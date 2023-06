Comment CBC News relèvera le défi de l’IA

Nous utilisons le blog de cet éditeur pour expliquer notre journalisme et ce qui se passe à CBC News. Tu peux trouver plus de blogs ici .

La semaine dernière, nous avons fourni aux journalistes de CBC/Radio-Canada des conseils préliminaires sur la façon dont nous utiliserons l’intelligence artificielle dans notre journalisme. Nous voulons partager ces conseils largement et publiquement afin que vous, les personnes que nous servons, sachiez exactement comment nous gérons cette nouvelle technologie difficile.

Maintenir votre confiance dans notre travail et nos standards journalistiques est au cœur de notre approche.

Premièrement, la langue est importante dans toute discussion sur l’IA, qui est un terme général utilisé pour décrire une variété d’applications.

Pour être clair, de nombreuses formes d’IA sont déjà intégrées dans une grande partie de notre travail et de nos outils quotidiens. Texte suggéré, saisie semi-automatique, moteurs de recommandation, outils de traduction, assistants vocaux – tous ces éléments se rapprochent ou relèvent de la définition large de « l’intelligence artificielle ».

Ce qui a fait la une des journaux et soulevé de nombreuses questions dans nos salles de rédaction ces derniers temps, c’est « l’IA générative », une version de la technologie qui utilise l’apprentissage automatique sur de grandes quantités de données pour produire des textes, des graphiques, des images et des vidéos originaux de haute qualité. Des versions conviviales d’outils d’IA génératifs tels que ChatGPT et DALL-E ont sensibilisé le public à l’incroyable puissance et aux risques de cette technologie.

Comme pour l’émergence de toute nouvelle technologie importante, il y a à la fois opportunités et de terribles avertissements sur ce qui est à venir. Bien que l’avenir soit incertain, il est clair que l’IA perturbera la société d’une manière encore difficile à imaginer, y compris dans notre travail de journalisme de service public.

Aux prises avec l’IA

CBC/Radio-Canada est déjà un chef de file de l’industrie en matière de normes et de pratiques exemplaires. Nous sommes membre fondateur de Origine du projet qui vise à établir des normes de provenance et un processus d’authentification des médias originaux (c’est-à-dire pour s’assurer que les gens savent que ce qu’ils voient ou entendent a été réellement produit par sa source présumée).

Et en février, CBC/Radio-Canada a signé un accord unique en son genre cadre pour l’utilisation éthique et responsable des médias synthétiques, c’est-à-dire tout média entièrement ou partiellement généré par l’IA.

Mais de nouvelles questions spécifiques au journalisme émergent presque chaque jour sur l’utilisation de la technologie. Au sein de CBC, nous nous sommes attaqués à des questions épineuses liées à l’IA telles que : Puis-je dissimuler l’identité d’une source confidentielle en créant une version générée par l’IA ? Puis-je utiliser un logiciel de reconnaissance faciale dans mon journalisme d’investigation ? Puis-je recréer la voix d’un hôte pour illustrer la puissance générative de l’IA ? Puis-je utiliser ChatGPT dans mes recherches ?

Sam Altman, PDG d’Open AI, la société à l’origine de ChatGPT, a appelé à une coopération mondiale pour réglementer l’utilisation de l’intelligence artificielle. (Jason Redmond/AFP/Getty Images)

Pendant ce temps, les controverses liées à l’IA se sont propagées à l’ensemble de l’industrie de l’information. Éditeur américain de médias technologiques CNET a été contraint de corriger des dizaines d’articles générés par l’IA qu’il avait publiés sans surveillance humaine. Buzzfeed a vu son cours s’envoler après avoir annoncé qu’il utiliserait l’IA générative pour créer du contenu, bien que quelques mois plus tard, il a fermé sa division des nouvelles et licencié 15 % de son personnel.

Le rédacteur en chef d’un tabloïd allemand a été licencié pour avoir publié un article généré par l’IA entretien avec Michael Schumacher , la légende de la course de Formule 1 dont on n’a plus entendu parler depuis qu’il a subi une grave lésion cérébrale lors d’un accident de ski en 2013. Et le Irish Times s’est excusé le mois dernier pour « abus de confiance » après avoir publié un article d’opinion généré par l’IA et soumis par un canular.

Engagement de confiance et de transparence

Au cœur de l’approche de CBC/Radio-Canada se trouveront les principes de confiance, de transparence, d’exactitude et d’authenticité qui sont déjà au cœur de notre normes et pratiques journalistiques (JSP).

L’essentiel : vous n’aurez jamais à vous demander si une histoire, une photo, un son ou une vidéo de CBC News est réel ou généré par l’IA.

Voici ce que cela signifie en pratique :

Aucun journalisme de CBC ne sera publié ou diffusé sans une implication et une surveillance humaines directes.

Nous ne diffuserons jamais de contenu à l’antenne ou en ligne qui n’a pas été vérifié ou attesté par un journaliste de CBC.

Nous sommes conscients de l’augmentation significative des contenus audiovisuels et textuels profondément falsifiés, nécessitant un niveau accru de scepticisme et de vérification dans notre journalisme.

Nous n’utiliserons ni ne présenterons de contenu généré par l’IA au public sans une divulgation complète. Pas de surprise : le public sera informé de tout contenu généré par l’IA avant ils l’écoutent, le regardent ou le lisent.

Nous n’utiliserons pas d’outils d’identification alimentés par l’IA pour notre journalisme d’investigation (c’est-à-dire la reconnaissance faciale, l’appariement vocal) sans l’autorisation préalable de notre bureau des normes, agissant en mon nom.

Nous ne nous fierons jamais uniquement à la recherche générée par l’IA dans notre journalisme. Nous utilisons toujours plusieurs sources pour confirmer les faits.

Nous n’utiliserons pas l’IA pour recréer la voix ou l’image d’un journaliste ou d’une personnalité de CBC, sauf pour illustrer le fonctionnement de la technologie, et seulement dans des circonstances exceptionnelles et uniquement avec l’approbation préalable de notre bureau des normes et l’approbation de l’individu « recréé ». . »

Nous n’utiliserons pas l’IA pour générer du texte ou des images pour le public sans divulgation complète et uniquement avec l’approbation préalable du bureau des normes.

Nous n’utiliserons pas l’IA pour générer des voix ou une nouvelle ressemblance pour des sources confidentielles dont nous essayons de protéger l’identité. Au lieu de cela, nous continuerons des pratiques bien comprises par le public, telles que la modulation de la voix, le flou d’image et la silhouette. Dans tous les cas, nous sommes transparents et clairs avec le public sur la façon dont nous avons modifié le contenu original.

Nous n’alimenterons en aucun cas du contenu confidentiel ou non publié dans des outils d’IA génératifs.

Nous avons dit à nos journalistes que ces directives sont préliminaires et susceptibles de changer à mesure que la technologie et les meilleures pratiques de l’industrie évoluent. Et l’évolution est assurément garantie dans ce domaine en évolution rapide.

Ce qui ne changera pas, c’est notre engagement envers un journalisme factuel, précis et original, fait par des humains pour des humains.