Madrid en mars 2004 et les attentats contre les États-Unis en 2001, que CBC News préfère appeler « les attentats du 11 septembre » ou une expression similaire. (La BBC, Reuters et quelques autres organes de presse suivent une pratique similaire.)

Le terrorisme implique généralement des attaques contre des civils non armés pour des raisons politiques, religieuses ou autres raisons idéologiques. Mais il s’agit d’un terme très controversé qui peut amener les journalistes à prendre parti dans un conflit.

En nous limitant à un langage neutre, nous ne sommes pas confrontés au problème de qualifier un incident d’« acte terroriste » (par exemple, la destruction du World Trade Center) tout en en classifiant un autre comme, disons, un simple « attentat à la bombe » (par exemple, la destruction du World Trade Center). la destruction d’un centre commercial bondé au Moyen-Orient).

Vous trouverez peut-être quelques exemples de notre politique appliquée de manière inégale dans certains de nos contenus au fil des ans. Comme pour tout guide de style linguistique, dans l’énorme quantité de contenu que nous publions et diffusons chaque jour, l’attribution est parfois manquée. Les éditeurs travaillent dur pour rendre notre contenu cohérent, mais des erreurs peuvent s’y glisser. Encore une fois, c’est pourquoi nous renforçons toujours nos politiques auprès de nos équipes de presse. La cohérence compte.

De la fumée est visible jeudi derrière Ashkelon, près de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, dans le sud d’Israël. (Amir Cohen/Reuters)

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, veuillez cliquez sur cet avis de 2011 par l’ombudsman indépendant de Radio-Canada à l’époque sur la même question. Comme il l’écrivait alors : « L’un des défis du journalisme est de garantir que le public ait confiance dans la qualité impartiale de la collecte et de la présentation de l’information.[…]Même lorsque des atrocités sont commises, certains soutiennent que l’utilisation réfléchie des termes n’ajoute que peu d’informations tandis que envoyer un signal à une circonscription qu’un journaliste est d’un côté particulier. Cela sape la crédibilité du journalisme, présent et futur.

Je n’essaie pas de vous convaincre que c’est la seule façon d’aborder le langage éditorial. Il existe d’autres formes de journalisme et d’autres approches. Mais j’espère que mon explication vous a rassuré sur notre bonne foi dans ce travail, sur la base de notre mandat en tant qu’organisme de presse indépendant de service public – même si vous n’êtes pas d’accord avec le résultat ici. Soyez assuré que vous avez été entendu et que vos points de vue seront pris en compte dans les conversations en cours sur notre utilisation de la langue. La langue et le sens des mots sont continuellement et constamment évalués.

Sincèrement,

Brodie Fenlon