Comment Casten a considérablement dépassé et dépensé Pekau au cours des dernières semaines de la campagne – Shaw Local

Avec son avenir politique et la direction politique du Congrès en jeu, le représentant démocrate américain. Sean Casten de Downers Grove a considérablement surclassé le challenger républicain Keith Pekau dans les semaines précédant et suivant leur confrontation l’automne dernier, selon les archives fédérales.

Casten a dépensé plus du triple de ce qu’Orland Park Pékin fait sur la publicité et d’autres outils de campagne au cours de ces semaines clés, aussi.

Alors que les démocrates ont perdu le contrôle de la Chambre des États-Unis le 8 novembre, Casten a conservé son siège dans le 6e district avec plus de 54 % des voix – le pourcentage le plus élevé de ses trois victoires au Congrès.

“Casten a pu dominer la dernière phase de la campagne avec ses dépenses et son organisation de campagne et gagner confortablement”, a déclaré Kent Redfield, professeur émérite de sciences politiques à l’Université de l’Illinois à Springfield.

Les numéros de Casten

Les campagnes du Congrès doivent soumettre des rapports financiers à la Commission électorale fédérale une fois qu’elles ont collecté ou dépensé au moins 5 000 $. Les derniers documents, couvrant la période du 20 octobre au 28 novembre, sont consultables sur fec.gov.

Les Casten pour le Congrès Le comité a commencé la période avec environ 536 567 $ économisés et a recueilli près de 497 309 $ au cours des 5 semaines et demie suivantes.

De ce rake, près de 390 502 $ provenaient de donateurs individuels, dont 800 $ de représentante d’État Anne Stava-Murray de Naperville et 100 $ de l’ancien président de Buffalo Grove Village, Elliott Hartstein.

La campagne de Casten a également obtenu 105 097 $ de comités d’action politique représentant des intérêts particuliers, notamment :

• 5 000 $ de Parentalité planifiée.

• 2 500 $ de Rue Jun groupe soutenant la paix en Israël.

• 2 500 $ de General Motors.

De l’autre côté du grand livre, la campagne Casten a dépensé plus de 925 893 $ au cours de la période en publicités, paie, consultants et autres dépenses d’exploitation. Cela comprenait 528 262 $ pour les achats de médias et 266 811 $ pour les publicités numériques pour la dernière semaine de la campagne, les enregistrements montrent.

Casten et Pekau étaient opposés sur pratiquement tous les sujets brûlants de la campagne, y compris l’avortement, les droits des LGBTQ et le contrôle des armes à feu. Les publicités télévisées et numériques ont été essentielles pour diffuser le message politique de Casten dans le quartier nouvellement redessiné des banlieues ouest et sud-ouest, a déclaré le porte-parole de la campagne, Jacob Vurpillat.

“Nous savions que si nous partagions ces valeurs et ce message avec autant de personnes que possible, nous gagnerions”, a déclaré Vurpillat. “Pouvoir dépenser plus que votre adversaire peut faire la différence si vous avez un message qui se connecte avec les électeurs.”

Pekau n’a pas pu être joint pour cette histoire.

Casten a terminé la période avec plus de 102 332 $ économisés et environ 75 694 $ de dettes envers le candidat.

Les finances de Pekau

Les Pekau pour le Congrès Le comité a commencé la période avec environ 47 448 $ encaissés – moins de 9% de ce que la campagne de Casten avait en même temps. Il a collecté environ 235 075 $ au cours des 5 semaines et demie suivantes – moins de la moitié de ce que le comité de Casten a encaissé au cours de la période.

Environ 183 756 $ des recettes de Pekau provenaient de particuliers, dont 1 100 $ de l’ancien membre du Congrès du 6e district Pierre Roskam et 2 900 $ du promoteur immobilier et ancien vice-président de Navy Pier, Patrick Daly.

La campagne de Pekau a également obtenu 32 600 $ de comités d’action politique, notamment :

• 5 000 $ de l’Alliance nationale pro-vie.

• 500 $ à partir de États-Unis Israël PACun groupe qui soutient les candidats qui soutiennent les relations des États-Unis avec Israël.

• 5 000 $ de SEAL PAC, un groupe dédié à aider les conservateurs qui sont des vétérans militaires, comme Pekau, à se faire élire au Congrès.

De plus, Pekau a reçu 17 426 $ en transferts financiers de diverses sources, dont environ 12 113 $ d’un comité conjoint de collecte de fonds appelé le Fonds de la victoire de Pekau et 2 471 $ du sénateur américain Ted Cruz 25 pour 22 fonds de la victoire.

La campagne de Pekau a dépensé environ 258 068 $ au cours de la période en consultants, sondages, publipostage et autres dépenses de fonctionnement. Les achats publicitaires de Pekau au cours de la période ont totalisé 73 032 USD, les documents montrent.

Défiant un titulaire bien financé avec une reconnaissance de nom, Pekau avait besoin de l’aide financière de groupes nationaux républicains et pro-entreprises pour terminer fort, a déclaré Redfield. Mais au cours des derniers mois de la campagne, le GOP et ses partisans se sont plutôt concentrés sur le renversement du siège ouvert du 17e district de l’Illinois – et ils ont échoué.

Lorsque la poussière est retombée après le jour du scrutin, les démocrates avaient remporté 14 des 17 postes au Congrès de l’Illinois, y compris tous les sièges desservant les banlieues nord, ouest et nord-ouest.

Quant à Pekau, sa campagne a terminé la période avec environ 16 792 $ économisés et environ 69 802 $ de dettes envers les consultants, les fournisseurs et le candidat.

https://www.dailyherald.com/news/20230123/how-casten-dramatically-outraised-and-outspent-pekau-in-the-final-weeks-of-campaign