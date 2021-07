Comment Catelynn et Tyler Baltierra de Teen Mom ont surmonté l’adoption et la dépression pour devenir le couple le plus fort de la série

Les stars de TEEN MOM Catelynn Lowell et Tyler Baltierra ont surmonté de nombreux obstacles, de l’adoption aux fausses couches en passant par la dépression et la séparation.

Après avoir été ensemble pendant 15 ans, les deux sont considérés comme le couple le plus fort de toute la franchise car ils sont restés ensemble pendant toute la série.

Tyler Baltierra et Catelynn Lowell sont le couple le plus titré de la franchise Teen Mom Crédit : Instagram

Plus récemment, le couple a passé du temps ensemble alors qu’ils se préparent à accueillir leur quatrième enfant ensemble, une autre fille.

Cette semaine, Tyler a partagé qu’il avait organisé un superbe dîner dans les bois pour eux deux.

Des luminaires suspendus, dont le montage a pris environ trois heures, décoraient les arbres environnants de haut en bas.

« Stargazer Lillies », qui sont les « favoris » de Catelynn, ont également été placées sur la table blanche.

Selon la légende, Tyler a concocté du « filet mignon sur le gril avec des haricots verts et des pommes de terre pour couronner le tout! »

Dans la légende de la vidéo, Tyler a écrit: « Rien ne sera probablement jamais suffisant pour lui montrer à quel point elle compte vraiment pour moi… mais ce n’est pas grave, car j’adore essayer de toute façon! »

Faire adopter son bébé à 16 ans

Tyler et Catelynn ont eu une fille à 16 ans qu’ils ont proposée à l’adoption Crédit : reportez-vous à la légende

Tyler et Cate ont été présentés pour la première fois aux fans de Teen Mom alors qu’ils attendaient leur première fille, qu’ils ont immédiatement proposée à l’adoption.

Ils étaient ensemble depuis l’âge de 13 ans et avaient pris une décision difficile en réalisant qu’ils ne pouvaient pas lui offrir le meilleur car ils venaient de deux foyers brisés.

La mère de Cate avait été arrêtée pour conduite en état d’ébriété au cours de la saison et elle l’a décrite comme « imprévisible ». Le père de Tyler avait également fait des allers-retours en prison pendant des années.

Dans la vidéo de naissance réconfortante, Catelynn et Tyler se sont embrassés alors qu’ils refusaient de voir leur fille après sa naissance.

Tyler a murmuré des mots d’encouragement à sa petite amie alors que Carly leur était enlevée pour être donnée à ses parents adoptifs.

Premier engagement

Le couple s’est fiancé pour la première fois à l’âge de 17 ans Crédit : reportez-vous à la légende

À seulement 17 ans, Tyler a demandé à Catelynn de l’épouser alors qu’il sanglotait à travers la proposition dans un restaurant chic.

« Je veux que tu sois mienne pour toujours et je veux que tu vieillisses avec moi », lui dit-il.

« Tu as été là pour moi à travers tout. Et je voulais te demander si tu voulais bien m’épouser. »

Rumeurs d’infidélité

Il y avait des rumeurs d’infidélité tourbillonnant pour eux Crédit : Instagram @catelynnmtv

Après seulement quelques mois, Catelynn et Tyler ont été secoués par des rumeurs d’infidélité lorsqu’il a découvert qu’elle avait menti sur le fait de sortir avec son ex.

Apparemment, Cate aurait menti à Tyler au sujet d’être avec un ex alors qu’ils étaient en courte pause.

Cela a fait perdre confiance à Tyler en Cate et ils ont commencé à avoir une relation difficile, même s’ils étaient toujours ensemble.

Annulation du mariage

Ils ont annulé leur mariage Crédit : Getty

Après la fin de Teen Mom en 2012, Tyler et Cate sont apparus dans une saison de thérapie de couple, où ils ont finalement rompu leurs fiançailles.

Dans une conversation émouvante, Tyler a dit à sa chérie qu’il n’avait aucune idée s’il voulait l’épouser.

« Alors tu ne sais pas si tu veux passer le reste de ta vie avec moi ? lui a demandé la maman en larmes.

« Non, je ne le fais pas ! » lui a-t-il dit avant qu’elle n’exige qu’il la laisse tranquille.

Les deux ont même révélé qu’ils avaient des intérêts différents pour le sexe, car Tyler l’exigeait tout le temps et Cate n’était pas intéressée.

Tyler a annulé leurs fiançailles car il a révélé qu’il n’était pas engagé à 100% et prêt pour le mariage.

À nouveau ensemble

Les deux se sont fiancés quelques mois seulement après avoir rompu leurs fiançailles initiales Crédit : Instagram/Tyler Baltierra

Malgré la rupture de leurs fiançailles initiales, le couple s’est fiancé à nouveau quelques mois plus tard.

Cette fois, Tyler a amélioré la bague en l’énorme bague en diamant que Catelynn possède maintenant.

Les deux se sont fiancés lors d’une émission spéciale de MTV en 2014 intitulée Being Lowell.

Dans une légende Instagram, Cate a partagé qu’elle avait obtenu une nouvelle bague en écrivant: « Babe m’a offert une nouvelle bague de fiançailles …

« il y a même un bébé diamant en bas pour représenter notre nouvelle petite fille…. »

Bébé #2

Le couple a ensuite donné naissance à leur deuxième fille, Nova Crédit : reportez-vous à la légende

Alors qu’ils travaillaient encore sur leur relation, Cate et Tyler ont révélé qu’ils attendaient le bébé numéro 2, une fille qu’ils appelleraient Novalee.

Immédiatement après avoir appris la nouvelle qu’ils attendaient, ils ont révélé à quel point ils voulaient être parents.

Tyler a dit à sa future épouse : « J’ai hâte de le tenir. Je suis prêt ! »

Cate a rapidement ajouté: « J’ai toujours voulu être maman. Je suis prête aussi! »

Les deux ont accueilli Novalee en janvier 2015.

« Je fais… »

Le couple s’est marié après avoir donné naissance à leur première fille Crédit : MTV/ Teen Mom

Quelques mois après avoir accueilli Nova dans le monde, Tyler et Cate se sont noués devant les caméras de MTV.

Lors d’un beau mariage, Tyler a dit à sa femme alors que tout le monde autour d’eux pleurait : « Je te promets que tant que je serai en vie, tu ne seras jamais seul. Tu ne te demanderas jamais si tu es belle, tu ne douteras jamais si tu es digne , et vous ne vous demanderez jamais si vous êtes aimé.

« Tu es mon ange, mon âme sœur, mon meilleur ami. Je crois que tu as été mis au monde et destiné à être aimé par moi, chéri par moi, et j’attends avec impatience de t’aimer toute ma vie. »

Catelynn a ajouté: « Nous avons créé deux beaux enfants ensemble et partagé tant d’objectifs de vie importants les uns avec les autres.

« À partir de ce jour, je promets de prendre soin de vous dans les bons et les mauvais moments, de vous être toujours fidèle et de partager le bonheur et les rires, mais surtout, je promets de vous donner mon amour et mon soutien, de vous chérir et de vous respecter. tout au long de notre vie ensemble. »

Dépression

Cate a lutté contre la dépression Crédit : MTV

Après la naissance de Nova, Catelynn a développé une dépression post-partum et a quitté la maison en famille pour se faire soigner.

La dépression a commencé à affecter leur relation parce qu’ils ne savaient pas comment y faire face.

Tyler a déclaré dans une interview à l’époque: « Cela a affecté [our marriage] en ce qui concerne notre communication.

« Pour la première fois, nous ne savions pas comment communiquer car nous ne l’avions jamais vécu auparavant et nous ne savions rien du post-partum.

« Cela a définitivement créé un peu de tension. »

En 2017, Catelynn a continué à se faire soigner après avoir souffert d’idées suicidaires.

Elle a continué à être en cure de désintoxication jusqu’en 2018, date à laquelle elle a fait une fausse couche, ce qui l’a poussée plus profondément dans la dépression.

À l’époque, elle avait même dit à Tyler qu’elle comprendrait s’il voulait divorcer car elle « l’avait tellement fait subir ».

Enceinte de bébé #3

Catelynn est devenue enceinte du bébé numéro trois Crédit : Instagram

En 2018, Catelynn et Tyler ont révélé qu’ils attendaient leur troisième enfant ensemble.

« Ce fut un énorme choc au début », a déclaré Catelynn à Us Weekly à l’époque.

« Nous ne l’avions pas prévu, surtout après la fausse couche et la façon dont je suis tombé en panne avec ma maladie mentale.

« Nous allions attendre très longtemps. Nous utilisions des protections et tout et nous sommes toujours tombées enceintes !

« Ce bébé voulait juste être ici. C’était très inattendu. »

C’était le premier bébé arc-en-ciel de Catelynn et Tyler, car ils avaient fait une fausse couche en 2017.

Des hauts et des bas

Tyler a demandé une séparation en 2018 Crédit : Instagram

Alors que Catelynn continuait à lutter contre sa santé mentale pendant sa grossesse, Tyler a également révélé qu’il était également mécontent de la relation.

Au cours d’une séance de thérapie, il a dit à son thérapeute : « J’ai besoin de changement. Parce que si quelqu’un me demandait ‘Êtes-vous heureux dans votre mariage ?’

« Je dirais ‘Absolument pas. Et je ne l’ai pas été depuis des années.' »

Tyler et Cate se sont séparés pendant une brève période, allant jusqu’à vivre séparément pendant un mois.

Ils ont refusé d’appeler cela une rupture et n’ont pas vu d’autres personnes.

Alors qu’ils essayaient de garder leurs problèmes privés, Catelynn a révélé à MTV: « Nous sommes ensemble depuis si longtemps que c’est comme » Qui êtes-vous en tant que personne seule? »

« Mais à ce moment-là [of Tyler asking to live separately], ça m’a déclenché et ça a fait des blessures et c’était effrayant et triste et c’était blessant. »

De retour ensemble

Ils se sont remis ensemble une fois de plus Crédit : Instagram/Tyler Baltierra

Après leur séparation d’essai, le couple a fini par emménager dans leur nouvelle maison et se remettre ensemble.

En décembre 2018, les deux ont partagé de doux messages sur les réseaux sociaux avec Cate écrivant sur sa photo : « Je t’aime tylerbaltierramtv, tu es vraiment INCROYABLE. »

Il a ensuite répondu: «Je t’aime aussi bébé et peu importe ce que quelqu’un dit, souviens-toi juste… Tu es BEAU. Tu es fort. Tu es digne. Tu es en sécurité! »

Les deux ont ensuite pris un nouveau départ dans leur ferme actuelle, qui ne ressemble à aucune autre en raison de sa forme octogonale.

Accueillir Vaeda

Catelynn et Tyler ont accueilli leur troisième fille ensemble Crédit : Instagram

En février 2019, Catelynn a accueilli leur troisième enfant ensemble, une autre fille.

Le couple, qui a emmené leur fille pour la balade, a partagé les premières photos de Vaeda en mars 2019.

Avec une photo de Tyler tenant Vaeda, il a écrit : « Les mots ne peuvent décrire la joie que je ressens en regardant ce petit visage angélique.

« Papa t’aime Vaeda ! »

Perte déchirante

Catelynn a subi une deuxième fausse couche Crédit : Instagram/Tyler Baltierra

En 2020, Catelynn a révélé qu’ils avaient subi une deuxième fausse couche.

Après que des rumeurs circulaient depuis des mois qu’elles attendaient, la Teen Mom a écrit sur les réseaux sociaux :

«J’ÉTAIS Enceinte et ravie de le partager avec vous tous et j’ai le cœur brisé de révéler que j’ai perdu le bébé.

«Je partage ceci pour vous faire savoir que vous n’êtes pas seul.

«Nous sommes tous dans le même bateau et tout le monde éprouve de la douleur, une perte et le rétablissement et je suis toujours en train de faire face à cette perte car elle était récente et à tous les traumatismes émotionnels qui suivent une telle perte dans une situation déjà horriblement difficile. an. »

Elle a poursuivi et remercié les fans pour leur amour et leur soutien : « Sachez que je suis là pour vous et que vous vous souciez autant que vous êtes là pour me soutenir.

« Je n’en ai parlé que pour aider ceux qui vivent la même chose à savoir qu’il y a quelqu’un d’autre chaque jour qui vit cela.

« C’était douloureux à partager… mais encore une fois, vous n’êtes pas seul », a conclu la star de télé-réalité.

Deuxième bébé arc-en-ciel

Catelynn est enceinte de son quatrième bébé Crédit : Instagram

Deux mois seulement après avoir révélé leur fausse couche, Catelynn a annoncé qu’ils attendaient une fois de plus – et qu’ils avaient encore une autre fille.

« Cet arc-en-ciel en valait la peine. Bébé Baltierra arrive bientôt », a expliqué la maman.

Catelynn a également publié une échographie, qui a révélé qu’elle devait arriver en août, et une photo d’un test de grossesse positif.

La star de télé-réalité a également confirmé la nouvelle à Celebuzz et a déclaré qu’elle était choquée d’être tombée enceinte un mois seulement après une fausse couche.

Elle a révélé : « J’ai été vraiment surprise que nous soyons tombées enceintes si vite avec ce bébé ! Mais nous sommes tellement excitées. »